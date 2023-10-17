Minecraft'a Star Wars DLC'si geliyor!

- 300 Milyon Satış
- Yıldız Savaşları DLC'si
- Planet Earth III DLC'si
- Minecraft Efsaneleri
- 15. Yıldönümü Planları
- Minecraft Vanilla Güncellemesi 1.21
- Yorumlar
Minecraft'ın büyük Live etkinliği düzenlendi. Etkinlikte oyun ile ilgili yeni duyurular yapıldı. İşte bütün etkinlikte yapılan duyurular:
300 Milyon Satış
Microsoft'un tüm zamanların en çok satan video oyunu olduğunu belirttiği Minecraft, şu anda 300 milyon kopya satışına ulaşmış durumda. Bu sayı, 2021'de 238 milyondu.
Yıldız Savaşları DLC'si
7 Kasım'da Minecraft Marketplace'e Star Wars: Path of the Jedi DLC'si gelecek. Etkinlik sırasında yayınlanan bir fragman, ışın kılıcı savaşlarını ve Güç güçlerini içeriyordu. DLC'de ayrıca bazı ikonik Star Wars karakterleri görünecek.
Planet Earth III DLC'si
Yeni bir televizyon dizisi olan Planet Earth III, bu sonbaharda yayınlanacak ve bu kutlamayla birlikte Minecraft Eğitim, 2024 yılında Minecraft Marketplace için BBC ile bir DLC üzerinde çalışıyor. Daha önce de Minecraft için Frozen Planet II DLC'sinde birlikte çalışmışlardı. Bu DLC, gezegenimize nasıl daha iyi bakmamız gerektiği mesajını taşıyor.
Minecraft Efsaneleri
Minecraft Live sırasında, Minecraft Legends baş tasarım direktörü Craig Leigh, topluluk tarafından talep edilen bazı değişikliklerin üzerinden geçti. Bu değişiklikler arasında "hayvanları evcilleştirebilme, özel sefer ve PVP modları, ekran kontrolleri ve kullanıcı arayüzü, ışık sütunları için ara noktalar ve geliştirilmiş yol bulma" gibi özellikler bulunuyor.
15. Yıldönümü Planları
2024 yılında Minecraft, 15. yıldönümünü kutlayacak. Mojang'dan Lydia Winters, bu vesileyle heyecan verici planlar yapacaklarını belirtti.
Minecraft Vanilla Güncellemesi 1.21
2024'ün ortalarında, Minecraft'a "The Crafter" dahil olmak üzere bir dizi özellik ekleniyor. Bu özellikler, oyunculara otomatik işçilik yapma yeteneği gibi Minecraft vanilla için bir ilk sunuyor. Ayrıca, yeraltı yapıları olan deneme odaları ve Bakır Ampuller adı verilen ışık yayan bloklar gibi yeni özellikler de oyuna ekleniyor. "The Breeze" adlı yeni düşman çetesi de oyuna dahil ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.