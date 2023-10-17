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    Anlık Bildirim

    Minecraft'a Star Wars DLC'si geliyor!

    Dünyanın en çok satılan oyunu olan Minecraft ile ilgili bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte yeni gelecek DLC'ler açıklandı. DLC'ler arasında Star Wars'da bulunuyor.

    Minecraft'a Star Wars DLC'si geliyor! Tam Boyutta Gör

    Minecraft'ın büyük Live etkinliği düzenlendi. Etkinlikte oyun ile ilgili yeni duyurular yapıldı. İşte bütün etkinlikte yapılan duyurular: 

    300 Milyon Satış

    Microsoft'un tüm zamanların en çok satan video oyunu olduğunu belirttiği Minecraft, şu anda 300 milyon kopya satışına ulaşmış durumda. Bu sayı, 2021'de 238 milyondu. 

    Yıldız Savaşları DLC'si

    7 Kasım'da Minecraft Marketplace'e Star Wars: Path of the Jedi DLC'si gelecek. Etkinlik sırasında yayınlanan bir fragman, ışın kılıcı savaşlarını ve Güç güçlerini içeriyordu. DLC'de ayrıca bazı ikonik Star Wars karakterleri görünecek.

    Minecraft'a Star Wars DLC'si geliyor! Tam Boyutta Gör

    Planet Earth III DLC'si

    Yeni bir televizyon dizisi olan Planet Earth III, bu sonbaharda yayınlanacak ve bu kutlamayla birlikte Minecraft Eğitim, 2024 yılında Minecraft Marketplace için BBC ile bir DLC üzerinde çalışıyor. Daha önce de Minecraft için Frozen Planet II DLC'sinde birlikte çalışmışlardı. Bu DLC, gezegenimize nasıl daha iyi bakmamız gerektiği mesajını taşıyor.

    Minecraft Efsaneleri

    Minecraft Live sırasında, Minecraft Legends baş tasarım direktörü Craig Leigh, topluluk tarafından talep edilen bazı değişikliklerin üzerinden geçti. Bu değişiklikler arasında "hayvanları evcilleştirebilme, özel sefer ve PVP modları, ekran kontrolleri ve kullanıcı arayüzü, ışık sütunları için ara noktalar ve geliştirilmiş yol bulma" gibi özellikler bulunuyor. 

    15. Yıldönümü Planları

    2024 yılında Minecraft, 15. yıldönümünü kutlayacak. Mojang'dan Lydia Winters, bu vesileyle heyecan verici planlar yapacaklarını belirtti.

    Minecraft Vanilla Güncellemesi 1.21

    2024'ün ortalarında, Minecraft'a "The Crafter" dahil olmak üzere bir dizi özellik ekleniyor. Bu özellikler, oyunculara otomatik işçilik yapma yeteneği gibi Minecraft vanilla için bir ilk sunuyor. Ayrıca, yeraltı yapıları olan deneme odaları ve Bakır Ampuller adı verilen ışık yayan bloklar gibi yeni özellikler de oyuna ekleniyor. "The Breeze" adlı yeni düşman çetesi de oyuna dahil ediliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 1 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 4 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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