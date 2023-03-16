Minecraft, Chromebook'lara geliyor: İşte sistem gereksinimleri

Chromebook’lar için yeni Minecraft, çapraz platform desteğiyle oyuncuların istedikleri cihazdan birlikte oynamalarına izin veriyor. Ayrıca çok oyunculu sunucularda (Realms) oynama keyfi yaşatıyor. Oyuncular, Minecraft Marketplace’e de erişim sağlayabiliyor.
Erken erişime açıldı
ChromeOS için Minecraft, minimum sistem gereksinimlerini karşılayan belli Chromebook’larda çalışıyor. Mojang’ın açıklamasına göre, oyuncular erken erişim aşamasında çok ilginç hatalarla karşılaşacak. Tam sürüm için belirlenen bir çıkış tarihi yok. Oyun, resmî olarak çıkış yaptığında Google Play Store’dan indirilebilecek. Bu arada oyunu oynamak için Microsoft hesabı gerekiyor ve mevcut Minecraft dünyaları Chromebook sürümüne aktarılamayacak.
Minecraft Chromebook sistem gereksinimleri
- İşletim sistemi: ChromeOS 111, 64-bit (x86_64, arm64-v8a)
- İşlemci: Intel Celeron N4500, Intel i3-7130U, MediaTek MT8183, Qualcomm SC7180
- Bellek: 4 GB RAM
- Depolama: 1GB (kurulum, haritalar ve diğer dosyalar)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)