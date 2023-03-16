Tam Boyutta Gör Mojang, 2020’de Chromebook’lar için Minecraft: Education Edition’ı çıkarmıştı ancak bu sürüm okul lisansı veya Office 365 eğitim hesabı gerektiriyordu. Minecraft’ı Chromebook’ta oynamanın diğer bir yolu da java sürümünü yüklemekti. Bugün duyurulan Minecraft Bedrock Edition oyunu, herkese açık.

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Chromebook’lar için yeni Minecraft, çapraz platform desteğiyle oyuncuların istedikleri cihazdan birlikte oynamalarına izin veriyor. Ayrıca çok oyunculu sunucularda (Realms) oynama keyfi yaşatıyor. Oyuncular, Minecraft Marketplace’e de erişim sağlayabiliyor.

Erken erişime açıldı

ChromeOS için Minecraft, minimum sistem gereksinimlerini karşılayan belli Chromebook’larda çalışıyor. Mojang’ın açıklamasına göre, oyuncular erken erişim aşamasında çok ilginç hatalarla karşılaşacak. Tam sürüm için belirlenen bir çıkış tarihi yok. Oyun, resmî olarak çıkış yaptığında Google Play Store’dan indirilebilecek. Bu arada oyunu oynamak için Microsoft hesabı gerekiyor ve mevcut Minecraft dünyaları Chromebook sürümüne aktarılamayacak.

Minecraft Chromebook sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: ChromeOS 111, 64-bit (x86_64, arm64-v8a)

ChromeOS 111, 64-bit (x86_64, arm64-v8a) İşlemci: Intel Celeron N4500, Intel i3-7130U, MediaTek MT8183, Qualcomm SC7180

Intel Celeron N4500, Intel i3-7130U, MediaTek MT8183, Qualcomm SC7180 Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Depolama: 1GB (kurulum, haritalar ve diğer dosyalar)

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Minecraft, Chromebook'lara geliyor: İşte sistem gereksinimleri