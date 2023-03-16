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    Minecraft, Chromebook'lara geliyor: İşte sistem gereksinimleri

    Microsoft, ChromeOS için Minecraft: Bedrock Edition’ın erken sürümünü yayınladı. Minecraft, ChromeOS’un Android desteği sayesinde Chromebook’larda çalışacak.    
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    minecraft chromebook erken erişim Tam Boyutta Gör
    Mojang, 2020’de Chromebook’lar için Minecraft: Education Edition’ı çıkarmıştı ancak bu sürüm okul lisansı veya Office 365 eğitim hesabı gerektiriyordu. Minecraft’ı Chromebook’ta oynamanın diğer bir yolu da java sürümünü yüklemekti. Bugün duyurulan Minecraft Bedrock Edition oyunu, herkese açık.

    Chromebook’lar için yeni Minecraft, çapraz platform desteğiyle oyuncuların istedikleri cihazdan birlikte oynamalarına izin veriyor. Ayrıca çok oyunculu sunucularda (Realms) oynama keyfi yaşatıyor.  Oyuncular, Minecraft Marketplace’e de erişim sağlayabiliyor.

    Erken erişime açıldı

    ChromeOS için Minecraft, minimum sistem gereksinimlerini karşılayan belli Chromebook’larda çalışıyor. Mojang’ın açıklamasına göre, oyuncular erken erişim aşamasında çok ilginç hatalarla karşılaşacak. Tam sürüm için belirlenen bir çıkış tarihi yok. Oyun, resmî olarak çıkış yaptığında Google Play Store’dan indirilebilecek. Bu arada oyunu oynamak için Microsoft hesabı gerekiyor ve mevcut Minecraft dünyaları Chromebook sürümüne aktarılamayacak.

    Minecraft Chromebook sistem gereksinimleri

    • İşletim sistemi: ChromeOS 111, 64-bit (x86_64, arm64-v8a)
    • İşlemci: Intel Celeron N4500, Intel i3-7130U, MediaTek MT8183, Qualcomm SC7180
    • Bellek: 4 GB RAM
    • Depolama: 1GB (kurulum, haritalar ve diğer dosyalar)
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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    ugah6aiw 9 saat önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 9 saat önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 11 saat önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 11 saat önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 2 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 2 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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