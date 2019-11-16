Minecraft Dungeons çıkış tarihi açıklandı

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Oyun dünyasının rekor gelirlere imza atmasa da istikrar ve popülarite açısından ön sıralarda olan yapımı Minecraft yeni özelliklerle gelişmeye devam ediyor. Bu kez alternatif bir evren karşımıza çıkacak.

Minecraft Dungeons neler sunuyor?

Minecraft Dungeons adıyla hazırlanan yeni zindan macera oyunu alternatif bir evrende geçiyor. Diablo tarzında bir oyun olan Minecraft Dungeons kuş bakışı oynanıyor. Oyuncular zindanlarda karşılarına çıkan düşmanları öldürerek maceradan maceraya koşuyor.

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Minecraft Dungeons internet gerektirmeden tek kişilik bir senaryoya sahip. Bunun yanında 4 kişiye kadar oyuncuyla çevrim içi olarak iş birliği yapabiliyorsunuz. Oyunda bölümler rastgele oluşturuluyor. Yani oyuncular her oyuna girişinde farklı bir bölümle karşılaşıyor.

Minecraft Dungeons için çıkış tarihi Nisan 2020 olarak verildi. Yani yaklaşık 6 aylık bir süre sonra oyun piyasaya çıkacak. Xbox Game Pass içerisinde yer alacak olan oyun Windows, macOS, Xbox One, PlayStation 4 ve Nintendo Switch platformları için yayınlanacak. Mobil platformlar ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

https://www.slashgear.com/minecraft-dungeons-release-date-and-xbox-game-pass-details-revealed-14599662/