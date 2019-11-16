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    Minecraft Dungeons çıkış tarihi açıklandı

    Minecraft Dungeons klasik Minecraft evreninde geçen ve zindanlarda mücadele ettiğiniz ayrı bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Oyun gelecek yıl piyasada olacak.
    6 gün
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    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Minecraft Dungeons çıkış tarihi açıklandı
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    Oyun dünyasının rekor gelirlere imza atmasa da istikrar ve popülarite açısından ön sıralarda olan yapımı Minecraft yeni özelliklerle gelişmeye devam ediyor. Bu kez alternatif bir evren karşımıza çıkacak.

    Minecraft Dungeons neler sunuyor?

    Minecraft Dungeons adıyla hazırlanan yeni zindan macera oyunu alternatif bir evrende geçiyor. Diablo tarzında bir oyun olan Minecraft Dungeons kuş bakışı oynanıyor. Oyuncular zindanlarda karşılarına çıkan düşmanları öldürerek maceradan maceraya koşuyor.

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    Minecraft Dungeons internet gerektirmeden tek kişilik bir senaryoya sahip. Bunun yanında 4 kişiye kadar oyuncuyla çevrim içi olarak iş birliği yapabiliyorsunuz. Oyunda bölümler rastgele oluşturuluyor. Yani oyuncular her oyuna girişinde farklı bir bölümle karşılaşıyor.

    Minecraft Dungeons için çıkış tarihi Nisan 2020 olarak verildi. Yani yaklaşık 6 aylık bir süre sonra oyun piyasaya çıkacak. Xbox Game Pass içerisinde yer alacak olan oyun Windows, macOS, Xbox One, PlayStation 4 ve Nintendo Switch platformları için yayınlanacak. Mobil platformlar ile ilgili bir açıklama yapılmadı.



    https://www.slashgear.com/minecraft-dungeons-release-date-and-xbox-game-pass-details-revealed-14599662/ Yorum Yaz
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    kırmizi şortli 5 gün
    sistem gereksimleri nasıl acaba
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    Gunpower-storm 5 gün
    Minecraft oyununun tutmasının sebebi FPS 3D tarzında en berbat sistemde bile çalışmasına ve ailelerin ilköğretim çocuklarına oynamasına izin vermesiydi. Şimdi bu oyun hem cracklanması zor diye para vermek istemeyenlere oynatmaz, hem öyle ailenin izim vereceği tarzda bir şey olmaz, hem de Minecraft'ın modası geçti artık.
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    TalihsizSerüvenci 5 gün yeni yorumcu
    Üstten görünümlü olmasaydı. Minecraft gibi olsaydı daha heyecanlı olurdu. Ama bu olmamış. Tutmaz.
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    BulaBaba 5 gün
    Tutmaz.
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