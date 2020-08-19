Minecraft Jurassic World DLC indirmeye sunuldu

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En çok oynanan oyunlardan birisi haline gelen Minecraft kendisini geliştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Dungeons eklentisini kullanıma sunan oyun şimdi de oyuncuları dinozorlar dünyasına götürüyor.

Minecraft Jurassic World DLC neler sunuyor?

Minecraft Jurassic World eklenti paketi biraz daha oyuncuların işletme becerilerini geliştirmeye yönelik olarak hazırlanmış. Efsane film serisi ile bağlantılı olan eklenti paketinde oyuncular bir dinozor parkını yönetmeye çalışıyor.

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Dinozoların bakımı, ortaya çıkacak risklerin önlenmesi ve güvenliğin sağlanması haliyle en önemli unsurlar. Bunun için kaynakları iyi yönetmek şart. Oyuncular çevrede bulacakları dinozor DNA’ları ile daha büyük hayvanlar ortaya çıkarabiliyor.

Elbette dinozor parkı tek düze bir tecrübe sunmuyor. Zaman zaman ortaya çıkan doğa felaketleri sonrasında büyük bir kargaşayı önlemek en önemli göreviniz oluyor. Minecraft Jurassic World DLC paketi 7.99$ karşılığında mağazada indirmeye sunuldu. Paket içerisinde bir mavi kapüşon aksesuarı da yer alacak.

https://www.slashgear.com/minecraft-jurassic-world-dlc-tests-your-skills-as-a-park-manager-18634186/

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