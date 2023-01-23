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    Xiaomi, Redmi Note 9 ve Poco M2 serisine MIUI 14 güncellemesini getiriyor

    Çinli Xiaomi’nin kullanıcı arayüzünün son sürümü olan MIUI 14, yakında daha fazla telefona geliyor. Belirtilenlere göre Redmi Note 9 ve Poco M2 serisi MIUI 14 güncellemesini alacak.
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    MIUI 14 güncellemesi alacak 11 telefonun listesi paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, geçtiğimiz ayın ortalarında yeni amiral gemisi Xiaomi 13 ve 13 Pro modellerinin yanı sıra yeni kullanıcı arayüzü MIUI 14’ü de tanıtmıştı. Yeni kullanıcı arayüzü, Android 13 tabanlıyken getirdiği çok sayıda görsel değişiklik ve özelliklerle dikkat çekmişti. Görünen o ki Xiaomi, MIUI 14 güncellemesini Redmi Note 9 ve Poco M2 serilerine getiriyor.

    Xiaomi, hızlı bir şekilde MIUI 14 arayüzünü geniş ürün gamına entegre etmeye çalışıyor. Bu nedenle firma güncelleme alacak telefonlar için yeni arayüzü test etmeye başlamış durumda. MIUI 14, önceki sürüme göre daha hızlı ve daha verimli bir yapı sunarken Xiaomiui internet sitesi, Redmi Note 9 serisi ve Poco M2 serisinin güncelleme alacağını ortaya çıkardı.

    Redmi Note 9 ve Poco M2'ye MIUI 14 güncellemesi geliyor

    Redmi Note 9, Poco M2, MIUI 14 Tam Boyutta Gör

    • Redmi Note 9
    • Redmi Note 9S
    • Redmi Note 9 Pro
    • Redmi Note 9 Pro Max
    • Redmi Note 9 Pro 5G
    • Redmi 9
    • Redmi 10X 4G
    • Redmi 10X 5G
    • Redmi 10X Pro 5G
    • Poco M2
    • Poco M2 Pro

    Paylaşılan listedeki telefonun çoğu halihazırda iki adet MIUI güncellemesi ve iki adet de Android güncellemesi almış durumda. Dolayısıyla MIUI 14 bu telefonların muhtemelen son arayüz güncellemesi olacak. Bununla birlikte bu telefonlar Android 13 güncellemesini almayacak. Dolayısıyla MIUI 14, bu telefonlar nezdinde Android 12 tabanlı olacak. Xiaomi, ilgili güncellemeyi bu modelleri için test etmeye başlamış durumda. Ancak şimdilik herhangi bir yayın tarihi elimizde bulunmuyor.

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    ChelseaNy 23 saat önce

    2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?

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    cunkurd 4 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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