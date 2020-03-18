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    Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mobil operatörlerden ortak açıklama

    Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ortak açıklama yayınladı. Açıklamada yaşanacak problemlere karşı tedbir alındığı, çalışanların bir bölümünün evden çalıştığı ifade edildi.
    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
    13,1b
    7
    14
    Operatörler - Kurumsal Haberler
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Mobil operatörlerden ortak açıklama
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    Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone’u aynı çatı altında buluşturan Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği (m-TOD), koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan durumdan dolayı açıklama yayınladı. Operatörler koronavirüs salgını nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olduğunu belirtti.

    Ayrıca Bkz. "Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı?"

    Yapılan açıklamada ödenmemiş faturaların durumu, hediye internet ve konuşma paketi, internet paketi fiyatlarına indirim gibi konulara değinilmedi. Bu konuda vatandaşların kafasındaki soru işaretleri devam ediyor.

    Operatörlerin ortak açıklaması şöyle:



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    formgonder2055 (regaip duman) 2 gün en beğenilen
    Evden calistıyoruz daha napalım? Zaten zarardayız bu yüzden bizden bedava internet falan beklemeyin açıklaması.
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    AppleFoni 2 gün
    boş haber bende faturalar ertelencek sandım
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    Moonwalker00 (Ali ) 7 sa. AppleFoni
    Yok kanka ertelenmez merak etme hepsi otomasyon ayrıca tüm faturalama ekipleri de olmasa evden calisiyorlar merak etme
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    WooR (Sa Ve As ) 2 gün
    Müşterisine tatil boyunca min 30 GB tanımlayacak operatör kullanılmayı hak eden bir operatördür, ancak nerede bizde öyle şeyler.
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    Yokizm (- ) 13 sa.
    3 Operatör de Faturalı/Faturasız fark etmeksizin müşterilerinin hatlarına paket yüklemeli az miktar'da olsa...
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    e_capkan (emre capkan) 14 sa.
    mobil hattı ne yapacaksınız evde zaten millet.

    1 ay bedava paket yenileme yapsınlar yeter.

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    sis651 14 sa.
    ABD'de sabit operatörler kotalı paketlerdeki kotayı devre dışı bıraktı. Bizimkiler hâlâ göz boyayıp düdükleme derdinde...
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    setcom_2000 (Hakan AK) 15 sa.
    Önlem almışlar. En ufak sıkıntıda bile 24 saatten fazla devre dışı kalan TurkTelekom'da açıklamaya imza atmış. Şaka gibiler. Faturalar erteleniyor mu? Limitsiz Internet hizmeti veriyor musunuz? Bize bunlarla gelin.
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    DH Misafiri 16 sa.
    milletin yararına bir açıklama görmedim..
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    Paetzold (Ramazan ş.) 2 gün
    Yanımızda olmanız sevindirici
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    WooR (Sa Ve As ) 2 gün
    Müşterisine tatil boyunca min 30 GB tanımlayacak operatör kullanılmayı hak eden bir operatördür, ancak nerede bizde öyle şeyler.
    Yanıtla +14
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 2 gün
    Boşa açıklama yapmışlar gerek yoktu
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    3qzotix (bekir yıldız) 2 gün
    Yıl 2020 oldu trakyanın göbeğinde eve internet bağlatamıyorum. Operatörler mobil sınırsız internet çıkarmalı. İngiltere'de 150-200tl arası fiyata herşey sınırısız mobil tarifeler var.
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    Sacred Spirit 2 gün AppleFoni
    Dün internet faturasını unuttum ödemedim. Anında kestiler ne bir haber ne bir mesaj ne bir uyarı

    Ben de aradım 444ü İnternet yok ne is dedim. Gece yarısı

    Dedi ki fatura ödenmemiş vay anasını.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    13089 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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    koronavirüs, m-tod ve
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