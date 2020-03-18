Mobil operatörlerden ortak açıklama

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Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone’u aynı çatı altında buluşturan Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği (m-TOD), koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan durumdan dolayı açıklama yayınladı. Operatörler koronavirüs salgını nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olduğunu belirtti.

Ayrıca Bkz. "Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı?"

Yapılan açıklamada ödenmemiş faturaların durumu, hediye internet ve konuşma paketi, internet paketi fiyatlarına indirim gibi konulara değinilmedi. Bu konuda vatandaşların kafasındaki soru işaretleri devam ediyor.

Operatörlerin ortak açıklaması şöyle:

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