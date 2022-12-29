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    Movano kadınlar için tasarlanan akıllı yüzüğü Evie’yi duyurdu

    Movano, 'kadınlar için' tasarlanmış Evie akıllı yüzüğüyle Oura'ya meydan okuyor. Evie, kalp atış hızı, cilt sıcaklığı, adet döngüsü takibi ve daha fazlasını ölçebilme yeteneğiyle dikkatleri çekiyor.
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    Movano Evie smart ring Tam Boyutta Gör
    Sağlık şirketi Movano, sağlık, fitness ve döngü takibi için tasarlanan ilk akıllı yüzüğü Evie'yi tanıttı. Evie genel olarak Oura ve Circular gibi akıllı yüzüklerle rekabet edecek gibi görünse de şirket "kadınlar için benzersiz bir şekilde tasarlandığını" söylüyor.

    Bu bağlamda Movano’nun Evie akıllı yüzüğü spesifik olarak belirli bir pazara odaklanan ilk ürün olarak da kayıtlara geçiyor. Öte yandan kadın sağlığını hedef almak ve cihazı bunun için tasarlamak aslında oldukça mantıklı bir hamle gibi görünüyor. Zira, Fitbit ve Apple gibi şirketler, döngü izleme ve ilgili özelliklerini ürünlerine eklemesiyle bu alanda bir miktar başarı elde etmişti.

    Kadınlar için tasarlanan akıllı yüzük

    Evie akıllı yüzüğü kalp atış hızı, kan-oksijen değeri, cilt sıcaklığı değişkenliği, adımlar, kalori, uyku, adet ve yumurtlama takibi ve ruh hali takibi yapabiliyor. Aynı zamanda “ruh hali” takibinin de olacağı belirtiliyor fakat bu özellik şimdilik detaya muhtaç. Bununla birlikte Movano , ürün için "FDA onayı almayı planladığını" söylüyor fakat henüz bunun için belirlenen bir takvim yok.

    Movano Evie Tam Boyutta Gör
    Movano CEO'su John Mastrototaro yaptığı açıklamada “Tıbbi bir cihaz olarak Evie, piyasadaki diğer giyilebilir cihazların mevcut durumunun ötesine geçecek. Tıbbi sınıf biyometrik verileri ve içgörüleri, kadınların benzersiz sağlık yolculuklarının sahipliğini üstlenmelerine olanak tanıyan rahat ve çağdaş bir giyilebilir cihazda bir araya getiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

    Tüm bunların yanında Evie akıllı yüzüğü başlangıçta yalnızca ABD'de piyasaya sürülecek, ancak daha sonra diğer pazarlara da gelmesi bekleniyor. Movano, Evie akıllı yüzüğünü ve daha fazla ayrıntıyı önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan CES 2023 etkinliğinde paylaşacak. Ürününün fiyatının ise 300 dolardan az olması ve diğer rakipleri gibi herhangi bir abonelik ücreti talep etmemesi bekleniyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 1 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 6 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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