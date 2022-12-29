Movano kadınlar için tasarlanan akıllı yüzüğü Evie’yi duyurdu

Bu bağlamda Movano’nun Evie akıllı yüzüğü spesifik olarak belirli bir pazara odaklanan ilk ürün olarak da kayıtlara geçiyor. Öte yandan kadın sağlığını hedef almak ve cihazı bunun için tasarlamak aslında oldukça mantıklı bir hamle gibi görünüyor. Zira, Fitbit ve Apple gibi şirketler, döngü izleme ve ilgili özelliklerini ürünlerine eklemesiyle bu alanda bir miktar başarı elde etmişti.
Kadınlar için tasarlanan akıllı yüzük
Evie akıllı yüzüğü kalp atış hızı, kan-oksijen değeri, cilt sıcaklığı değişkenliği, adımlar, kalori, uyku, adet ve yumurtlama takibi ve ruh hali takibi yapabiliyor. Aynı zamanda “ruh hali” takibinin de olacağı belirtiliyor fakat bu özellik şimdilik detaya muhtaç. Bununla birlikte Movano , ürün için "FDA onayı almayı planladığını" söylüyor fakat henüz bunun için belirlenen bir takvim yok.
Tüm bunların yanında Evie akıllı yüzüğü başlangıçta yalnızca ABD'de piyasaya sürülecek, ancak daha sonra diğer pazarlara da gelmesi bekleniyor. Movano, Evie akıllı yüzüğünü ve daha fazla ayrıntıyı önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan CES 2023 etkinliğinde paylaşacak. Ürününün fiyatının ise 300 dolardan az olması ve diğer rakipleri gibi herhangi bir abonelik ücreti talep etmemesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d