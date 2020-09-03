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    Netflix’in pedofili tepkisi çeken filmine RTÜK yasağı

    Küçük çocukların başrolde oynadığı 18+ olarak sınıflandırılan Cuties (Minnoşlar) isimli Netflix filmi, RTÜK'ün aldığı karar nedeniyle Türkiye'de yayınlanmayacak. Filmin pedofili içerdiği düşünülüyor.
    1 hf.
    5,8b
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    35
    Sinema ve Dizi
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Netflix’in pedofili tepkisi çeken filmine RTÜK yasağı
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    Netflix’in 9 Eylül’de yayınlanacak Cuties (Minnoşlar) filmi büyük tartışmalara neden oldu. Pedofili tartışması yaratan film, RTÜK tarafından yasaklandı.

    RTÜK, Netflix’in Cuties filminin yayından kaldırılmasına oy birliğiyle karar verdi. 9 Eylül 2020’de yayınlanması planlanan film, Türkiye’den izlenemeyecek. Bu kararla birlikte RTÜK ilk kez bir dijital yayın platformuna sansür uygulamış oldu.

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    Cuties filminin afişi ve fragmanı epey tepki çekti. Film daha yayına girmeden çok sayıda kullanıcı aboneliğini iptal etme kararı aldı. Cuties filmi; 11 yaşında bir kızın, müslüman ailesinin baskılarından kurtulup twerk dans grubuna katılmasını ve kendini keşfetmesini anlatıyor. Filmde çocuklar rol almasına rağmen 18+ olarak sınıflandırılıyor.

    RTÜK filmi inceledi ve 6112 sayılı Kanun’un 8. Maddesinin 1. Fıkrasının (ğ) bendinde yer alan “Yayın hizmetleri….. Çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeremez ve şiddeti teşvik edemez” hükmünü ihlal ettiğine oy birliğiyle karar verdi. Netflix filmi Türkiye’de yayınlamayacak. Karar nedeniyle Netflix’e herhangi bir yaptırım uygulanmayacak ancak yasağa rağmen film yayınlanırsa yaptırım uygulanacak.



    https://www.haberturk.com/son-dakika-haberi-rtuk-ten-netflix-e-uyari-film-kaldirilsin-2792519 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Naganzo (Yusuf GENÇ) 1 hf. en beğenilen
    Tarikat şeyhlerinin gözleri yaşlı
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    fhrstw 1 hf.
    İlk doğru kararından dolayı rtükü kutluyorum. Umarım bundan sonra asli görevini yapar ve muhalif kanalları susturmaya kalmaz.
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    Portraitclub 1 hf. (düzenlendi)
    Netflix son zamanlarda çok fazla saçmalamaya başladı. Özgün içerik üretmekten çok cinsel yöne odaklanıyor her filminde lgbt görüyorsunuz. Ayrıca Fx kanalında yayınlanan bir çok dizi de lgbt görmek mümkün. Örnek vermem gerekirse the rookie çok güzel bir dizi ama siyahi erkek polis memuru başka bir erkekten hoşlanıyor lgbt var, aynı çekilde Foxcrime yayınlanan deputy dizisinde sheriff kadın yardımcısının başka bir kadınla aşk yaşaması yine lgbt görüyoruz. Yani devamlı bir insanın gözüne sokma çabası içindeler bu da insanın midesini bulandırıyor devamlı görmek.
    Netflix son zamanlarda çok fazla saçmalamaya başladı. Özgün içerik üretmekten çok cinsel yöne odaklanıyor her filminde lgbt görüyorsunuz. Ayrıca Fx kanalında y...
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    3 Yanıt Yanıtla +18
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    Yorumlar (20) Yorum Yaz Forumda Gör
    gun (Gün Oksay) 5 gün
    Arkadaşlar Netflix demokratik tarafta Amerika’da yani Trump karşıtı o nedenle cinsellik nedeniyle dışlanmışları kucaklıyor çünkü hitap ettiği politik kesim böyle.
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    Batman (Bruce Wayne) 5 gün
    Balon bir platform. Koca arsivlerinde tas catlasin 2-3 tane duzgun yapim var. Gerisi tv film ve dizilerinden hallice 4-5 puanlik yapimlar. High Score diye belgesel vardi. Oyunlarin cikisini, turlerin dogusu vs anlatiyordu. Oyun oynayan biri olarak ilgimi cekti tabi ki. Ama o da ne. Cat ilk bolumde transgender biri ile roportaj. Hadi eyvallah Space Invaders’da 1. olmus tamam dedik. Sonrasinda ise alakasiz bir sekilde escinsellere falanci yillarda soyle davrandilar diye acitasyon gosteriyorlardi. Ve tabiki vaz gecilmez afro amerikano zenci gay de vardi. O dakikadan sonra kapadim. Ulan oyun ve turlerinin cikisinin icinde ne isi var escinsellerin ? Birakin da anlatilmasi gereken anlatilsin diyecegim de, adamlarin her seyi escinsellik.
    Yanıtla +2
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    Tanrıkut Mete Han 6 gün
    RTÜK ulusal kanallarda yayınlanan aldatmayı evlilik dışı ilişkileri mafyacılığı özendiren dizilere ne zaman el atacak acaba.
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    YOURMOVE 6 gün
    Türk torrent ve film sitelerinin adamlığını göreceğiz bakalım bu filmi yayınlayacaklar mı!İzlemek isteyen bir şekilde izleyecek. VPN ile vs.Önemli olan VPN bilmeyen kişilerin google minnoşlar izle deyip izleyememesi.Filmi din kategorisi ile yayınlayacaklar. İslam düşmanlığı her yerde.
    Yanıtla +1
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    MrDj 6 gün (düzenlendi)
    youtube.com/...



    Murat Soner her şeyi çok güzel açıklamış.



    En son söylediği cümle her şeyi çok iyi özetliyor. '' Kızı 11 yaşına girmek üzere olan bir Baba olarak söylüyorum"



    Önce ebeveynler eğitilmeli.
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    batkent (utku deniz) 1 hf.
    film +18 ama başrolde 11 yaşında bir çocuk var ? gerçekten çelişki
    Yanıtla +5
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    trakyAli-1986 (ali ) 1 hf.
    Acaba Uşşaki tarikatı lideri 'Fatih Nurullah' lakaplı Eyyub Fatih Şağban da netflix izleyerek mi böyle oldu..
    Yanıtla +3
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    RAIZEN 1 hf.
    Netflix gibi ana akım platformların ana gayesinin toplumları programlamak olduğunu düşünüyorum. İsterseniz komplocu diyin isterseniz geri kafalı.
    Yanıtla +3
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    Long Nightt 1 hf.
    Bu karara karşı çıkmak gereksiz.Tamam eş cinsel,cinsellik içeren filmlere/dizilere birşey demiyorum ancak bu tür filmlerde reşit olmayan kişilerin oynatılmasına tamamen karşıyım.Şuna bak dizinin izlenme yaşı +18 fakat oyuncuları 11 yaşında.Nerde tutsan elde kalır cinsten...
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 1 hf.
    Afferin lan RTÜK bazen bi halta yarıyorsun. Netflix'i de böyle saçmasapan, tıraş yapımlar sebebilye kınıyorum.
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    5778 kez okundu.
    20 kişi, toplam 20 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    rtük, netflix ve
    6 etiket daha sansür yasak cuties minnoşlar Türkiye Haberleri Bilim ve Teknoloji
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