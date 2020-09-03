Netflix’in pedofili tepkisi çeken filmine RTÜK yasağı

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Netflix’in 9 Eylül’de yayınlanacak Cuties (Minnoşlar) filmi büyük tartışmalara neden oldu. Pedofili tartışması yaratan film, RTÜK tarafından yasaklandı.

RTÜK, Netflix’in Cuties filminin yayından kaldırılmasına oy birliğiyle karar verdi. 9 Eylül 2020’de yayınlanması planlanan film, Türkiye’den izlenemeyecek. Bu kararla birlikte RTÜK ilk kez bir dijital yayın platformuna sansür uygulamış oldu.

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Cuties filminin afişi ve fragmanı epey tepki çekti. Film daha yayına girmeden çok sayıda kullanıcı aboneliğini iptal etme kararı aldı. Cuties filmi; 11 yaşında bir kızın, müslüman ailesinin baskılarından kurtulup twerk dans grubuna katılmasını ve kendini keşfetmesini anlatıyor. Filmde çocuklar rol almasına rağmen 18+ olarak sınıflandırılıyor.

RTÜK filmi inceledi ve 6112 sayılı Kanun’un 8. Maddesinin 1. Fıkrasının (ğ) bendinde yer alan “Yayın hizmetleri….. Çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeremez ve şiddeti teşvik edemez” hükmünü ihlal ettiğine oy birliğiyle karar verdi. Netflix filmi Türkiye’de yayınlamayacak. Karar nedeniyle Netflix’e herhangi bir yaptırım uygulanmayacak ancak yasağa rağmen film yayınlanırsa yaptırım uygulanacak.

https://www.haberturk.com/son-dakika-haberi-rtuk-ten-netflix-e-uyari-film-kaldirilsin-2792519

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