Netflix izlerken İngilizce öğrenmeye yardımcı Chrome eklentisi

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Dizi ve filmleri yabancı altyazıyla izlemek dil öğrenmeyi kolaylaştırıyor. Özellikle de çift altyazıyla izlenildiğinde daha başarılı sonuç alınıyor. Netflix’teki dizi ve filmlerde farklı dilde altyazı seçeneği bulunuyor ancak çift altyazı desteği bulunmuyor. Language Learning with Netflix eklentisi, Netflix’teki içerikleri çift altyazıyla izlemenize yardımcı oluyor. Üstelik dil öğrenmeyi kolaylaştıran başka yetenekleri de var.

Eklenti sayesinde örneğin üstte İngilizce, altta Türkçe altyazı gösteriliyor. Videoyu durdurup İngilizce kelimelerden birine bastığınızda kelimenin diğer anlamları gösteriliyor. Ayrıca kelimenin telaffuzu tekrarlanıyor. Sağdaki listede ise videodaki tüm İngilizce cümleler sıralanıyor. İzlerken altyazıya yetişemeseniz bile buradan takip edebilirsiniz.

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Eklentinin varsayılan halinde altyazılar videonun altında gözüküyor. Yazıları görüntü üzerine taşımak için ayarlar kısmından “Altyazıları Video Altında Göster” seçeneğini devre dışı bırakabilirsiniz. Player üzerinde eklentiyi geçici olarak durduran bir buton yer alıyor. Böylelikle Netflix’i klasik haliyle kullanmak istediğinizde eklentiyi devre dışı bırakmakla uğraşmak gerekmiyor.

Ayrıca Bkz. "Netflix'in yeni filmi The Old Guard'a büyük ilgi: Şimdiden İlk 10'a girdi"

“Language Learning with Netflix” isimli eklentiyi aşağıdaki linkten Chrome ve Chrome tabanlı masaüstü tarayıcılarınıza ekleyebilirsiniz.

https://chrome.google.com/webstore/detail/language-learning-with-ne/hoombieeljmmljlkjmnheibnpciblicm





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