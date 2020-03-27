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    Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki yayın kalitesini düşürdü

    Netflix, Avrupa'nın ardından şimdi de Türkiye'de yayın kalitesini düşürmeye başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle telekomünikasyon şirketlerinin altyapısındaki yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor.
    3 sa.
    3,5b
    42
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    Operatörler - Kurumsal Haberler
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Netflix koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki yayın kalitesini düşürdü
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    Koronavirüs nedeniyle tüm Türkiye evine kapandı. Çalışanlar ve zorunlu ihtiyaçlar dışında evden çıkılmaması gerekiyor. Bu durum dijital yayın platformlarının ziyaret sayısında artışa neden oldu. Özellikle de Netflix’in son zamanlarda çok yüksek izlenmelere ulaştı.

    Netflix, Youtube vb. video platformlarının ziyaret trafiğinin artması, telekomünikasyon şirketlerinin altyapısını zorlayabiliyor. Evde kaldığımız bu süreçte internet bağlantısında sıkıntı yaşanmaması ve telekomünikasyon şirketlerinin maliyetlerinin düşürülmesi için siteler trafiğini yavaşlatma kararı alıyor.

    Yayın kalitesi düştü

    Netflix, Avrupa’daki trafiğini yüzde 25 oranında düşürme kararı almıştı ancak bu karara Türkiye dahil değildi. Netflix İçerik İletiminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ken Florance tarafından bugün yapılan açıklamayla Türkiye’deki trafiğin yüzde 25 oranında düşürüldüğü duyuruldu. Bu nedenle dizi ve filmlerin video kalitesi düşüş yaşandı. Bitrate kalitesinde düşüş var ve kalitenin SD'den HD'ye geçiş hızında yavaşlama gözlemleniyor.

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    Ayrıca Bkz. "Netflix resmen duyurdu: Yayın kalitesi %25 düşüyor [Güncelleme]"

    Resmi açıklama geldi

    Netflix İçerik İletiminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ken Florance, yaşanılan küresel krize bağlı olarak, sundukları hizmet kalitesini koruyarak telekomünikasyon ağlarındaki Netflix trafiğini yüzde 25 oranında azaltacak bir yöntem geliştirdiklerini ifade etti.

    Ken Florance, şunları kaydetti:

    "Trafikteki bu azalmaya rağmen üyelerimiz tercih ettikleri plan kapsamında yer alan Ultra Yüksek Çözünürlük (UHD), Yüksek Çözünürlük (HD) veya Standart Çözünürlük (SD) seçeneklerinden faydalanmaya devam edebilecek.

    Türkiye'de önümüzdeki 30 gün boyunca uygulanacak bu yöntemin telekomünikasyon ağları üzerinde önemli bir rahatlama sağlayacağına inanıyorum."



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    alprkrkmz (alper korkmaz) 3 sa. en beğenilen
    Aylik verdigimiz ucretten de yuzde 25 dussunler o zaman.
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    smart1978 (X Y) 3 sa. alprkrkmz
    Vergiler vs ile pek bir yansimasi olmayacaktir.
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    cngiz (Cengiz Çiftci) 3 sa. alprkrkmz
    Netflix tarafından bir içerik sunuluyor ve fiyatı belli. Herhangi bir yayın kalitesi garantisi yok. Yayın kalitesi ancak Netflix'e rakiplerine karşı pazarlama avantajı sunar.
    Yayın kalitesi düşürülmesine rağmen filmin %25 kesilmiyor. %100 izliyoruz. Demek ki fiyatta bir indirim söz konusu olması gerekmiyor.
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    Afodfrea 3 sa. alprkrkmz
    Icerisindeki dizi-film icin o verilen ucret. Streaming kismi sadece o icerigin size ulasmasi icin bir arac.
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    Tendürek (---- ----) 3 sa.
    Aylık 10TL'ye kaliteli hizmet alıyoruz. Olağanüstü bir durum var ve buna karşı bizlerin çok da etkilenmeyeceği geçici bir önlem alınmış.

    %25 yayın kalitesinin düşmesiyle kimse ölmez. Kaldı ki bu durum geçici.

    Biraz anlayış gerekir. 4 kişi toplanıp Netflix'e girince hak ihlali yok ama olağanüstü bir durumda geçici olarak kalite düşünce herkes anayasa hukukçusu oluyor.

    Yapmayın, etmeyin, yazıktır. Bu süreçte firmaların ve sistemin ayakta kalması lazım. Biraz anlayışlı olalım lütfen.
    Aylık 10TL'ye kaliteli hizmet alıyoruz. Olağanüstü bir durum var ve buna karşı bizlerin çok da etkilenmeyeceği geçici bir önlem alınmış. %25 yayın ka...
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    3 Yanıt Yanıtla +34
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    LazerBülbül (No One) 3 sa. Tendürek
    Hak ihlali nereden çıktı? Netflix kendisi bile kabul ediyor bu olayı? İhlal nerede?
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    madonos 2 sa. Tendürek
    %25 Kalite ile kimse ölmez mantığı çok yanlış %25 daha kaliteli görüntü alabilmek için harcamalar yapan sinema serverler var. Senin mantığına göre 2k 4k 8k hiç çıkmasın 1k eyiydi.

    Ayrıca Netflix'in burada PR yaptığını düşünüyorum. Kendi altyapısı kaldırmadığı için iyilik yapıyormuş gibi sunuyor bunu bize. Asıl olan knedilerine gelen yükü azaltıyorlar bunuda bize iyilik yapıyorum diye yutturuyorlar.
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    sariduru 3 sa.
    İnsanların işlerini kaybettiği, alacaklarını alamadığı ve ödeme güçlüğü yaşadığı bu günlerde aylık üyelik ücretinden de aynı oranda bir indirim yapılarak sembolik de olsa insanlara maddi anlamda bir destek verilebilirdi diye düşünüyorum.
    İnsanların işlerini kaybettiği, alacaklarını alamadığı ve ödeme güçlüğü yaşadığı bu günlerde aylık üyelik ücretinden de aynı oranda bir indirim yapılarak sembo...
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    Yanıtla +7
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    KaleyDeskop (ali ) 1 dk.
    25 az değil özellikle hızlı sahnelerde çöp gibi gösteriyor. şu an yputube 1080p de bazı hızlı sahneler 240p gibi görünüyor..
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    IceRulez (Osman R.F) 28 dk.
    Demiştim geçenlerde :D covid nedeniyle genişbant kalitemiz yavaşlamıştır bu yüzden internet ücretlerinde artış bekleniyor diye :D aynı şey.
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    fabahcivan (Fatih ) 1 sa.
    Bunda üzülecek birşey yok, gayet normal. Sadece Türkiye’de yaşanan bir durum da değil zaten. İlla birilerine atarlanacaksanız şu ortamda kullanıcılarına internet paketlerinde ekstra ikramlar/indirimler (bedava olsun demiyorum) yapmayan servis sağlayıcılarına laf edin.
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 1 sa.
    Sanki sadece netflix'ten dizi izleyince ağır geliyor telekominikasyon şirketlerine. Sabah akşam torrentten son hız oyun indiriyorum hadi buna da bi kısıtlama getirin..
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    Kaiserslautern34 (Kadir ) 1 sa.
    Benzer konular neden haftada bir açılıyor. E tartıştık bunu geçen hafta? :/
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    sdelta 2 sa.
    Devletler resmen savaştayız diyorlar, OHAL uyguluyorlar. Her gün yüzlerce insan ölüyor, binlercesi hastalığa yakalanıyor. Adam gelmiş, burda 4K'nın savunmasını yapıyor. @madonos Halen olayın ciddiyetini kavrayamamış.

    Netflix ile ülke mi kurtarılacak gibi mantıksız bir yorum yapacağın için detaylıca açıklıyorum. Arkadaşım ekonominin, ülkenin ayakta kalabilmesi, en az zararla atlatabilmesi için bizlerin (ben mesela bilgisayar programcısıyım) ve benim gibi evden çalışabilenlerin işlerine devam etmesi, çalışması, internet üzerinden videolu toplantılar yapabilmesi, ekran paylaşması gerekiyor. Bunun için de internet bağlantısının iyi olması gerekiyor. Ülke olarak biz Netflix gibi hizmet sağlayıcılarından kaliteyi düşürmesini talep ediyoruz, adamlardan birde indirim mi isteyeceğiz? Adamların altyapısal bir problemi yok, bizim var. İşin özeti böyle ciddi bir durumda devlet isterse haklı olarak sana online stream hizmetlerini dahi yasaklayabilir.

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    Soickan (S S) 2 sa.
    Netflix in altyapısı varken telekom altyapısı nasıl sorun yaratıyor anlamış değilim.
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 2 sa.
    Fiyata da yansımadığı sürece bu anlayış tantanaları ikiyüzlülükten başka bir şey değil...
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    hakayd 2 sa.
    4k paket alanda gözle gorunur düşüs goren varmi?
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    koronavirüs, netflix ve
    9 etiket daha Türkiye Haberleri netflix türkiye yayın kalitesi internet trafiği Mobil Teknolojiler Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Diğer Internet
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