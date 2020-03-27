Netflix koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki yayın kalitesini düşürdü

Koronavirüs nedeniyle tüm Türkiye evine kapandı. Çalışanlar ve zorunlu ihtiyaçlar dışında evden çıkılmaması gerekiyor. Bu durum dijital yayın platformlarının ziyaret sayısında artışa neden oldu. Özellikle de Netflix’in son zamanlarda çok yüksek izlenmelere ulaştı.

Netflix, Youtube vb. video platformlarının ziyaret trafiğinin artması, telekomünikasyon şirketlerinin altyapısını zorlayabiliyor. Evde kaldığımız bu süreçte internet bağlantısında sıkıntı yaşanmaması ve telekomünikasyon şirketlerinin maliyetlerinin düşürülmesi için siteler trafiğini yavaşlatma kararı alıyor.

Yayın kalitesi düştü

Netflix, Avrupa’daki trafiğini yüzde 25 oranında düşürme kararı almıştı ancak bu karara Türkiye dahil değildi. Netflix İçerik İletiminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ken Florance tarafından bugün yapılan açıklamayla Türkiye’deki trafiğin yüzde 25 oranında düşürüldüğü duyuruldu. Bu nedenle dizi ve filmlerin video kalitesi düşüş yaşandı. Bitrate kalitesinde düşüş var ve kalitenin SD'den HD'ye geçiş hızında yavaşlama gözlemleniyor.

İlginizi Çekebilir

Digiturk internet hizmeti verecek

Ayrıca Bkz. "Netflix resmen duyurdu: Yayın kalitesi %25 düşüyor [Güncelleme]"

Resmi açıklama geldi

Netflix İçerik İletiminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ken Florance, yaşanılan küresel krize bağlı olarak, sundukları hizmet kalitesini koruyarak telekomünikasyon ağlarındaki Netflix trafiğini yüzde 25 oranında azaltacak bir yöntem geliştirdiklerini ifade etti.

Ken Florance, şunları kaydetti:

"Trafikteki bu azalmaya rağmen üyelerimiz tercih ettikleri plan kapsamında yer alan Ultra Yüksek Çözünürlük (UHD), Yüksek Çözünürlük (HD) veya Standart Çözünürlük (SD) seçeneklerinden faydalanmaya devam edebilecek.

Türkiye'de önümüzdeki 30 gün boyunca uygulanacak bu yöntemin telekomünikasyon ağları üzerinde önemli bir rahatlama sağlayacağına inanıyorum."

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.