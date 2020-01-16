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    Ninja artık kendi Fortnite görünümüne sahip

    Fortnite oyuncuları ve yayıncıları arasında en popüler isim olan Tyler "Ninja" Blevins artık Fortnite oyununda kendisine ait bir görünüme kavuştu. Oyun sektöründe bu bir ilk.
    6 gün
    3,6b
    1
    10
    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Ninja artık kendi Fortnite görünümüne sahip
    Tam Boyutta Gör

    Bugüne kadar Fortnite oyununda Batman, Star Wars gibi pek çok filmin veya içeriğin görünümleri pazarlama stratejileri kapsamında oyuna eklenmişti. Şimdi ise ilk kez bir oyuncuya ait görünüm oyuna ekleniyor.

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    Artık oyunun bir parçası

    Adını önemli karşılaşmalarda ve reklam çalışmalarında sık sık duyduğumuz en popüler Fortnite oyuncularından Tyler "Ninja" Blevins artık kendisine ait bir görünüme sahip. Ninja Fortnite Skin bugünden itibaren oyun içerisindeki Epic mağazasında erişime açıldı.

    Ayrıca Bkz. "Getir platformuna Silikon Vadisi'nden 40 milyon dolarlık yatırım"

    Görünüm yanında Ninja temalı bir balta, sırt aksesuarı ve popüler dansı için hareket de yine oyuna eklendi. Ninja ortaklığı oyunda Icon Series stratejisinin de ilk adımı oldu. Yakın dönemde oyun, film ve moda sektörlerinden de önemli isimler konuk edilecek.

    Şüphesiz oyuncu tarafında da bu strateji daha fazla etkileşim olarak kendisini gösterecektir. Pazar gününe kadar NINJA kod adını kullanarak yeni Ninja görünümünü elde edebilirsiniz.



    https://www.engadget.com/2020/01/15/fortnite-ninja-skin-ipad-pro/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    RAIZEN 6 gün en beğenilen
    Sevgili DH Yönetimi,



    Bu haber gibi BSC haberlerini DonanımHaber'e girmeme rağmen anasayfamda görüyorum. Halbuki bu tarz haberleri görmek istesem BSC'ye bakardım. Bu bir bug olabilir mi?

    Yaşımı 12 veya 13 olarak ayarladım galiba.
    Sevgili DH Yönetimi, Bu haber gibi BSC haberlerini DonanımHaber'e girmeme rağmen anasayfamda görüyorum. Halbuki bu tarz haberleri görmek istesem ...
    Devamını Gör
    Yanıtla +20
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    hazarRS 6 gün
    Yaşasın, artık rol modelimi oyunda da oynayabileceğim...
    Yaşım ilerlediği için mi garip geliyor, yoksa hakikaten mi saçma bilemiyorum ama yeni nesil gençliğin rol modelleri bu insanlar olmamalıydı. Bizim de eskiden saçma denilebilecek, kendimize örnek aldığımız insanlar vardı ama bu kadar vasıfsız değillerdi. Dövüşürken kendimizi Bruce Lee sanırdık, top oynarken Andreas Köpke olurduk vs. Şimdi de tatilde denize giren 4-5 yaşlarındaki çocuk, kendi kendine 'evet arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz, bugün denize giriyorum' diyor.
    Yaşasın, artık rol modelimi oyunda da oynayabileceğim... Yaşım ilerlediği için mi garip geliyor, yoksa hakikaten mi saçma bilemiyorum ama yeni nesil gençliği...
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    1 Yanıt Yanıtla +9
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    eaglepaw_1903 8 sa.
    ..
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    reaper2346 5 gün
    Ekrem sen kimin tetikçisisin kimin toplum mühendisisin nasıl bir şeysin sen ya yeter artık haber yaptırmayın şuna ya seviye yerlerde şu sitede
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    ardicli2000 5 gün
    Ekrem, oyun sektöründe bir ilk değil maalesef. DotA 2'de adıyla ve görünümüyle Dendi'ye ait bir kozmetik bulunuyor..
    Yanıtla +1
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    a_y_k_u_t 5 gün
    Anasayfa haberlerinden 120 gün uzaklaştırma hayırlı olsun :)
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    rick dangerous 5 gün
    DonanımHaber bildiğin YouTuber sitesi gibi oldu. Şu haber niteliği taşımayan haberlerden gına geldi. Adam AVM'de gömlek pantolon aldı diye yazacaklar yakında!
    Yanıtla +3
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    yazarkafam 5 gün
    güzel
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    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    RAIZEN 6 gün en beğenilen
    Sevgili DH Yönetimi,



    Bu haber gibi BSC haberlerini DonanımHaber'e girmeme rağmen anasayfamda görüyorum. Halbuki bu tarz haberleri görmek istesem BSC'ye bakardım. Bu bir bug olabilir mi?

    Yaşımı 12 veya 13 olarak ayarladım galiba.
    Yanıtla +20
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    hazarRS 6 gün
    Yaşasın, artık rol modelimi oyunda da oynayabileceğim...
    Yaşım ilerlediği için mi garip geliyor, yoksa hakikaten mi saçma bilemiyorum ama yeni nesil gençliğin rol modelleri bu insanlar olmamalıydı. Bizim de eskiden saçma denilebilecek, kendimize örnek aldığımız insanlar vardı ama bu kadar vasıfsız değillerdi. Dövüşürken kendimizi Bruce Lee sanırdık, top oynarken Andreas Köpke olurduk vs. Şimdi de tatilde denize giren 4-5 yaşlarındaki çocuk, kendi kendine 'evet arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz, bugün denize giriyorum' diyor.
    1 Yanıt Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    zQrba 5 gün hazarRS
    Sizden eski nesilde sizi Bruce Lee'yi örnek aldığınız için saçma bulmuştur. Yayıncılık, oyunculuk yeni çıkan bir meslek ve bu insanlar bunu iyi yapıyorlar. Oyun oynayıp, şov yapıyorlar aslında. Aslında bu insanlara, illaha eskiden örnek isterseniz, şovmen diyebiliriz. Siz Bruce Lee'yi televizyondan izleyip özendiniz, şimdiki nesil ise bilgisayardan izleyip bu mesleğin iyilerine özeniyor. Aslında "yaşım ilerlediği için" diyerek cevabı vermişsiniz
    Derseniz herkes oyun oynuyor; herkes şarkı söylüyor ama Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay, Müslüm Gürses gibi mi?
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    3614 kez okundu.
    8 yorum yazıldı.

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