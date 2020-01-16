Ninja artık kendi Fortnite görünümüne sahip

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Bugüne kadar Fortnite oyununda Batman, Star Wars gibi pek çok filmin veya içeriğin görünümleri pazarlama stratejileri kapsamında oyuna eklenmişti. Şimdi ise ilk kez bir oyuncuya ait görünüm oyuna ekleniyor.

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Adını önemli karşılaşmalarda ve reklam çalışmalarında sık sık duyduğumuz en popüler Fortnite oyuncularından Tyler "Ninja" Blevins artık kendisine ait bir görünüme sahip. Ninja Fortnite Skin bugünden itibaren oyun içerisindeki Epic mağazasında erişime açıldı.

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Görünüm yanında Ninja temalı bir balta, sırt aksesuarı ve popüler dansı için hareket de yine oyuna eklendi. Ninja ortaklığı oyunda Icon Series stratejisinin de ilk adımı oldu. Yakın dönemde oyun, film ve moda sektörlerinden de önemli isimler konuk edilecek.

Şüphesiz oyuncu tarafında da bu strateji daha fazla etkileşim olarak kendisini gösterecektir. Pazar gününe kadar NINJA kod adını kullanarak yeni Ninja görünümünü elde edebilirsiniz.

https://www.engadget.com/2020/01/15/fortnite-ninja-skin-ipad-pro/

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