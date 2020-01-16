Ninja artık kendi Fortnite görünümüne sahip

Bugüne kadar Fortnite oyununda Batman, Star Wars gibi pek çok filmin veya içeriğin görünümleri pazarlama stratejileri kapsamında oyuna eklenmişti. Şimdi ise ilk kez bir oyuncuya ait görünüm oyuna ekleniyor.İlginizi Çekebilir Orijinal Fortnite haritası yerle bir oldu
Artık oyunun bir parçası
Adını önemli karşılaşmalarda ve reklam çalışmalarında sık sık duyduğumuz en popüler Fortnite oyuncularından Tyler "Ninja" Blevins artık kendisine ait bir görünüme sahip. Ninja Fortnite Skin bugünden itibaren oyun içerisindeki Epic mağazasında erişime açıldı.
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Görünüm yanında Ninja temalı bir balta, sırt aksesuarı ve popüler dansı için hareket de yine oyuna eklendi. Ninja ortaklığı oyunda Icon Series stratejisinin de ilk adımı oldu. Yakın dönemde oyun, film ve moda sektörlerinden de önemli isimler konuk edilecek.
Şüphesiz oyuncu tarafında da bu strateji daha fazla etkileşim olarak kendisini gösterecektir. Pazar gününe kadar NINJA kod adını kullanarak yeni Ninja görünümünü elde edebilirsiniz.
https://www.engadget.com/2020/01/15/fortnite-ninja-skin-ipad-pro/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bu haber gibi BSC haberlerini DonanımHaber'e girmeme rağmen anasayfamda görüyorum. Halbuki bu tarz haberleri görmek istesem BSC'ye bakardım. Bu bir bug olabilir mi?
Yaşımı 12 veya 13 olarak ayarladım galiba.
Yaşım ilerlediği için mi garip geliyor, yoksa hakikaten mi saçma bilemiyorum ama yeni nesil gençliğin rol modelleri bu insanlar olmamalıydı. Bizim de eskiden saçma denilebilecek, kendimize örnek aldığımız insanlar vardı ama bu kadar vasıfsız değillerdi. Dövüşürken kendimizi Bruce Lee sanırdık, top oynarken Andreas Köpke olurduk vs. Şimdi de tatilde denize giren 4-5 yaşlarındaki çocuk, kendi kendine 'evet arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz, bugün denize giriyorum' diyor.