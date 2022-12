Twitter kurucusundan Twitter rakibine destek

Tam Boyutta Gör Elon Musk’ın Twitter’ı satın alması ile birlikte sosyal medya platformunun kaosa sürüklendiğini düşünenler yeni bir alternatif aramaya başlamıştı. Mastodon bu anlamda iyi bir alternatif olarak görülürken Jack Dorsey ise farklı düşünüyor.

Nostr sosyal ağı nedir?

Mastodon veya Urbit gibi alternatiflerden farklı olarak Nostr merkeziyetsiz bir ağ üzerinde çalışıyor. Kullanıcılar gönderilerini özel anahtarları ile imzaladıktan sonra ağa gönderiyor. Ağdaki röle diyebileceğimiz noktalarda bulunan istemciler gönderiyi onaylayarak yayınlıyor. Karmaşık görünse de süreç hızlı ilerliyor. Zaten ağın ismi de Notes and Other Stuff Transmitted by Relays tanımının kısaltması.

Nostr sosyal medya platformu sansüre karşı ve ifade özgürlüğüne destek olduğunu ifade ediyor. Jack Dorsey kısa süre önce Signal platformuna yıllık 1 milyon dolar bağış yapacağını belirtmesinin ardından Nostr ağına da destek olması istenmişti. Ünlü isim bunun sonrasında 14 BTC yani 245 bin dolar fon bulduğunu açıkladı.

Yeni fon Nostr ağının geliştirilmesi için kullanılacak. Bazı kaynaklar Bitcoin neyse Nostr sosyal medya için odur şeklinde açıklamalar yapıyor ancak bugüne kadar blok zinciri tabanlı pek çok sosyal ağ geliştirildi. Yaygın kullanım için ise sağlam bir sermaye gerekiyor.

