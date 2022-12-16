Twitter kurucusundan Twitter rakibine destek

Nostr sosyal ağı nedir?
Mastodon veya Urbit gibi alternatiflerden farklı olarak Nostr merkeziyetsiz bir ağ üzerinde çalışıyor. Kullanıcılar gönderilerini özel anahtarları ile imzaladıktan sonra ağa gönderiyor. Ağdaki röle diyebileceğimiz noktalarda bulunan istemciler gönderiyi onaylayarak yayınlıyor. Karmaşık görünse de süreç hızlı ilerliyor. Zaten ağın ismi de Notes and Other Stuff Transmitted by Relays tanımının kısaltması.
Nostr sosyal medya platformu sansüre karşı ve ifade özgürlüğüne destek olduğunu ifade ediyor. Jack Dorsey kısa süre önce Signal platformuna yıllık 1 milyon dolar bağış yapacağını belirtmesinin ardından Nostr ağına da destek olması istenmişti. Ünlü isim bunun sonrasında 14 BTC yani 245 bin dolar fon bulduğunu açıkladı.
Yeni fon Nostr ağının geliştirilmesi için kullanılacak. Bazı kaynaklar Bitcoin neyse Nostr sosyal medya için odur şeklinde açıklamalar yapıyor ancak bugüne kadar blok zinciri tabanlı pek çok sosyal ağ geliştirildi. Yaygın kullanım için ise sağlam bir sermaye gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...