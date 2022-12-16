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    Anlık Bildirim

    Twitter kurucusundan Twitter rakibine destek

    Twitter kurucusu Jack Dorsey, sansürsüz ve özgür ifadenin desteklendiği platform arayışına devam ediyor. Nostr merkeziyetsiz ağına 14 BTC fon sağlamayı başardı. 
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    Twitter Tam Boyutta Gör
    Elon Musk’ın Twitter’ı satın alması ile birlikte sosyal medya platformunun kaosa sürüklendiğini düşünenler yeni bir alternatif aramaya başlamıştı. Mastodon bu anlamda iyi bir alternatif olarak görülürken Jack Dorsey ise farklı düşünüyor.

    Nostr sosyal ağı nedir?

    Mastodon veya Urbit gibi alternatiflerden farklı olarak Nostr merkeziyetsiz bir ağ üzerinde çalışıyor. Kullanıcılar gönderilerini özel anahtarları ile imzaladıktan sonra ağa gönderiyor. Ağdaki röle diyebileceğimiz noktalarda bulunan istemciler gönderiyi onaylayarak yayınlıyor. Karmaşık görünse de süreç hızlı ilerliyor. Zaten ağın ismi de Notes and Other Stuff Transmitted by Relays tanımının kısaltması.

    Nostr sosyal medya platformu sansüre karşı ve ifade özgürlüğüne destek olduğunu ifade ediyor. Jack Dorsey kısa süre önce Signal platformuna yıllık 1 milyon dolar bağış yapacağını belirtmesinin ardından Nostr ağına da destek olması istenmişti. Ünlü isim bunun sonrasında 14 BTC yani 245 bin dolar fon bulduğunu açıkladı.

    Yeni fon Nostr ağının geliştirilmesi için kullanılacak. Bazı kaynaklar Bitcoin neyse Nostr sosyal medya için odur şeklinde açıklamalar yapıyor ancak bugüne kadar blok zinciri tabanlı pek çok sosyal ağ geliştirildi. Yaygın kullanım için ise sağlam bir sermaye gerekiyor.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 2 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 2 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 2 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 2 gün önce

    ow ye

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    ugah6aiw 3 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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