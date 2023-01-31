Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nothing Phone (2) için tarih verildi: İlk modelden daha kaliteli olacak

    Nothing CEO'su ve kurucu ortağı Carl Pei, Nothing Phone 2 için ilk kez tarih verdi. Carl Pei, Nothing Phone (2) ile büyük bir adım atacaklarının da sinyalini verdi.
    Oy Ver
    Nothing Phone (2) Tam Boyutta Gör
    Nothing CEO'su ve kurucu ortağı Carl Pei, yaklaşmakta olan Nothing Phone 2’nin 2023’ün sonlarında piyasaya çıkacağını onayladı. Nothing Phone 1, yenilikçi ve farklı tasarımıyla dikkat çekerken Nothing Phone 2 çok daha premium bir cihaz olacak.

    Carl Pei, vermiş olduğu bir röportajda ilk olarak Ear 1 kulaklıklarının ABD pazarında ciddi bir başarı sağladığını söyledi. Pei ABD pazarı için oldukça heyecanlı olduklarını söylerken kulaklık satışlarının üçte birinin buradan geldiğini belirtiyor. Dolayısıyla Pei, Nothing Phone 1’i ABD’de satışa sürmeyerek potansiyel bir kitleden uzak kaldıklarını ifade ediyor. Ancak Nothing Phone 2 ile birlikte ABD, şirket için birinci öncelik olacak.

    Nothing Phone 2 daha üst seviye olacak

    Pei, azalan akıllı telefon piyasasının olgunlaştığını ve yeniliğe açık olduğunu söylüyor: "İş açısından bakıldığında, Apple ve Samsung mevcut kullanıcıları yabancılaştırabilecekleri için çok farklı şeyler denememeliler. Bizim gibi daha küçük şirketlerin gelip farklı bir şeyler yapmaya çalışabileceği yer ise tam olarak burası.”

    Carl Pei, Nothing Phone 1’i ABD pazarına süremediklerini çünkü bunun için yeterli kaynağa sahip olmadıklarını söylüyor. 2021’e kıyasla şirketin çalışan sayısı iki kat artarak 400’e ulaşmış durumda. Bu ekip Phone 2’yi daha üst seviye bir cihaz haline getirecek. Pei, Phone 2 hakkında pek fazla sır vermese de, selefinden daha üst düzey bir tasarımın sinyallerini verdi: "Nothing Phone 1'den daha kaliteli bir akıllı telefon geliştiriyoruz ve yazılım bizim için büyük bir odak alanı olacak." Açıkçası Nothing Phone 1 güzel bir telefon olsa da yazılım noktasında eksikleri de barizdi. Bu alana odaklanacak olmaları yeni telefonun başarısında önemli bir rol oynayabilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot şantiyede çalıştı

    Profil resmi
    alex59 4 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 5 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

    Profil resmi
    MaDMaxiBo 6 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11
    Xiaomi Redmi Note 11
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 7
    Acer Aspire 7
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız