Nothing Phone (2) için tarih verildi: İlk modelden daha kaliteli olacak

Tam Boyutta Gör Nothing CEO'su ve kurucu ortağı Carl Pei, yaklaşmakta olan Nothing Phone 2’nin 2023’ün sonlarında piyasaya çıkacağını onayladı. Nothing Phone 1, yenilikçi ve farklı tasarımıyla dikkat çekerken Nothing Phone 2 çok daha premium bir cihaz olacak.

Carl Pei, vermiş olduğu bir röportajda ilk olarak Ear 1 kulaklıklarının ABD pazarında ciddi bir başarı sağladığını söyledi. Pei ABD pazarı için oldukça heyecanlı olduklarını söylerken kulaklık satışlarının üçte birinin buradan geldiğini belirtiyor. Dolayısıyla Pei, Nothing Phone 1’i ABD’de satışa sürmeyerek potansiyel bir kitleden uzak kaldıklarını ifade ediyor. Ancak Nothing Phone 2 ile birlikte ABD, şirket için birinci öncelik olacak.

Nothing Phone 2 daha üst seviye olacak

Pei, azalan akıllı telefon piyasasının olgunlaştığını ve yeniliğe açık olduğunu söylüyor: "İş açısından bakıldığında, Apple ve Samsung mevcut kullanıcıları yabancılaştırabilecekleri için çok farklı şeyler denememeliler. Bizim gibi daha küçük şirketlerin gelip farklı bir şeyler yapmaya çalışabileceği yer ise tam olarak burası.”

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Carl Pei, Nothing Phone 1’i ABD pazarına süremediklerini çünkü bunun için yeterli kaynağa sahip olmadıklarını söylüyor. 2021’e kıyasla şirketin çalışan sayısı iki kat artarak 400’e ulaşmış durumda. Bu ekip Phone 2’yi daha üst seviye bir cihaz haline getirecek. Pei, Phone 2 hakkında pek fazla sır vermese de, selefinden daha üst düzey bir tasarımın sinyallerini verdi: "Nothing Phone 1'den daha kaliteli bir akıllı telefon geliştiriyoruz ve yazılım bizim için büyük bir odak alanı olacak." Açıkçası Nothing Phone 1 güzel bir telefon olsa da yazılım noktasında eksikleri de barizdi. Bu alana odaklanacak olmaları yeni telefonun başarısında önemli bir rol oynayabilir.

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