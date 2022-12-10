Ortaya çıkan Nvidia GeForce RTX 4070, büyük oranda kırpılmış olabilir

Tam Boyutta Gör Ünlü donanım sızıntı kaynağı kopite7kimi, Nvidia'nın yaklaşmakta olan GeForce RTX 4070 (Ti olmayan) ekran kartının özelliklerini paylaştı. Sızıntıya göre yeşil takım, bu ekran kartında ciddi bir şekilde kırpılmış AD104 GPU’sunu kullanacak.

GeForce RTX 4070 özellikleri sızdı

Beklendiği gibi Nvidia, tıpkı GeForce RTX 4070 Ti modelinde olacağı gibi, GeForce RTX 4070’de de AD104 grafik işlemcisini temel alacak. Bununla birlikte Nvidia, RTX 4070 kartından 5888 CUDA çekirdeğine sahip farklı bir GPU varyantını kullanacak. Gelen bilgiler yaklaşık olarak yüzde 23 oranında tam AD104 GPU’sunun kırpıldığını gösteriyor. Bununla birlikte RTX 4070 üzerinde 12GB GDDR6X bellekleri taşıyacak ve bunları 192-bit arayüzünde çalıştıracak. Öte yandan RTX 4070’in TBP (Total Board Power) değeri ise 250W olması bekleniyor. Bu değerin RTX 4070 Ti’da 285W olduğunu da belirtelim.

[twitter= https://twitter.com/kopite7kimi/status/1601099343733624832]

Ek olarak AD104 GPU yapılandırmasının neredeyse dörtte bir oranında azalmasıyla GeForce RTX 4070, GeForce RTX 4070 Ti'den önemli ölçüde daha yavaş olacak gibi duruyor. Ancak tabii ki Nvidia, 'kayıp' CUDA çekirdeklerini telafi etmek için GPU frekansını artırabilir. 4070'in güç tüketiminin Ti modelinden sadece 35 W daha düşük olduğu düşünülürse belki de durum budur.

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Tüm bunların yanında RTX 4090 ve RTX 4080 sırasıyla 1599 Dolar ve 1199 Dolar fiyat etiketiyle piyasada bulunuyor. Ocak ayında piyasaya çıkması beklenen RTX 4070 Ti için söylenen fiyat bilgileri ise 899 Dolar etiketini gösteriyor. Şimdilik RTX 4070 hakkında herhangi bir fiyat bilgisi veya net çıkış tarihi detayı elimizde bulunmuyor.

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Nvidia GeForce RTX 4070 teknik özellikleri ortaya çıktı