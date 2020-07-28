Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Öğrenciler için indirimli fizy aboneliği başladı

    Fizy'nin rakiplerinde bulunan öğrenci üyeliği seçeneği Fizy'e de geldi. Öğrenciler Fizy'i yüzde 50 indirimli olarak kullanabilecek.
    6 sa.
    916
    14
    12
    Mobil U...
    Abone ol
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Öğrenciler için indirimli fizy aboneliği başladı
    Tam Boyutta Gör

    Turkcell’in dijital müzik platformu fizy’e öğrenciler için indirimli üyelik seçeneği eklendi. Normalde aylık 17,99 TL olan fizy Premium üyeliğine öğrenciler yüzde 50 indirimli olarak ayda 8,99 TL ödeyecek.

    İlginizi Çekebilir Avatar Deezer, Türkiye'nin karantinada müzik dinleme alışkanlıklarını açıkladı

    Spotify, Apple Music ve YouTube Premium’da öğrenciler için indirimli paketler bulunurken fizy’de böyle bir seçenek yoktu. Bugünden itibaren aylık Premium aboneliğinde yüzde 50 indirim sunuluyor ancak yıllık abonelik seçeneğinde ek indirim olmayacak.

    Ayrıca Bkz. "Netflix'ten ikinci bir Witcher dizisi geliyor: İşte detaylar"

    Öğrenciler için yüzde 50 indirim kampanyasına ek olarak 31 Ağustos 2020’ye kadar abonelik başlatan kullanıcılardan ilk 3 ay 0,99 TL, sonrasında 8,99 TL alınacak. Fizy’nin öğrenci indiriminden yararlanmak için fizy’nin web sitesi fizy.com’dan öğrenci belgesi, ders programı vs. gibi resmi belgelerle öğrenci olduğunu kanıtlayan belge yüklemek gerekiyor. Belge yükleyen kişiler 1 yıl boyunca kampanyadan faydalanabilecek. Bir yılın sonunda öğrenciliğinin sürdüğünü ispat eden kullanıcıların aboneliği devam edecek. Bir öğrenci maksimum 4 yıl boyunca öğrenci indiriminden yaralanabiliyor.

    Fizy Premium aboneliği sayesinde müzikleri reklamsız dinleyebilir, indirerek çevrimdışı dinleyebilir, şarkı sözlerini görüntüleyebilir ve yüksek ses kalitesi seçeneğini etkinleştirebilirsiniz.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    darkhair (Sertan Deniz Aydın) 6 sa. en beğenilen
    Spotifyda olan şarkıların yarısı fizyde yok

    İos cihazlarda EQ desteği yok

    İnternetinden yemiyor tamam ama sadece tcell kullananlara

    Maalesef geçmek için herhangi bir sebep bulunmuyor benim için
    Spotifyda olan şarkıların yarısı fizyde yok İos cihazlarda EQ desteği yok İnternetinden yemiyor tamam ama sadece tcell kullananlara Maale...
    Devamını Gör
    Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    kddrh (kadir H) 6 sa.
    Hemen Spotify üyeliğimi kapatıp Fizy'e geçiyorum. :D Geçtim bile. Ben de bu fırsatı bekliyordum :D
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    crespo61 (Melih ) 48 dk.
    Çok iyi bir kampanya. Turkcell
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    tunc4y (Tuncay ak) 2 sa.
    Zamanında Turkcell platinium aldık , fizy , tv+ vs var diye. şarkıların 30 saniyesini dinlettiler. Sorduk niye fizyden müzik dinleyemiyoruz diye "ona da aylık ücret ödemeniz gerek" dediler. Platinium aldık bunun için "yok gardaş para verecen" dediler ve anında kapatıp vodafone red'e geçtim. 75 tl olan Turkcell faturam vodafone da 49 tl oldu (daha fazla net daha fazla olanakla) 8 tl ye de öğrenci spotify aldık kafamız rahat.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SYLAS (Haruncan ) 1 sa. tunc4y
    Paparan var ise öğrenci spotify 4.5tl ye geliyor. Kart bedava aylık ücrette yok.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    bullx 4 sa.
    youtube music dururken bunlara bulaşılmaz...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Bay Robot ( tunc) 5 sa.
    Muud’a göre çok iyi ancak spotify’a karşı çöp.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    recplayer 5 sa.
    Sürekli 3 aylık bedava fizy verirken bile kullanmadım, Turkcell bu işlere boşuna para harcayacağına paketleri biraz daha ucuzlatsın
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    darkhair (Sertan Deniz Aydın) 6 sa. en beğenilen
    Spotifyda olan şarkıların yarısı fizyde yok

    İos cihazlarda EQ desteği yok

    İnternetinden yemiyor tamam ama sadece tcell kullananlara

    Maalesef geçmek için herhangi bir sebep bulunmuyor benim için
    Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    iriven (iriven ) 6 sa.
    Öğrenci olduğunu kanıtlayan belge mi?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    w0q1 (Murathan Balcı) 4 sa. iriven
    e devletten pdf olarak alınıyor kolaylıkla
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    rookiecod3r (Erdem Taş) 6 sa.
    pöç
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    kddrh (kadir H) 6 sa.
    Hemen Spotify üyeliğimi kapatıp Fizy'e geçiyorum. :D Geçtim bile. Ben de bu fırsatı bekliyordum :D
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 14 dk. Monster Aryond oyuncu monitörü satışa çıkıyor 44 dk. TSMC üretim bantları için devler birbiriyle yarışıyor 1 sa. Mercedes'ten yepyeni bir model geliyor: T-Serisi 1 sa. Dijital Mecralar Komisyonu'nun görevleri ve yetkileri açıklandı 2 sa. Mitsubishi, Avrupa'da yeni model satışa sunmayacak 3 sa. Köpeklerin, Kovid-19 hastalığını yüksek doğruluk oranıyla koklayabildiği tespit edildi 3 sa. İçinden kablosuz kulaklık çıkan telefonlar yakında 4 sa. Microsoft, hidrojen pilleri kullanarak sunucularını 48 saat aralıksız çalıştırdı 5 sa. Forbes, 2020'nin en değerli markalarını açıkladı 5 sa. LG Velvet 4G duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı 6 sa. BMW onayladı: Yeni nesil 5 Serisi tamamen elektrikli versiyonla gelecek 6 sa. GÖRÜNTÜLENEN Öğrenciler için indirimli fizy aboneliği başladı Sonraki Intel Core i9-10850K’yı detaylandırdı 7 sa. Hindistan, Çin menşeili 275 uygulamaya yasak getirmeyi planlıyor 7 sa. Big Navi için bellek iddiaları: HBM mi GDDR6 mı? 8 sa. Telegram en büyük güncellemelerinden birisini aldı 17 sa. Netflix'ten ikinci bir Witcher dizisi geliyor: İşte detaylar 19 sa. Nolan'ın yeni filmi Tenet, Amerika'dan önce Türkiye'de vizyona giriyor 19 sa. Quick Charge 5 ile 100W üzeri şarj mümkün oluyor 21 sa. Asus ROG Phone 3 gizli bir 160Hz moduna sahip 22 sa. PS Plus Ağustos 2020 oyunları açıklandı 22 sa. iOS 14 sürümündeki Instagram açığı kapatılıyor 23 sa. Vodafone'dan yerli girişimlere 1 milyon TL'lik destek 1 gün Evden çalışanların verimliliğini ölçen yazılım: AntiZAN 1 gün Razer Cynosa V2 oyuncu klavyesi tanıtıldı 1 gün Skoda Scala Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 1 gün Apple Silicon ile Mac ailesinde Face ID dönemi başlıyor 1 gün Yeni Toyota Yaris'in Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu 1 gün NASA, Mars’a düzenleyeceği görevle ilgili bir tanıtım videosu yayınladı 1 gün Sabrent dünyanın ilk 4TB PCIe 4.0 SSD modelini duyurdu 1 gün 6 otomobil markasının kredi paketinden çıkarılması ikinci el fiyatlarını artıracak 1 gün Huawei Maimang 9 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız