Öğrenciler için indirimli fizy aboneliği başladı

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Turkcell’in dijital müzik platformu fizy’e öğrenciler için indirimli üyelik seçeneği eklendi. Normalde aylık 17,99 TL olan fizy Premium üyeliğine öğrenciler yüzde 50 indirimli olarak ayda 8,99 TL ödeyecek.

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Spotify, Apple Music ve YouTube Premium’da öğrenciler için indirimli paketler bulunurken fizy’de böyle bir seçenek yoktu. Bugünden itibaren aylık Premium aboneliğinde yüzde 50 indirim sunuluyor ancak yıllık abonelik seçeneğinde ek indirim olmayacak.

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Öğrenciler için yüzde 50 indirim kampanyasına ek olarak 31 Ağustos 2020’ye kadar abonelik başlatan kullanıcılardan ilk 3 ay 0,99 TL, sonrasında 8,99 TL alınacak. Fizy’nin öğrenci indiriminden yararlanmak için fizy’nin web sitesi fizy.com’dan öğrenci belgesi, ders programı vs. gibi resmi belgelerle öğrenci olduğunu kanıtlayan belge yüklemek gerekiyor. Belge yükleyen kişiler 1 yıl boyunca kampanyadan faydalanabilecek. Bir yılın sonunda öğrenciliğinin sürdüğünü ispat eden kullanıcıların aboneliği devam edecek. Bir öğrenci maksimum 4 yıl boyunca öğrenci indiriminden yaralanabiliyor.

Fizy Premium aboneliği sayesinde müzikleri reklamsız dinleyebilir, indirerek çevrimdışı dinleyebilir, şarkı sözlerini görüntüleyebilir ve yüksek ses kalitesi seçeneğini etkinleştirebilirsiniz.

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