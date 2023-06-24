OnePlus 12 özellikleri lansmandan önce belli oldu: Tüm eksikler kapanıyor

Tam Boyutta Gör OnePlus'ın yaklaşmakta olan amiral gemisi telefonu OnePlus 12, bir süredir sızıntılarla gündeme gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda selefinin tüm eksiklerini kapatacak telefon için geri sayım başladı diyebiliriz. Bugünse OnePlus 12'in çıkış tarihi ve bazı kilit özellikleri gün yüzüne çıktı. Gelin detaylara hep birlikte göz atalım.

OnePlus 12 özellikleri lansmandan önce sızdı

Paylaşılan raporlara göre OnePlus 12'de karşımıza çıkacak en büyük yükseltme kamera bölümünde yaşanacak. Bu noktada amiral gemisi telefonun 1 inç boyutlarında birincil sensöre sahip olacağı belirtiliyor. Ayrıca söz konusu sızıntıda yeni bir telefoto sensörüne de işaret ediyor. Buna göre cihazın 32MP Sony IMX709 RGBW birimi korunacak ve bu sensöre geliştirilmiş bir lens eşlik edecek.

OnePlus 12, pil ve ekran bölümünde de yükseltmeler içerecek. Bununla birlikte LTPO4 OLED panelin eşlik edeceği cihazın 100W ve üzeri hızlı şarj kapasitesine ve simetrik bir tasarıma sahip olacağı söyleniyor. Ancak bu tasarımın detayları henüz paylaşılmadı. Bu noktada arkadaki kamera adasına atıfta bulunulmuş olabilir. Yani kameraların merkeze taşındığını görebiliriz.

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Yeni ve geliştirilmiş sensörlerin eklenmesiyle, OnePlus 12'nin daha iyi yakınlaştırma ve fotoğraf deneyimi sunacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla OnePlus 12, hem performans hem de kamera odaklı bir model olacak gibi gözüküyor. Çıkış tarihine gelirsek, amiral gemisi telefonun Aralık 2023'te Çin'de piyasaya çıkacağı belirtiliyor. Yılın 1. çeyreğinde ise küresel pazara adım atacak.

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