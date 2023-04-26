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    OnePlus Pad fiyatı ve küresel çıkış tarihi açıklandı

    OnePlus tarafından kısa süre önce tanıtılan OnePlus Pad modelinin küresel çıkış tarihi ve fiyatı açıklandı. İşte yeni amiral gemisi cihaz için açıklanan tarih. 
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    OnePlus Pad fiyatı ve küresel çıkış tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarının önde gelen oyuncularından OnePlus, kısa bir süre önce ilk tablet modeli OnePlus Pad'i duyurdu. Bu bağlamda hem donanımı hem de yenilikçi özellikleri ile ses getirmeyi başaran tablet modeli, şimdi küresel pazara adım atmaya hazırlanıyor. Bugün dev üretici, OnePlus Pad'in küresel çıkış tarihi ve fiyatına açıklık getirdi. 

    OnePlus Pad fiyatı ve küresel çıkış tarihi açıklandı

    Bildirilenlere göre OnePlus Pad'in 8GB/128 GB sürümü 37.999 INR (464 dolar), 12/256 GB sürümü ise 39.999 INR'den (777 dolar) başlayan fiyatlar ile Hindistan'da ön siparişe açılacak. Avrupa pazarında ise amiral gemisi tablet, yalnızca 8+128GB sürümü ile vitrine çıkacak. Bu noktada ön siparişlerin 28 Nisan'da başlaması bekleniyor. 

    OnePlus Pad fiyatı ve küresel çıkış tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    Duyuruya ek olarak OnePlus, OnePlus Pad'in ön sipariş hediyelerine de açıklık getirdi. Bununla birlikte 28 Nisan saat 11:00'den önce OnePlus Pad'i sipariş veren kullanıcılara, ücretsiz bir OnePlus SuperVOOC 80W adaptörü, 6 aylık Google One (100GB) ve Youtube Premium hediye edilecek. Ayrıca ön siparişe özel OnePlus Buds Z2 ve OnePlus Nord Buds 2 modellerinde indirimler sunulacak. 

    OnePlus Pad özellikleri

    Hatırlayacak olursak OnePlus Pad, ön tarafta 2800 x 2000 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan IPS LCD panele sahip. Ayrıca 10 bit renk, yüzde 84 ekran gövde oranı, 500 nit parlaklık ve Dolby Vision desteğiyle öne çıkıyor. Kaputun altında ise 8GB RAM ve UFS 3.1 128/256GB depolama ile eşleştirilen cihaza, 4nm MediaTek Dimensity 9000 platformu eşlik ediyor.

    Kutusundan 67W hızlı şarj destekli 9510 mAh pil ve Android 13 tabanlı ColorOS 13 ile çıkan OnePlus Pad, kamera bölümünde 4K30FPS video kaydı sunan 13MP birincil sensörden destek alıyor. Ön tarafta ise 1080p30FPS 8MP selfie kamerası bulunuyor. Cihazın diğer özellikleri arasında ise Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS ve USB-C yer alıyor. 

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