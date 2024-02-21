Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden OnePlus, aylarca süren söylentilerin ardından yeni akıllı saati OnePlus Watch 2 modelini duyurdu. OnePlus Watch'un halefi olacak Watch 2, boyutundan özelliklere çok sayıda yenilik sunuyor. Gelin akıllı saatin detaylarına hep birlikte göz atalım.

OnePlus Watch 2 yakında geliyor

Kaçıranlar için markanın ilk akıllı saati OnePlus Watch, hem özellikleri hem de Wear OS'u kullanmaması nedeniyle sert eleştiriler almıştı. OnePlus Watch 2 ise, bu algıyı tersine çevirebilir. Genel hatlarıyla OnePlus Watch 2, OnePlus 12 serisinin tasarım dilini yansıtıyor. Siyah Çelik ve Radiant Çelik olmak üzere iki renk seçeneğiyle satışa sunulacak model, paslanmaz çelik gövdeye ek olarak safir cam ekranla destekleniyor.

Cihazla ilgili paylaşılan en dikkat çekici bilgi ise pil ömrü. OnePlus, yeni akıllı saatin tek şarjla 100 saate kadar çalışacağını söylüyor. Bu süreye AOD'nin dahil olup olmadığı belirsiz. Ancak pil tasarrufu modu yerine "tam Akıllı Mod" kullanılmış. Bunun Apple Watch 9 (18 saat) ve Pixel Watch 2'den (24 saat) önemli ölçüde daha yüksek olduğunu hatırlatalım.

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OnePlus başkanı Kinder Liu ise, ''Watch 2'nin pil performansıyla yılın En İyi Amiral Gemisi Akıllı Saati unvanını hedefleğini" söyledi. OnePlus Watch 2'nin Wear OS'a sahip olup olmayacağı belirsiz. Ancak OnePlus Watch, kendine ait işletim sistemiyle 10 saate kadar pil ömrü sunuyordu. 100 saatlik pil ömrü ise, Wear OS'a geçiş yapılacağını kanıtlar nitelikte. Cihazın resmî tanıtımı ise 26 Şubat’ta, yani önümüzdeki hafta yapılacak.

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OnePlus Watch 2 yakında geliyor! 100 saat pil ömrü ve dahası