OnePlus Watch 2 yakında geliyor: 100 saat pil ömrü ve dahası

OnePlus Watch 2 yakında geliyor
Kaçıranlar için markanın ilk akıllı saati OnePlus Watch, hem özellikleri hem de Wear OS'u kullanmaması nedeniyle sert eleştiriler almıştı. OnePlus Watch 2 ise, bu algıyı tersine çevirebilir. Genel hatlarıyla OnePlus Watch 2, OnePlus 12 serisinin tasarım dilini yansıtıyor. Siyah Çelik ve Radiant Çelik olmak üzere iki renk seçeneğiyle satışa sunulacak model, paslanmaz çelik gövdeye ek olarak safir cam ekranla destekleniyor.
OnePlus başkanı Kinder Liu ise, ''Watch 2'nin pil performansıyla yılın En İyi Amiral Gemisi Akıllı Saati unvanını hedefleğini" söyledi. OnePlus Watch 2'nin Wear OS'a sahip olup olmayacağı belirsiz. Ancak OnePlus Watch, kendine ait işletim sistemiyle 10 saate kadar pil ömrü sunuyordu. 100 saatlik pil ömrü ise, Wear OS'a geçiş yapılacağını kanıtlar nitelikte. Cihazın resmî tanıtımı ise 26 Şubat’ta, yani önümüzdeki hafta yapılacak.Kaynakça https://www.engadget.com/oneplus-rejoins-the-smartwatch-scene-with-the-promise-of-a-100-hour-battery-life-165620187.html https://x.com/oneplus/status/1759956080036282515?s=20 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.