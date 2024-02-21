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    Anlık Bildirim

    OnePlus Watch 2 yakında geliyor: 100 saat pil ömrü ve dahası

    OnePlus, 3 yıllık bir aranın ardından akıllı saat pazarına tekrar dahil oluyor. Marka, OnePlus Watch 2'nin yolda olduğunu resmen doğruladı. İşte tasarımı ve özellikleri
    OnePlus Watch 2 yakında geliyor! 100 saat pil ömrü ve dahası Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden OnePlus, aylarca süren söylentilerin ardından yeni akıllı saati OnePlus Watch 2 modelini duyurdu. OnePlus Watch'un halefi olacak Watch 2, boyutundan özelliklere çok sayıda yenilik sunuyor. Gelin akıllı saatin detaylarına hep birlikte göz atalım.

    OnePlus Watch 2 yakında geliyor

    Kaçıranlar için markanın ilk akıllı saati OnePlus Watch, hem özellikleri hem de Wear OS'u kullanmaması nedeniyle sert eleştiriler almıştı. OnePlus Watch 2 ise, bu algıyı tersine çevirebilir. Genel hatlarıyla OnePlus Watch 2, OnePlus 12 serisinin tasarım dilini yansıtıyor. Siyah Çelik ve Radiant Çelik olmak üzere iki renk seçeneğiyle satışa sunulacak model, paslanmaz çelik gövdeye ek olarak safir cam ekranla destekleniyor.

    Cihazla ilgili paylaşılan en dikkat çekici bilgi ise pil ömrü. OnePlus, yeni akıllı saatin tek şarjla 100 saate kadar çalışacağını söylüyor. Bu süreye AOD'nin dahil olup olmadığı belirsiz. Ancak pil tasarrufu modu yerine "tam Akıllı Mod" kullanılmış. Bunun Apple Watch 9 (18 saat) ve Pixel Watch 2'den (24 saat) önemli ölçüde daha yüksek olduğunu hatırlatalım.

    OnePlus başkanı Kinder Liu ise, ''Watch 2'nin pil performansıyla yılın En İyi Amiral Gemisi Akıllı Saati unvanını hedefleğini" söyledi. OnePlus Watch 2'nin Wear OS'a sahip olup olmayacağı belirsiz. Ancak OnePlus Watch, kendine ait işletim sistemiyle 10 saate kadar pil ömrü sunuyordu. 100 saatlik pil ömrü ise, Wear OS'a geçiş yapılacağını kanıtlar nitelikte. Cihazın resmî tanıtımı ise 26 Şubat’ta, yani önümüzdeki hafta yapılacak.

    Kaynakça https://www.engadget.com/oneplus-rejoins-the-smartwatch-scene-with-the-promise-of-a-100-hour-battery-life-165620187.html https://x.com/oneplus/status/1759956080036282515?s=20
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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