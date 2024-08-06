OpenAI’ın kurucu ortağı birincil yapay zeka rakibi Anthropic’e katıldı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör OpenAI'nin kurucu ortaklarından John Schulman, yapay zeka girişimi ve mevcuttaki ana rakip Anthropic’e katılmak için şirketten ayrıldığını duyurdu. Buna ek olarak OpenAI başkanı ve kurucu ortağı Greg Brockman, şirkette geçirdiği dokuz yılın ardından dinlenmek ve yeniden şarj olmak için yılın geri kalanında ücretli izine çıktığını açıkladı.

OpenAI'da yaprak dökümü

John Schulman, OpenAI'ın ChatGPT sohbet robotu için yapay zeka modellerini ve üçüncü taraf geliştiriciler için bir programlama arayüzünü geliştiren eğitim sonrası ekibinin eş lideriydi. Geçtiğimiz haziran ayında ise şirket, Schulman'ın uyum bilimi başkanı olarak yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunacak güvenlik ve emniyet komitesine katılacağını söylemişti.

Tam Boyutta Gör Schulman, OpenAI’dan ayrılma nedenini kariyer hedefleri olarak açıklarken şunları söyledi; "Bu karar, yapay zeka uyumuna odaklanmamı derinleştirme ve kariyerimde uygulamalı teknik çalışmalara geri dönebileceğim yeni bir bölüm başlatma arzumdan kaynaklanıyor"

Elon Musk, OpenAI ve Sam Altman’ı yeniden dava etti 20 sa. önce eklendi

OpenAI CEO’su Sam Atlaman ise Schulman’ın ayrılık mesajına kendisine teşekkür ederek başladığı bir yanıt paylaştı. Altman, Schulman’ı överken kendisinin 2015’te OpenAI’ın ilk stratejisinde önemli bir rolü olduğunun altını çizdi.

Hatırlanacağı üzere OpenAI, Superalignment birimini dağıttıktan sonra ekibin lideri Jan Leike ve şirketin kurucu ortağı Ilya Sutskever bu yıl içinde şirketten ayrılmıştı. Jan Leike, tıpkı Schulman gibi Anthropic’e katılmıştı. Ilya Sutskever ise Safe Superintelligence Inc. adlı yeni bir yapay zeka şirketi kurmuştu. Bilmeyenler için Anthropic, OpenAI’ın başlıca rakibi olsa esasında şirketi yine OpenAI’dan ayrılan çalışanlar 2021 yılında kurmuştu. Anthropic, geçtiğimiz dönemlerde Amazon'dan 4 milyar dolar, Google'dan ise 2 milyar dolar yatırım almıştı. Şirket, ChatGPT rakibi Claude sohbet robotuna sahip.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

OpenAI’ın kurucu ortağı baş rakip Anthropic’e katıldı