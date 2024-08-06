OpenAI’ın kurucu ortağı birincil yapay zeka rakibi Anthropic’e katıldı

OpenAI'da yaprak dökümü
John Schulman, OpenAI'ın ChatGPT sohbet robotu için yapay zeka modellerini ve üçüncü taraf geliştiriciler için bir programlama arayüzünü geliştiren eğitim sonrası ekibinin eş lideriydi. Geçtiğimiz haziran ayında ise şirket, Schulman'ın uyum bilimi başkanı olarak yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunacak güvenlik ve emniyet komitesine katılacağını söylemişti.
OpenAI CEO’su Sam Atlaman ise Schulman’ın ayrılık mesajına kendisine teşekkür ederek başladığı bir yanıt paylaştı. Altman, Schulman’ı överken kendisinin 2015’te OpenAI’ın ilk stratejisinde önemli bir rolü olduğunun altını çizdi.
Hatırlanacağı üzere OpenAI, Superalignment birimini dağıttıktan sonra ekibin lideri Jan Leike ve şirketin kurucu ortağı Ilya Sutskever bu yıl içinde şirketten ayrılmıştı. Jan Leike, tıpkı Schulman gibi Anthropic’e katılmıştı. Ilya Sutskever ise Safe Superintelligence Inc. adlı yeni bir yapay zeka şirketi kurmuştu. Bilmeyenler için Anthropic, OpenAI’ın başlıca rakibi olsa esasında şirketi yine OpenAI’dan ayrılan çalışanlar 2021 yılında kurmuştu. Anthropic, geçtiğimiz dönemlerde Amazon'dan 4 milyar dolar, Google'dan ise 2 milyar dolar yatırım almıştı. Şirket, ChatGPT rakibi Claude sohbet robotuna sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.