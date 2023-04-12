Opera iOS uygulamasına ücretsiz ve sınırsız VPN eklendi

Opera: Ücretsiz VPN, sınırsız ve kayıt tutmuyor
Opera tarayıcı, VPN trafiğinin şifreli, IP adresinin gizli olmasını sağlıyor. Kullanıcıların güvenli gezinmek için ana menüdeki butona dokunmaları yeterli oluyor. VPN’i bulmak, telefonunuzda kullanılabilir olup olmadığını görmek için Opera iOS uygulamasında sağ üstte üçlü çizgiye dokunun. Ardından Ayarlar’a girin ve üstte VPN'in çıkması gerekiyor.
Opera, yerleşik VPN’in kullanıcı gizliliğini ve güvenliğini sağlamak için kayıt tutmadığını da belirtiyor.
Henüz tüm kullanıcılara sunulmadı
Opera, bedava VPN’in tüm kullanıcılara gelmesinin birkaç hafta sürebileceğini söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Üst düzey işadamı / bürokratlar için de ideal. Koy telefonunu mikrodalganın içine, bak istihbari dalganın keyfine.