Opera iOS uygulamasına ücretsiz ve sınırsız VPN eklendi

Tam Boyutta Gör Opera, iOS uygulamasına ücretsiz VPN ekledi. VPN hizmetinin iOS’e eklenmesiyle birlikte Opera, her platformda yerleşik, bedava VPN sunan ilk tarayıcı şirketi oldu. Opera’nın VPN hizmeti, abonelik, hesap oluşturup giriş yapma ve ek eklenti gerektirmiyor.

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Opera: Ücretsiz VPN, sınırsız ve kayıt tutmuyor

Opera tarayıcı, VPN trafiğinin şifreli, IP adresinin gizli olmasını sağlıyor. Kullanıcıların güvenli gezinmek için ana menüdeki butona dokunmaları yeterli oluyor. VPN’i bulmak, telefonunuzda kullanılabilir olup olmadığını görmek için Opera iOS uygulamasında sağ üstte üçlü çizgiye dokunun. Ardından Ayarlar’a girin ve üstte VPN'in çıkması gerekiyor.

Opera, yerleşik VPN’in kullanıcı gizliliğini ve güvenliğini sağlamak için kayıt tutmadığını da belirtiyor.

Henüz tüm kullanıcılara sunulmadı

Opera, bedava VPN’in tüm kullanıcılara gelmesinin birkaç hafta sürebileceğini söylüyor.

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