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    Anlık Bildirim

    Opera iOS uygulamasına ücretsiz ve sınırsız VPN eklendi

    Opera, erken erişim programının ardından tüm iOS kullanıcıları için ücretsiz VPN'i sundu. Böylece Opera, masaüstü ve mobil, tüm platformlar için bedava VPN sunan ilk şirket oldu.
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    opera ios ücretsiz vpn Tam Boyutta Gör
    Opera, iOS uygulamasına ücretsiz VPN ekledi. VPN hizmetinin iOS’e eklenmesiyle birlikte Opera, her platformda yerleşik, bedava VPN sunan ilk tarayıcı şirketi oldu. Opera’nın VPN hizmeti, abonelik, hesap oluşturup giriş yapma ve ek eklenti gerektirmiyor.

    Opera: Ücretsiz VPN, sınırsız ve kayıt tutmuyor

    Opera tarayıcı, VPN trafiğinin şifreli, IP adresinin gizli olmasını sağlıyor. Kullanıcıların güvenli gezinmek için ana menüdeki butona dokunmaları yeterli oluyor. VPN’i bulmak, telefonunuzda kullanılabilir olup olmadığını görmek için Opera iOS uygulamasında sağ üstte üçlü çizgiye dokunun. Ardından Ayarlar’a girin ve üstte VPN'in çıkması gerekiyor.

    Opera, yerleşik VPN’in kullanıcı gizliliğini ve güvenliğini sağlamak için kayıt tutmadığını da belirtiyor.

    Henüz tüm kullanıcılara sunulmadı

    Opera, bedava VPN’in tüm kullanıcılara gelmesinin birkaç hafta sürebileceğini söylüyor.

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