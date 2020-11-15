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    Oppo, 17 Kasım'da tanıtacağı artırılmış gerçeklik gözlüğünün görüntüsünü paylaştı

    Çinli teknoloji üreticilerinden Oppo, önümüzdeki günlerde lansmanını yapacağı artırılmış gerçeklik gözlüğünün teaser görüntüsünü yayınladı. Cihaz 17 Kasım tarihinde tanıtılacak.
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    Cep Telefonları
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    Oppo, 17 Kasım'da tanıtacağı artırılmış gerçeklik gözlüğünün görüntüsünü paylaştı
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    Dünyanın en büyük akıllı telefon tedarikçilerinden biri olan Çinli Oppo şirketi, yeni bir giyilebilir cihaz olan yeni nesil artırılmış gerçeklik (AR) gözlüklerinin yakında duyurulacağını öngören bir teaser görüntüsü yayınladı.

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    Cihaz, Shenzhen'de (Guangdong Eyaleti, Çin) düzenlenecek olan 2020 Oppo Geleceğin Teknolojisi Konferansı kapsamında 17 Kasım'da yani önümüzdeki hafta piyasaya sürülecek. Teaser'da da görebileceğiniz gibi, yeni ürün sıradan güneş gözlüklerine benziyor. Özel bir görselleştirme sistemi sayesinde kullanıcılar, gerçek dünyayı ve elektronik sistem tarafından oluşturulan görüntüyü görebilecekler.

    Diğer heyecan verici ürünler de tanıtılacak

    Artırılmış gerçeklik gözlüğünün üst köşelerinde entegre kameralar mevcut ve burun köprüsünde ek sensörler yer alıyor. Oppo, artırılmış gerçeklik gözlüğünde derinlik sensörlerinin, sesli komutları tanıyabilen bir dizi mikrofonun ve surround ses desteğine sahip bir ses sisteminin varlığından bahsediyor.

    Şirketin düzenleyeceği konferansta diğer merak uyandıran yeni ürünleri de duyurması bekleniyor. Söylentilere göre, arkasında kamera bulunan esnek ekranlı katlanabilir bir akıllı telefon da tanıtılacak. Ek olarak, Oppo'nun en son ultra hızlı şarj teknolojilerini göstereceği söyleniyor: 125W kablolu ve 65W kablosuz.



    https://www.gizmochina.com/2020/11/14/oppo-teases-a-new-gen-ar-glass-launching-on-november-17/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    tobepeople 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Umalım da ucuz bir şey olsun , denemek istiyorum adam akıllı bir şey olursa. Yani benim asıl istediğim şey tam olarak demolarındaki gibi bir şey değil , normal pc oyunlarını falan oynamak isteyeceim bir şey istiyorum , ayrıca normal filmleri de monitör konforunda izleyebilirsem iyi olur. Bir de hafif olmasını ve gözlükle kullanılabilmesini istiyorum. Yüzde 90 bu aradığım şey değil ama yakında işe yarar bir şeyler çıkar diye umuyorum , en azından mouse gibi elleri kullanabilmek çok iyi olmuş ; ben bunun için bir yüzük falan gerekir diye düşünüyordum, yine de kafamızdaki olayı hafifletecekse elde yüzük gibi bir şeyi tercih ederim.
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    interwap (Volkan ) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şarj teknolojisinin ismi Super VOOC 3.0 veya Ultra VOOC mu olacak?
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