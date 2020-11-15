Oppo, 17 Kasım'da tanıtacağı artırılmış gerçeklik gözlüğünün görüntüsünü paylaştı

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Dünyanın en büyük akıllı telefon tedarikçilerinden biri olan Çinli Oppo şirketi, yeni bir giyilebilir cihaz olan yeni nesil artırılmış gerçeklik (AR) gözlüklerinin yakında duyurulacağını öngören bir teaser görüntüsü yayınladı.

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Cihaz, Shenzhen'de (Guangdong Eyaleti, Çin) düzenlenecek olan 2020 Oppo Geleceğin Teknolojisi Konferansı kapsamında 17 Kasım'da yani önümüzdeki hafta piyasaya sürülecek. Teaser'da da görebileceğiniz gibi, yeni ürün sıradan güneş gözlüklerine benziyor. Özel bir görselleştirme sistemi sayesinde kullanıcılar, gerçek dünyayı ve elektronik sistem tarafından oluşturulan görüntüyü görebilecekler.

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Diğer heyecan verici ürünler de tanıtılacak

Artırılmış gerçeklik gözlüğünün üst köşelerinde entegre kameralar mevcut ve burun köprüsünde ek sensörler yer alıyor. Oppo, artırılmış gerçeklik gözlüğünde derinlik sensörlerinin, sesli komutları tanıyabilen bir dizi mikrofonun ve surround ses desteğine sahip bir ses sisteminin varlığından bahsediyor.

Şirketin düzenleyeceği konferansta diğer merak uyandıran yeni ürünleri de duyurması bekleniyor. Söylentilere göre, arkasında kamera bulunan esnek ekranlı katlanabilir bir akıllı telefon da tanıtılacak. Ek olarak, Oppo'nun en son ultra hızlı şarj teknolojilerini göstereceği söyleniyor: 125W kablolu ve 65W kablosuz.

https://www.gizmochina.com/2020/11/14/oppo-teases-a-new-gen-ar-glass-launching-on-november-17/

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