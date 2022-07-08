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    Bilgisayar oyunundaki karakteri çalan kişiye hapis istemi

    Karakter geliştirmelerine dayalı oyunlar vakit kadar para da gerektiriyor. Karakterleri benzersiz kılmak için yüksek meblağlar harcanıyor. Oyunda karakteri çalınan bir kişi ise soluğu mahkemede aldı.

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    oyun karakteri çalındı

    Karakter geliştirmelerine dayalı oyunlar vakit kadar maddi güç gerektiriyor. Karakterleri benzersiz kılmak için yüksek meblağlar harcanıyor. Oyunda karakteri çalınan bir kişi ise soluğu mahkemede aldı.

    Bilgisayar oyunlarındaki karakterleri geliştirmek büyük emek gerektiriyor. Üst seviyelere çıkabilmek, diğer oyunculara karşı üstünlük sağlayabilmek, oyunu en keyifli şekilde sürdürebilmek için karakterlere oldukça yüksek rakamlar harcamak gerekiyor. Aylar belki de yıllar süren emeğininiz çalınsa ne yaparsınız? Hemen şikayet etmelisiniz çünkü bu bir bilişim suçu.

    Hapis ve adli para cezası

    Yargıtay 8. Ceza Dairesi, bir kişinin oyundaki maddi değere sahip karakterini mail şifresinin değiştirilmesi yoluyla ele geçiren tanığın 2 yıldan 6 yıla kadar hapis ve adli para cezasına çarptırılması istemiyle yargınlanması gerektiğine karar veriyor.

    Dairenin kararına göre, bir kişinin bilgisayar oyunundaki 1500 lira değerindeki karakteri bir başkası tarafından e-posta şifresi izinsiz değiştirilerek ele geçiriliyor. Sonrasında bu oyun karakterini ele geçiren kişi, iki kişinin kulanımına sunuyor. Oyun karakteri sahibinin şikayeti üzerine kimliği belirlenen kişi hakkında atılı suçu işleyene 1 yıla kadar ceza verilmesini öngören TCK 243’üncü maddesi gereği bilişim sistemine girme suçundan dava açılıyor.

    Çanakkale 3. Asliye Ceza Mahkemesi de yargılama sonucu oyun karakterini çalan tanığın atılı suçtan mahkumiyetine hükmediyor. Yerel mahkemenin verdiği temyiz incelemesini yapan Yargıtay 8. Ceza Dairesi, kararı bozuyor.

    Yargıtay, tanığın maddi değeri olan bir öğeyi ele geçirerek başka kişilere sattığına vurgu yaparak, TCK’nın 244/4’üncü maddesinde belirtilen bilişim sistemine hukuksuz müdahale ederek çıkar sağlama kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. İlgili madde gereği 2 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası veriliyor.

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