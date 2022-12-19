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    Oyunculara kötü haber: Nvidia, GameStream hizmetini sonlandırıyor

    Nvidia, kullanıcılarının kendi oyun bilgisayarlarından 4K 60FPS görüntü aktarımı yapmalarını sağlayan GameStream özelliğini sonlandırıyor. Destek şubat ayında sona erecek. 
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    Oyunculara kötü haber: Nvidia, GameStream hizmetini sonlandırıyor Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Nvidia, en popüler Android Set Üstü kutuları arasında yer alan Shield TV'ler için GameStream özelliğini sonlandırıyor. Kullanıcılarının kendi oyun bilgisayarlarından 4K 60FPS görüntü aktarımı yapmalarını sağlayan bu özellik, birçok kullanıcı tarafından büyük bir ilgiyle karşılanmıştı. 

    Shield TV'ler için GameStream özelliği sona eriyor

    Bildirilenlere göre Nvidia, Shield TV ürün sahiplerine GameStream hizmetinin sona ereceğine dair e-posta bildirimi göndermeye başladı. Şirket, şubat ortasından itibaren 'NVIDIA Games' uygulamasında yapılacak bir güncellemenin yerel bilgisayarlardan oyun akışı yapma işlevini kaldıracağını duyurdu.

    Nvidia, kullanıcıların artık GameStream yerine Steam Link özelliğini kullanmalarını öneriyor. Ancak bu durum, benzer bir akış kalitesine ulaşmak isteyen kullanıcıların özel olarak Steam uygulamasını kullanmasını veya GeForce Now hizmetine ödeme yapmalarını gerektirecek.

    GameStream hizmeti, Shield gibi nispeten niş bir ürüne harika bir ekti diyebiliriz. Ayrıca üçüncü parti yazılım üreticileri (Moonlight, Sunshine) tarafından da kullanılan bu özellik, herhangi bir Shield TV'ye sahip olmayan kullanıcıların evde bulunan cihazlara görüntü aktarımı yapabilmelerini sağlıyor. GameStream'in kaldırılması bu yazılımları da etkileyebilir.

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    AssetGroup 8 saat önce

    Aspiratör kullanırsınız olur biter :)

    X
    xteknik 5 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 5 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 5 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 6 gün önce

    ow ye

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    ugah6aiw 6 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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