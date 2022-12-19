Oyunculara kötü haber: Nvidia, GameStream hizmetini sonlandırıyor

Shield TV'ler için GameStream özelliği sona eriyor
Bildirilenlere göre Nvidia, Shield TV ürün sahiplerine GameStream hizmetinin sona ereceğine dair e-posta bildirimi göndermeye başladı. Şirket, şubat ortasından itibaren 'NVIDIA Games' uygulamasında yapılacak bir güncellemenin yerel bilgisayarlardan oyun akışı yapma işlevini kaldıracağını duyurdu.
Nvidia, kullanıcıların artık GameStream yerine Steam Link özelliğini kullanmalarını öneriyor. Ancak bu durum, benzer bir akış kalitesine ulaşmak isteyen kullanıcıların özel olarak Steam uygulamasını kullanmasını veya GeForce Now hizmetine ödeme yapmalarını gerektirecek.
GameStream hizmeti, Shield gibi nispeten niş bir ürüne harika bir ekti diyebiliriz. Ayrıca üçüncü parti yazılım üreticileri (Moonlight, Sunshine) tarafından da kullanılan bu özellik, herhangi bir Shield TV'ye sahip olmayan kullanıcıların evde bulunan cihazlara görüntü aktarımı yapabilmelerini sağlıyor. GameStream'in kaldırılması bu yazılımları da etkileyebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Aspiratör kullanırsınız olur biter :)
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...