Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Nvidia, en popüler Android Set Üstü kutuları arasında yer alan Shield TV'ler için GameStream özelliğini sonlandırıyor. Kullanıcılarının kendi oyun bilgisayarlarından 4K 60FPS görüntü aktarımı yapmalarını sağlayan bu özellik, birçok kullanıcı tarafından büyük bir ilgiyle karşılanmıştı.

Shield TV'ler için GameStream özelliği sona eriyor

Bildirilenlere göre Nvidia, Shield TV ürün sahiplerine GameStream hizmetinin sona ereceğine dair e-posta bildirimi göndermeye başladı. Şirket, şubat ortasından itibaren 'NVIDIA Games' uygulamasında yapılacak bir güncellemenin yerel bilgisayarlardan oyun akışı yapma işlevini kaldıracağını duyurdu.

Nvidia, kullanıcıların artık GameStream yerine Steam Link özelliğini kullanmalarını öneriyor. Ancak bu durum, benzer bir akış kalitesine ulaşmak isteyen kullanıcıların özel olarak Steam uygulamasını kullanmasını veya GeForce Now hizmetine ödeme yapmalarını gerektirecek.

AMD FSR 2.0 teknolojisi, şimdi 101 oyun için onaylandı 1 gün önce eklendi

GameStream hizmeti, Shield gibi nispeten niş bir ürüne harika bir ekti diyebiliriz. Ayrıca üçüncü parti yazılım üreticileri (Moonlight, Sunshine) tarafından da kullanılan bu özellik, herhangi bir Shield TV'ye sahip olmayan kullanıcıların evde bulunan cihazlara görüntü aktarımı yapabilmelerini sağlıyor. GameStream'in kaldırılması bu yazılımları da etkileyebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Oyunculara kötü haber: Nvidia, GameStream hizmetini sonlandırıyor