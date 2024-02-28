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    Anlık Bildirim

    Paranormal Aktivite filminin oyunu geliyor: Sanal gerçeklik olmayacak

    Popüler korku oyunu The Mortuary Assistant'ın yaratıcılarından Paranormal Activity film serisini temel alan yeni bir oyun geliyor. Peki, Paranormal Aktivite oyunu nasıl olacak?
    Paranormal Aktivite oyunu geliyor Tam Boyutta Gör
    Son 20 yılın en başarılı korku filmi serisi olarak gösterilen Paranormal Aktivite’nin oyunu geliyor. Popüler korku oyunu Mortuary Assistant’ın yayıncısı DreadXP ve Paramount Game Studios ortaklığının ürünü olarak yeni duyurulan Paranormal Activity: Found Footage için bir de video yayınlandı.

    Paranormal Activity: Found Footage ne zaman çıkacak, nasıl olacak?

    Paranormal Aktivite oyunu çıkış tarihi ve oynanışı Tam Boyutta Gör
    Paranormal Aktivite oyunu 2026’da çıkacak. Paranormal Activity: Found Footage, 2007'de vizyona giren yedi filmlik serinin hikayesini ve dünyasını temel alacak. Sanal gerçeklik deneyimi sunmayan ilk Paranormal Activity oyunu olacak. Oyun, filmlerde kullanılan formatı (buluntu) kullanacak. Bunun dışında oyuncuların eylemlerine bağlı olarak karşılaşacakları korkuların yoğunluğunu ve türünü dinamik olarak değiştirecek bir sistemin (haunt system olarak adlandırılıyor) olacak. Birkaç ay önce dikkat çeken erken erişim oyunu Don’t Scream oyunu dahil birçok oyun dinamik korkutma sistemini kullanıyor.

    Epic Pictures CEO’su ve DreadXP yapımcısı Patrick Ewald bir basın açıklamasında şunları söyledi: "Paramount Game Studios ile çalışmaktan ve Paranormal Activity dünyasını oyunculara getirme fırsatına sahip olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Filmler, zengin hikaye ve yaratıcı korkularla dolu. Yaratıcı yönetmen Brian Clarke'ın yönetimindeki DreadXP'nin Paranormal Activity oyunu bu temel ilkeleri koruyacak ve korku hayranlarına şimdiye kadarki en korkunç oyunlarımızdan birini sunacağız.”

    Paranormal Aktivite oyununun hangi platformlarda yayınlanacağı açıklanmadı. Şu anda Paranormal Activity: The Lost Soul oyunu mevcut olsa da yalnızca sanal gerçeklik gözlükleri ile oynanabiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 6 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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