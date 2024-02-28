Paranormal Aktivite filminin oyunu geliyor: Sanal gerçeklik olmayacak

Tam Boyutta Gör Son 20 yılın en başarılı korku filmi serisi olarak gösterilen Paranormal Aktivite’nin oyunu geliyor. Popüler korku oyunu Mortuary Assistant’ın yayıncısı DreadXP ve Paramount Game Studios ortaklığının ürünü olarak yeni duyurulan Paranormal Activity: Found Footage için bir de video yayınlandı.

Christopher Nolan korku filmi çekmek istiyor 1 hf. önce eklendi

Tam Boyutta Gör Paranormal Aktivite oyunu 2026’da çıkacak. Paranormal Activity: Found Footage, 2007'de vizyona giren yedi filmlik serinin hikayesini ve dünyasını temel alacak. Sanal gerçeklik deneyimi sunmayan ilk Paranormal Activity oyunu olacak. Oyun, filmlerde kullanılan formatı (buluntu) kullanacak. Bunun dışında oyuncuların eylemlerine bağlı olarak karşılaşacakları korkuların yoğunluğunu ve türünü dinamik olarak değiştirecek bir sistemin (haunt system olarak adlandırılıyor) olacak. Birkaç ay önce dikkat çeken erken erişim oyunu Don’t Scream oyunu dahil birçok oyun dinamik korkutma sistemini kullanıyor.

Epic Pictures CEO’su ve DreadXP yapımcısı Patrick Ewald bir basın açıklamasında şunları söyledi: "Paramount Game Studios ile çalışmaktan ve Paranormal Activity dünyasını oyunculara getirme fırsatına sahip olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Filmler, zengin hikaye ve yaratıcı korkularla dolu. Yaratıcı yönetmen Brian Clarke'ın yönetimindeki DreadXP'nin Paranormal Activity oyunu bu temel ilkeleri koruyacak ve korku hayranlarına şimdiye kadarki en korkunç oyunlarımızdan birini sunacağız.”

Paranormal Aktivite oyununun hangi platformlarda yayınlanacağı açıklanmadı. Şu anda Paranormal Activity: The Lost Soul oyunu mevcut olsa da yalnızca sanal gerçeklik gözlükleri ile oynanabiliyor.

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Paranormal Aktivite oyunu geliyor: Sanal gerçeklik olmayacak