PC Game Pass, bu hafta GeForce Now’a geliyor

PC Game Pass, GeForce Now'a geliyor
Microsoft ve Nvidia bir süredir yakın bir ortaklık içerisinde. İki şirket bir süredir ortaklık kuruyor. Microsoft, Şubat ayında Nvidia ile Xbox oyunlarını 10 yıl boyunca GeForce Now'a getirmek için bir anlaşma yaptı ve ilk oyun (Gears 5) Mayıs ayında geldi. Bethesda'nın Doom Eternal ve Wolfenstein yeniden başlatmaları da dahil olmak üzere ilk oyunları bu ayın başlarında ortaya çıktı. Bu anlamda PC Game Pass, seçenekleri daha da genişletiyor.
Anlaşma, Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın almak için yasal onay alma girişiminin bir parçası olarak duyuruldu. Teorik olarak bu, Microsoft'un bulut oyunları üzerinde haksız bir hakimiyete sahip olmayacağını gösteriyor. Şirket ayrıca İngiltere'deki yetkililerin endişelerini gidermek için Activision Blizzard'ın bulut oyun haklarını da Ubisoft'a satacağını açıkladı.
Bir yayın hizmetinin oyunlarına başka bir yayın hizmeti üzerinden erişmek garip görünebilir, ancak bunun avantajları olabilir. GeForce Now, maksimum görsel kalite ve daha az gecikme isteyen oyun tutkunlarını hedefliyor ve Ultimate katmanı saniyede 120 kare hızında 4K'yı destekliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.