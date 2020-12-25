PlayStation 5 bugün akşam Amazon.com.tr’de satışa çıkıyor

Sony’nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5, ülkemizde satışa çıkmıştı ancak stoklar kısa sürede tükenmişti. Amazon, bugün PS5’i satışa sunacağını duyurdu. Bugün saat 18.00’de PlayStation 5’in satışına başlanacak.
PlayStation 5’in diskli versiyonu satışa sunulacak. Bu modelin Türkiye fiyatı 8299 TL olarak açıklanmıştı. Amazon’un ek bir indirip yapıp yapmayacağı belli değil. Saat 18.00’de satışa sunulduğunda göreceğiz. Amazon Türkiye’nin PS5 satışı hakkındaki Instagram paylaşımında “Amazon Türkiye'den yılın sürprizi!” ifadesine yer verildi.İlginizi Çekebilir PlayStation 5 Amazon Türkiye’de ön siparişe açıldı
Ayrıca Bkz. "Amazon Yılın Son Fırsatları'nın öne çıkan indirimleri"
Aşağıdaki bağlantıyı kullanarak saat 18.00’de satın alabilirsiniz. Sınır sayıda stok olacak.
Sony PlayStation 5 satış linki
Güncelleme: Saat 18:01'de az sayıda stok satışa açıldı. PS5 satış sayfasında "Satın alma seçeneklerini gör" butonuna bastıktan sonra seçenekler arasında amazon.com.tr'nin sattığı ürün sepete eklenebiliyordu. Saniyeler içerisinde stok tükendi. Yakın zamanda yeniden stoklara gelecek. Yeni stoklar satışa açılmadan önce haber paylaşıp sizlere duyurusunu yapacağız.
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Giyilebilir sandalye: Lex
Ayn katlanabilir tabure hem dah basit ve her gelip geçende sana bakmaz
Katlanır tabureyi akıl edememişler herhalde, koy çantana götür istediğin yere,
beyin dalgalarıyla da kontrol edilebilseydi süper olurdu
O garip bacaklı aleti mankenlerin poposuna takınca işi kurtaracaklarını sanmışlar ama yemez.. Kim ister poposundan örümcek ayağı çıkmış gibi ortalıkta dolanmayı? Götürüsü getirisinden fazla.. Tutmaz bu.
Adamların amacı bu, reklamlardan para kazanmak.
Kusura bakmayın biraz sizin için şok olacak ama babanızın hayrına serverdi, domainiydi,yazılımcısıydı, ta Amerikalara, Avrupalara,Çine, Tayvana gidip incelemesiydi, fuarıydı bilmemnesiydi o kadar yatırım yapmıyor kimse. Kullanıcı çoğalsın, reklam artsın amaç bu.
İşinize gelmiyorsa sağ üst köşeden çarpıya basıp çıkacaksınız. Ya da Addblock kullanacaksınız.
Donanımhaber=amazon
Shiftdeleteyi sildim 4-5 aydır bakmıyorum, tam çoluk cocuk ve hepsiburada reklamlarıyla doldu diye, inşallah donanımhaber de bozmaz kendini.
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