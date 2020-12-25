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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PlayStation 5 bugün akşam Amazon.com.tr’de satışa çıkıyor

    Yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5, Amazon Türkiye'de satışa sunuluyor. Amazon güvencesi ve hızlı kargoyla satın alabilirsiniz.
    7 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
    6,5b
    56
    46
    Oyun Konsolları
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    19

    PlayStation 5 bugün akşam Amazon.com.tr’de satışa çıkıyor
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    Sony’nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5, ülkemizde satışa çıkmıştı ancak stoklar kısa sürede tükenmişti. Amazon, bugün PS5’i satışa sunacağını duyurdu. Bugün saat 18.00’de PlayStation 5’in satışına başlanacak.

    PlayStation 5’in diskli versiyonu satışa sunulacak. Bu modelin Türkiye fiyatı 8299 TL olarak açıklanmıştı. Amazon’un ek bir indirip yapıp yapmayacağı belli değil. Saat 18.00’de satışa sunulduğunda göreceğiz. Amazon Türkiye’nin PS5 satışı hakkındaki Instagram paylaşımında “Amazon Türkiye'den yılın sürprizi!” ifadesine yer verildi.

    İlginizi Çekebilir Avatar PlayStation 5 Amazon Türkiye’de ön siparişe açıldı

    Ayrıca Bkz. "Amazon Yılın Son Fırsatları'nın öne çıkan indirimleri"

    Aşağıdaki bağlantıyı kullanarak saat 18.00’de satın alabilirsiniz. Sınır sayıda stok olacak.

    Sony PlayStation 5 satış linki

    Güncelleme: Saat 18:01'de az sayıda stok satışa açıldı. PS5 satış sayfasında "Satın alma seçeneklerini gör" butonuna bastıktan sonra seçenekler arasında amazon.com.tr'nin sattığı ürün sepete eklenebiliyordu. Saniyeler içerisinde stok tükendi. Yakın zamanda yeniden stoklara gelecek. Yeni stoklar satışa açılmadan önce haber paylaşıp sizlere duyurusunu yapacağız.



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    BatuhanDN

    Ayn katlanabilir tabure hem dah basit ve her gelip geçende sana bakmaz

    1 gün önce
    mhzn

    Katlanır tabureyi akıl edememişler herhalde, koy çantana götür istediğin yere,

    1 gün önce
    Gulivers1

    beyin dalgalarıyla da kontrol edilebilseydi süper olurdu

    1 gün önce
    selcuk_

    O garip bacaklı aleti mankenlerin poposuna takınca işi kurtaracaklarını sanmışlar ama yemez.. Kim ister poposundan örümcek ayağı çıkmış gibi ortalıkta dolanmayı? Götürüsü getirisinden fazla.. Tutmaz bu.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    tolgabjk 6 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Nevfel
    siz gelen bir verginin gittiğini gördünüz mü hiç?
    1 Yanıt Yanıtla +37
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    th9 5 sa. ( Mesaj Silindi ) GoDon&#39;tStop
    ülkede 80 milyon kişi var farkıdamısınız.çoğu kişi alamıcak zaten,alanlar ortalama 10.000-20.000 kişidir.gerçekten fakirlik görmek istiyosanız çıkın sokağa kapatılan dükkanları görün.
    ülkede 80 milyon kişi var farkıdamısınız.çoğu kişi alamıcak zaten,alanlar ortalama 10.000-20.000 kişidir.gerçekten fakirlik görmek istiyosanız çıkın sokağa kapa...
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    Yanıtla +25
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    SimsekIndustries 4 sa. ( Mesaj Silindi ) GoDon&#39;tStop
    Inanılmaz saçma ve gereksiz bir yorum... En fakir ülkenin de zengin kitlesi vardır bizim de var
    Yanıtla +14
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (32) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    kırılanhayaller (u m) 44 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ne bu acele arkadaşlar. Bir hastalığını varda sanki bu cihaz iyileştirecek gibi.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şu reklamları neden eleştirdiğinizi anlamadım bir türlü.
    Adamların amacı bu, reklamlardan para kazanmak.
    Kusura bakmayın biraz sizin için şok olacak ama babanızın hayrına serverdi, domainiydi,yazılımcısıydı, ta Amerikalara, Avrupalara,Çine, Tayvana gidip incelemesiydi, fuarıydı bilmemnesiydi o kadar yatırım yapmıyor kimse. Kullanıcı çoğalsın, reklam artsın amaç bu.
    İşinize gelmiyorsa sağ üst köşeden çarpıya basıp çıkacaksınız. Ya da Addblock kullanacaksınız.
    Yanıtla +3
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    GeceninGölgesi1982 (İsmail ÖZDEN) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bir hafta sonra ek konsol vergisi düşecek,düşebilir diyenlere mötümle gülüyorum. dua edin dahada vergi bindirmesinler.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Saniyeler içinde. İbretle seyrediyoruz insanların içine düştüğü çelişkiyi. Pahalı, çok pahalı. E kardeş saniyeler dayanmıyor. Bu nasıl iş? Pahalıysa kapışmayın ucuzlasın?
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    KSB 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bunu ancak milletvekilleri alıp oynayabilir bizim işimiz değil Playstation
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    SilenthillDream 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Vay arkadaş 1 tane de kol hediyemis kaçırdık :(
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    abdul1907 (Abdulkadir Atik) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Beyler bende hediye kol gözüküyor sizde de öyle mi sipariş

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    veren var mı?
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Bekirin (Bekir Can) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) abdul1907
    10 sn de bir bakıyorum boş yapma bı sana mı açıldı
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    Artizt (Mert ) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    HB fiyatıyla aynı, neyin reklamı bu acaba?
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    punkek 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    olur, aliriz
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    Nevfel (T. I. ) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Amazon haber (donanım haber diyende var) fena çuvalladı.
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) Nevfel
    Shiftdelete=hepsiburada

    Donanımhaber=amazon

    Shiftdeleteyi sildim 4-5 aydır bakmıyorum, tam çoluk cocuk ve hepsiburada reklamlarıyla doldu diye, inşallah donanımhaber de bozmaz kendini.
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    6545 kez okundu.
    26 kişi, toplam 32 yorum yazdı.

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