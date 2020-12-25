PlayStation 5 bugün akşam Amazon.com.tr’de satışa çıkıyor

Tam Boyutta Gör

Sony’nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5, ülkemizde satışa çıkmıştı ancak stoklar kısa sürede tükenmişti. Amazon, bugün PS5’i satışa sunacağını duyurdu. Bugün saat 18.00’de PlayStation 5’in satışına başlanacak.

PlayStation 5’in diskli versiyonu satışa sunulacak. Bu modelin Türkiye fiyatı 8299 TL olarak açıklanmıştı. Amazon’un ek bir indirip yapıp yapmayacağı belli değil. Saat 18.00’de satışa sunulduğunda göreceğiz. Amazon Türkiye’nin PS5 satışı hakkındaki Instagram paylaşımında “Amazon Türkiye'den yılın sürprizi!” ifadesine yer verildi.

İlginizi Çekebilir

PlayStation 5 Amazon Türkiye’de ön siparişe açıldı

Ayrıca Bkz. "Amazon Yılın Son Fırsatları'nın öne çıkan indirimleri"

Aşağıdaki bağlantıyı kullanarak saat 18.00’de satın alabilirsiniz. Sınır sayıda stok olacak.

Sony PlayStation 5 satış linki

Güncelleme: Saat 18:01'de az sayıda stok satışa açıldı. PS5 satış sayfasında "Satın alma seçeneklerini gör" butonuna bastıktan sonra seçenekler arasında amazon.com.tr'nin sattığı ürün sepete eklenebiliyordu. Saniyeler içerisinde stok tükendi. Yakın zamanda yeniden stoklara gelecek. Yeni stoklar satışa açılmadan önce haber paylaşıp sizlere duyurusunu yapacağız.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.