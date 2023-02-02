Beklenen Discord sesli sohbet desteği PlayStation 5'e geliyor

Tam Boyutta Gör Sony PlayStation kullanıcıları oldukça uzun bir süredir Discord’un konsollarında çalışmasını bekliyordu. Hem PlayStation hem de Discord tarafından yapılan yeni açıklama ile birlikte Discord sesli sohbet özelliğinin beta test kullanıcıları için bugünden itibaren PS5 konsollarına geldiğini duyurdu.

Discord, PS5'e geldi

PS5’in beta test kullanıcılarına sunulan yeni Discord özelliği şimdilik ABD, Kanada, Japonya ve İngiltere’deki konsol sahipleri tarafından kullanılabiliyor. PS5 sahipleri Ayarlar > Kullanıcılar ve Hesaplar > Bağlantılı Hizmetler yolunu kullanarak Discord uygulamasını ile hesaplarını birbirine bağlayabilecek.

Tam Boyutta Gör Ancak Xbox’un aksine Sony, "PS5 konsolunuzda bir Discord sesli sohbeti başlatmak için mobil cihazınızda veya bilgisayarınızda Discord uygulamasını kullanmanız gerektiğini" söylüyor Dolayısıyla mobil cihaz veya bilgisayarınızı kullanmadan PS5'teki Discord sunucularına doğrudan erişmek mümkün değil. Halihazırda Xbox sahipleri telefon veya PC kullanmadan konsol üzerinden ses kanallarına katılabiliyor. Test sürecinden sonra Sony’nin bu eksikliği gidermesini umuyoruz.

PS5'e yeni özellikler eklendi

Tam Boyutta Gör Discord desteğinin yanı sıra PS5’te 1440p çözünürlük için Değişken Yenileme Hızı (VRR) desteği de getiriliyor. Sony ayrıca, paylaşım ekranı özelliğinin ve PS5 kontrol panelindeki grup sohbetlerinde de bazı iyileştirmeler yaptı. Ek olarak artık tek tek ekran görüntülerini veya oyun kliplerini manuel olarak seçip yüklemek mümkün.

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Tam Boyutta Gör Sony ayrıca PS4'teki kayıtlı verileri PS5’e aktarmayı kolaylaştırıyor. PS5’e eski PS4 oyununu indirdiğinizde/yüklediğinizde kayıtlı verilerin olduğuna dair hemen üstteki ekran görüntüsündeki gibi bir bildirim gösterilecek. Tüm bu özellikler ve diğer değişiklikler önümüzdeki aylarda tüm kullanıcılara sunulacak.

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PlayStation 5 için Discord nihayet kullanıma sunuldu