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    Beklenen Discord sesli sohbet desteği PlayStation 5'e geliyor

    Sony’nin PlayStation 5 konsoluna Discord desteği geleceği bir süredir söyleniyordu. Yapılan yeni açıklama ile Discord sesli sohbetin PS5’e geldiği resmen duyuruldu.
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    Discord ve PS5 Tam Boyutta Gör
    Sony PlayStation kullanıcıları oldukça uzun bir süredir Discord’un konsollarında çalışmasını bekliyordu. Hem PlayStation hem de Discord tarafından yapılan yeni açıklama ile birlikte Discord sesli sohbet özelliğinin beta test kullanıcıları için bugünden itibaren PS5 konsollarına geldiğini duyurdu.

    Discord, PS5'e geldi

    PS5’in beta test kullanıcılarına sunulan yeni Discord özelliği şimdilik ABD, Kanada, Japonya ve İngiltere’deki konsol sahipleri tarafından kullanılabiliyor. PS5 sahipleri Ayarlar > Kullanıcılar ve Hesaplar > Bağlantılı Hizmetler yolunu kullanarak Discord uygulamasını ile hesaplarını birbirine bağlayabilecek.

    PlayStation 5 için Discord nihayet kullanıma sunuldu Tam Boyutta Gör
    Ancak Xbox’un aksine Sony, "PS5 konsolunuzda bir Discord sesli sohbeti başlatmak için mobil cihazınızda veya bilgisayarınızda Discord uygulamasını kullanmanız gerektiğini" söylüyor Dolayısıyla mobil cihaz veya bilgisayarınızı kullanmadan PS5'teki Discord sunucularına doğrudan erişmek mümkün değil. Halihazırda Xbox sahipleri telefon veya PC kullanmadan konsol üzerinden ses kanallarına katılabiliyor. Test sürecinden sonra Sony’nin bu eksikliği gidermesini umuyoruz.

    PS5'e yeni özellikler eklendi

    PlayStation 5 için Discord nihayet kullanıma sunuldu Tam Boyutta Gör
    Discord desteğinin yanı sıra PS5’te 1440p çözünürlük için Değişken Yenileme Hızı (VRR) desteği de getiriliyor. Sony ayrıca, paylaşım ekranı özelliğinin ve PS5 kontrol panelindeki grup sohbetlerinde de bazı iyileştirmeler yaptı. Ek olarak artık tek tek ekran görüntülerini veya oyun kliplerini manuel olarak seçip yüklemek mümkün.

     

    PlayStation 5 için Discord nihayet kullanıma sunuldu Tam Boyutta Gör
    Sony ayrıca PS4'teki kayıtlı verileri PS5’e aktarmayı kolaylaştırıyor. PS5’e eski PS4 oyununu indirdiğinizde/yüklediğinizde kayıtlı verilerin olduğuna dair hemen üstteki ekran görüntüsündeki gibi bir bildirim gösterilecek. Tüm bu özellikler ve diğer değişiklikler önümüzdeki aylarda tüm kullanıcılara sunulacak.

    Kaynakça https://blog.playstation.com/2023/02/02/ps5-beta-introduces-discord-voice-chat-vrr-support-for-1440p-and-more/ https://www.theverge.com/2023/2/2/23582581/ps5-discord-voice-chat-support-beta https://discord.com/blog/playstation-5-voice-integration-announcement
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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 1 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 6 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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