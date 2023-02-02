Beklenen Discord sesli sohbet desteği PlayStation 5'e geliyor

Discord, PS5'e geldi
PS5’in beta test kullanıcılarına sunulan yeni Discord özelliği şimdilik ABD, Kanada, Japonya ve İngiltere’deki konsol sahipleri tarafından kullanılabiliyor. PS5 sahipleri Ayarlar > Kullanıcılar ve Hesaplar > Bağlantılı Hizmetler yolunu kullanarak Discord uygulamasını ile hesaplarını birbirine bağlayabilecek.
PS5'e yeni özellikler eklendi
Kaynakça https://blog.playstation.com/2023/02/02/ps5-beta-introduces-discord-voice-chat-vrr-support-for-1440p-and-more/ https://www.theverge.com/2023/2/2/23582581/ps5-discord-voice-chat-support-beta https://discord.com/blog/playstation-5-voice-integration-announcement Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?