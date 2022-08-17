PlayStation PC başlatıcısı ortaya çıktı

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Bugün bilgisayarda oyun oynamak istediğiniz zaman satın aldığınız platforma göre bir başlatıcı indirmeniz gerekiyor. Epic Games, Steam, Xbox gibi oyun başlatıcıları satın alımınızı doğrulamak için kullanılıyor ve haliyle kendi tarafına oyuncu çekiyor. Şimdi Sony de benzer bir hamle peşinde.

PlayStation PC başlatıcısı ne zaman geliyor?

Marvel's Spider-Man: Remastered oyunu içerisinde fark edilen kod satıları PlayStation PC başlatıcısına referanslar içeriyor. Bilindiği üzere Sony son dönemde önemli yapımlarını PC platformuna da taşımıştı. Haliyle başlatıcı hamlesi gayet mantıklı.

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Hali hazırda Sony PC oyunlarını Steam veya Epic Games gibi platformlardan satın alabiliyorsunuz. Bununla birlikte başlatıcı olarak, satın aldığınız platformun uygulamalarını kullanmanız gerekiyor.

PlayStation PC başlatıcısı nasıl bir görev üstlenecek net değil. Oyuncular yine diğer mağazalardan oyunları satın alarak PlayStation PC başlatıcısında mı doğrulatacak ya da rakipleri gibi kendi mağazası olan bir tümleşik platform haline mi gelecek ,ki bu da iyi bir yatırıma ihtiyaç duyar, merak konusu.

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