15 yıllık Portal, Ray Tracing desteğine kavuşuyor

Nvidia, uzun bir bekleyişin ardından GTC ekinliğinde RTX 4080 ve RTX 4090 ekran kartlarını tanıttı. Etkinlikte donanım sürprizlerinin ardından firma, Derin Öğrenme Süper Örnekleme teknolojisi DLSS’in de yeni versiyonunu tanıttı. Bunun ardından Nvidia, DLSS 3.0 destekli oyunlar hakkında duyurularda bulundu ve bu oyunlardan biri de Portal oldu. Valve’ın sevilen bulmaca-platform oyunu Portal, 15 yılın ardından ışın izleme ve süper örnekleme teknolojilerine kavuşuyor.

Nvidia, GTC etkinliğinde Portal’ın ışın izleme güncellemesinden ilk görüntüleri yayınladı. Videoda oyun, 15 yıllık olmasına rağmen tek kelime ile muhteşem gözüküyor. Nvidia, oyundaki her ışık kaynağının, gölgelerin, küresel aydınlatmaların, sis ve duman gibi efektlerin ve metal yüzeylerin ışın izleme teknolojisine sahip olacağını belirtti.

Portal with RTX ismiyle çıkış yapacak içerik, tüm Portal sahiplerine ücretsiz olarak verilecek. Proje, daha önce Quake 2 ve Minecraft için RTX desteği üzerinde çalışmış Nvidia’nın Lightspeed stüdyosu tarafından geliştiriliyor. Portal with RTX, her ne kadar isminde RTX barındırsa da içerik, DirectX Ray Tracing ve Vulkan Ray Tracing destekleyen her ekran kartı tarafından çalıştırılabilecek. Ayrıca Portal with RTX, Nvidia’nın DLSS 3.0 teknolojisini de destekleyecek. Kasım ayında çıkış yapması beklenen Portal with RTX’in fragmanını aşağıda görebilir, ve Steam sayfasında buradan ulaşabilirisiniz.

