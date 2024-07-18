PS5 Pro'nun muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı: Ertelenmiş olabilir

PS5 Pro 2025'e ertelenebilir
Video oyun dünyasının önemli sızıntı kaynaklarından Tom Henderson, X'te paylaştığı yeni bir gönderide Playstation 5 Pro'nun çıkış tarihine değindi. Platformda "PS5 Pro'nun Eylül 2024'te tanıtılacağı" sorusuna Henderson, "Bu yıl piyasaya sürülürse!" şeklinde yanıt verdi. Bu ifade, tabii ki de PS5 Pro'nun doğrudan gecikeceğini söylemiyor. Ancak Henderson uzun zamandır konsolun 2024 tatilinde piyasaya çıkacağını iddia ediyordu.
Kaçıranlar için Handerson, Mart 2023'te Sony'nin 2024 sonlarında piyasaya sürülecek bir PS5 donanım revizyonu üzerinde çalıştığını söyledi. Bunun ardından PS5 Pro'nun "Trinity" kod adından ve Kasım 2024 tarihine atıfta bulunan sızıntı kaynağı, geçtiğimiz aylarda da konsolun sızdırılan özelliklerinin gerçek olduğunu ve PS5 konsolu için halen 2024 Tatilinin planlandığını söylemişti.
Şu an için Sony'deki dahili planların değişip değişmediği belli değil. Ancak Playstation 5 için yakın tarihte planlanan büyük bir oyunun olmaması, PS5 Pro'nun çıkış tarihini etkilemiş olabilir. Konsola dönecek olursak, PS5'e göre 2-3 kat, hatta zaman zaman 4 kata kadar daha yüksek ışın izleme mimarisi, daha hızlı belleğe sahip daha büyük GPU ve 8 bit'te 300 TOPS AI performansı ile tanıtılacağı gümdemde. Ayrıca PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) isimli yeni bir yükseltme teknolojisi ile sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.