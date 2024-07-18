PS5 Pro'nun muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı: Ertelenmiş olabilir

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl Playstation 5 modelinin "Slim" versiyonunu duyuran Sony, bir süredir Playstation 5 Pro ile gündemde. Bildiğiniz gibi Playstation 5'in duyurusundan bu yana yaklaşık 4 yıl geçti ve yükseltilmiş bir versiyonun yolda olduğu bir gerçek. Hatta yakın tarihte de konsolun özellikleri ve olası çıkış tarihinden sizlere bahsetmiştik. Ancak son gelen bilgiler bunun aksini gösteriyor. PS5'in yenilenen sürümü, beklenenden daha geç çıkabilir.

PS5 Pro 2025'e ertelenebilir

Video oyun dünyasının önemli sızıntı kaynaklarından Tom Henderson, X'te paylaştığı yeni bir gönderide Playstation 5 Pro'nun çıkış tarihine değindi. Platformda "PS5 Pro'nun Eylül 2024'te tanıtılacağı" sorusuna Henderson, "Bu yıl piyasaya sürülürse!" şeklinde yanıt verdi. Bu ifade, tabii ki de PS5 Pro'nun doğrudan gecikeceğini söylemiyor. Ancak Henderson uzun zamandır konsolun 2024 tatilinde piyasaya çıkacağını iddia ediyordu.

Kaçıranlar için Handerson, Mart 2023'te Sony'nin 2024 sonlarında piyasaya sürülecek bir PS5 donanım revizyonu üzerinde çalıştığını söyledi. Bunun ardından PS5 Pro'nun "Trinity" kod adından ve Kasım 2024 tarihine atıfta bulunan sızıntı kaynağı, geçtiğimiz aylarda da konsolun sızdırılan özelliklerinin gerçek olduğunu ve PS5 konsolu için halen 2024 Tatilinin planlandığını söylemişti.

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Şu an için Sony'deki dahili planların değişip değişmediği belli değil. Ancak Playstation 5 için yakın tarihte planlanan büyük bir oyunun olmaması, PS5 Pro'nun çıkış tarihini etkilemiş olabilir. Konsola dönecek olursak, PS5'e göre 2-3 kat, hatta zaman zaman 4 kata kadar daha yüksek ışın izleme mimarisi, daha hızlı belleğe sahip daha büyük GPU ve 8 bit'te 300 TOPS AI performansı ile tanıtılacağı gümdemde. Ayrıca PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) isimli yeni bir yükseltme teknolojisi ile sunulacak.

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