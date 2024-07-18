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    PS5 Pro'nun muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı: Ertelenmiş olabilir

    Uzun süredir söylentilere konu olan Playstation 5 Pro için yeni bir çıkış tarihi paylaşıldı. PS5'in yenilenen sürümü, beklenenden daha geç çıkabilir. İşte detaylar...
    PS5 Pro'nun muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı! Ertelenmiş olabilir Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl Playstation 5 modelinin "Slim" versiyonunu duyuran Sony, bir süredir Playstation 5 Pro ile gündemde. Bildiğiniz gibi Playstation 5'in duyurusundan bu yana yaklaşık 4 yıl geçti ve yükseltilmiş bir versiyonun yolda olduğu bir gerçek. Hatta yakın tarihte de konsolun özellikleri ve olası çıkış tarihinden sizlere bahsetmiştik. Ancak son gelen bilgiler bunun aksini gösteriyor. PS5'in yenilenen sürümü, beklenenden daha geç çıkabilir.

    PS5 Pro 2025'e ertelenebilir

    Video oyun dünyasının önemli sızıntı kaynaklarından Tom Henderson, X'te paylaştığı yeni bir gönderide Playstation 5 Pro'nun çıkış tarihine değindi. Platformda "PS5 Pro'nun Eylül 2024'te tanıtılacağı" sorusuna Henderson, "Bu yıl piyasaya sürülürse!" şeklinde yanıt verdi. Bu ifade, tabii ki de PS5 Pro'nun doğrudan gecikeceğini söylemiyor. Ancak Henderson uzun zamandır konsolun 2024 tatilinde piyasaya çıkacağını iddia ediyordu.

    Kaçıranlar için Handerson, Mart 2023'te Sony'nin 2024 sonlarında piyasaya sürülecek bir PS5 donanım revizyonu üzerinde çalıştığını söyledi. Bunun ardından PS5 Pro'nun "Trinity" kod adından ve Kasım 2024 tarihine atıfta bulunan sızıntı kaynağı, geçtiğimiz aylarda da konsolun sızdırılan özelliklerinin gerçek olduğunu ve PS5 konsolu için halen 2024 Tatilinin planlandığını söylemişti.

    Şu an için Sony'deki dahili planların değişip değişmediği belli değil. Ancak Playstation 5 için yakın tarihte planlanan büyük bir oyunun olmaması, PS5 Pro'nun çıkış tarihini etkilemiş olabilir. Konsola dönecek olursak, PS5'e göre 2-3 kat, hatta zaman zaman 4 kata kadar daha yüksek ışın izleme mimarisi, daha hızlı belleğe sahip daha büyük GPU ve 8 bit'te 300 TOPS AI performansı ile tanıtılacağı gümdemde. Ayrıca PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) isimli yeni bir yükseltme teknolojisi ile sunulacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 6 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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