PS5 ve Xbox Series X konsollarının potansiyelini mevcut nesil engelliyor

2013 yılında başlayan PS4 ve Xbox One macerası 7 yıl aradan sonra sona ermek üzere. Bu dönemde ince kasa, lite sürüm gibi farklı versiyonlarla çeşitli seçenekler karşımıza çıkmıştı. Şimdi oyun dünyası yıl sonundaki yeni nesillerin duyurusuna kilitlendi.
Oyun geliştiricilerinin kafası karışık
Sony ve Microsoft yeni konsollarının çıkış tarihine yetişmesi için hem kendi stüdyolarını yoğun bir şekilde çalıştırıyor hem de üçüncü taraf stüdyoları teşvik ediyor. Bununla birlikte oyun geliştiricileri sıkıntılı.İlginizi Çekebilir Yeni nesil PlayStation konsolu 2020 sonlarında hazır olacak
Ayrıca Bkz. "Elephone en uygun fiyatlı kamera telefonunu duyurdu"
Oyun dünyasının nabzını tutan pek çok kaynağın bildirdiğine göre hem yeni nesil hem de eski nesile uygun oyunlar geliştirmek yeni neslin donanımının gerçek potansiyelini göstermesinin önüne geçiyor.
Bilindiği üzere PS5 ve XSX ile tanıtılacak oyunların pek çoğu mevcut nesillerle de uyumlu olacak. Bazıları ise sadece bu konsollara özgü kalacak. Konsollara özgü olacak oyunların donanımın potansiyelini en verimli şekilde kullanması bekleniyor ancak çapraz destek sunan oyunlarda geliştiriciler zorlanıyor.
Çapraz platform desteği sunan oyunlarda genelde en düşük donanım konfigürasyonu göz önüne alınarak geliştiriliyor. Son aylarda pek çok geliştirici mevcut nesilleri de işin içine katmanın yeni nesle odaklanmalarını engellediğini dile getiriyor.
Sony tarafında biraz daha geliştiricilerin eli rahat zira firma pek çok PS5 oyunun mevcut nesle uygun olmadığını duyurmuştu. Geliştiricilerin eleştirisi biraz daha çapraz nesil desteği sunacağını açıklayan Microsoft’a yönelik gibi.
https://wccftech.com/mccaffrey-xsx-ps5-games-held-back-current-gen/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
bakınız üretilen oyun sayısı !
işte başarı bu dur .
üretilecek sağlam senaryonuz yok !
eski hesaplara ücretsiz ekstra remaster versiyon desteği verseniz zaten ne satacaksınız !!!
bir dönem gerçekten PC de verimli oyun oynamak hayal gibiydi !
ama PC o dönemi artık aştı bu açıdan konsollarını fazla bir artısı kalmadı
bir tek kablosuz oyun kolundan öte bir artıları yok !
Yoksa sadece nvidia tarafından RTX ekran kartları mı destekliyor?
ps4 ün en ölüsü 3 senesi daha var :)
sorun çıkaran ps4 değil xbox one ilk nesil.
diyorumki xbox one x alayım en az 5 sene daha gideri var ama oyun yok abi özel oyun yok.
kafamda deli sorular....
16 Kişi Okuyor (1 Üye, 15 Misafir) 4 Masaüstü 12 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
2484 kez okundu.
15 kişi, toplam 16 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
sony, microsoft ve