PS5 ve Xbox Series X konsollarının potansiyelini mevcut nesil engelliyor

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2013 yılında başlayan PS4 ve Xbox One macerası 7 yıl aradan sonra sona ermek üzere. Bu dönemde ince kasa, lite sürüm gibi farklı versiyonlarla çeşitli seçenekler karşımıza çıkmıştı. Şimdi oyun dünyası yıl sonundaki yeni nesillerin duyurusuna kilitlendi.

Oyun geliştiricilerinin kafası karışık

Sony ve Microsoft yeni konsollarının çıkış tarihine yetişmesi için hem kendi stüdyolarını yoğun bir şekilde çalıştırıyor hem de üçüncü taraf stüdyoları teşvik ediyor. Bununla birlikte oyun geliştiricileri sıkıntılı.

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Oyun dünyasının nabzını tutan pek çok kaynağın bildirdiğine göre hem yeni nesil hem de eski nesile uygun oyunlar geliştirmek yeni neslin donanımının gerçek potansiyelini göstermesinin önüne geçiyor.

Bilindiği üzere PS5 ve XSX ile tanıtılacak oyunların pek çoğu mevcut nesillerle de uyumlu olacak. Bazıları ise sadece bu konsollara özgü kalacak. Konsollara özgü olacak oyunların donanımın potansiyelini en verimli şekilde kullanması bekleniyor ancak çapraz destek sunan oyunlarda geliştiriciler zorlanıyor.

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Çapraz platform desteği sunan oyunlarda genelde en düşük donanım konfigürasyonu göz önüne alınarak geliştiriliyor. Son aylarda pek çok geliştirici mevcut nesilleri de işin içine katmanın yeni nesle odaklanmalarını engellediğini dile getiriyor.

Sony tarafında biraz daha geliştiricilerin eli rahat zira firma pek çok PS5 oyunun mevcut nesle uygun olmadığını duyurmuştu. Geliştiricilerin eleştirisi biraz daha çapraz nesil desteği sunacağını açıklayan Microsoft’a yönelik gibi.

https://wccftech.com/mccaffrey-xsx-ps5-games-held-back-current-gen/

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