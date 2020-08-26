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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS5 ve Xbox Series X konsollarının potansiyelini mevcut nesil engelliyor

    Yeni nesil konsolların önceki nesiller ile uyumlu oyunlar talep etmesi geliştiricileri zorluyor. Pek çok geliştirici yeni nesil konsolların potansiyelini kullanamadıklarını belirtiyor.
    9 sa.
    2,5b
    16
    20
    Oyun Konsolları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    PS5 ve Xbox Series X konsollarının potansiyelini mevcut nesil engelliyor
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    2013 yılında başlayan PS4 ve Xbox One macerası 7 yıl aradan sonra sona ermek üzere. Bu dönemde ince kasa, lite sürüm gibi farklı versiyonlarla çeşitli seçenekler karşımıza çıkmıştı. Şimdi oyun dünyası yıl sonundaki yeni nesillerin duyurusuna kilitlendi.

    Oyun geliştiricilerinin kafası karışık

    Sony ve Microsoft yeni konsollarının çıkış tarihine yetişmesi için hem kendi stüdyolarını yoğun bir şekilde çalıştırıyor hem de üçüncü taraf stüdyoları teşvik ediyor. Bununla birlikte oyun geliştiricileri sıkıntılı.

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    Oyun dünyasının nabzını tutan pek çok kaynağın bildirdiğine göre hem yeni nesil hem de eski nesile uygun oyunlar geliştirmek yeni neslin donanımının gerçek potansiyelini göstermesinin önüne geçiyor.

    Bilindiği üzere PS5 ve XSX ile tanıtılacak oyunların pek çoğu mevcut nesillerle de uyumlu olacak. Bazıları ise sadece bu konsollara özgü kalacak. Konsollara özgü olacak oyunların donanımın potansiyelini en verimli şekilde kullanması bekleniyor ancak çapraz destek sunan oyunlarda geliştiriciler zorlanıyor.

    PS5 ve Xbox Series X konsollarının potansiyelini mevcut nesil engelliyor
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    Çapraz platform desteği sunan oyunlarda genelde en düşük donanım konfigürasyonu göz önüne alınarak geliştiriliyor. Son aylarda pek çok geliştirici mevcut nesilleri de işin içine katmanın yeni nesle odaklanmalarını engellediğini dile getiriyor.

    Sony tarafında biraz daha geliştiricilerin eli rahat zira firma pek çok PS5 oyunun mevcut nesle uygun olmadığını duyurmuştu. Geliştiricilerin eleştirisi biraz daha çapraz nesil desteği sunacağını açıklayan Microsoft’a yönelik gibi.



    https://wccftech.com/mccaffrey-xsx-ps5-games-held-back-current-gen/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Miex (Miex de Souza) 5 sa. en beğenilen kaan0101
    Sony, sessiz çünkü hem daha düşük donanımlı bir cihazla geliyor hem de maliyeti düşüremiyor. Microsoft'un fiyat politikası ise ben konsoldan çok kar etmeyeceğim, Sony, ne çıkarırsa; gücüm yeterse aynı fiyata, beklediğimden pahalı çıkarırsa 50 dolar ucuzuna çıkaracağım diye Sony'i bekliyor.Sony yanlış yolda olduğunu farkında olduğu için konsolu geç tanıttı, çünkü Microsoft'un agresif fiyat politikasından çekiniyorlar. Muhtemelen her geçen gün maliyeti düşürecek yollar arıyorlar. Digital Edition bunlar biriydi.Arkadaşlar iki konsol arasındaki güç farkı 2070S ile 2080ti arasındaki farka benziyor. Bu iki kartın arasındaki fiyat farkı 500$.Microsoft'un bu tutumu çok agresif, o yüzden Sony overclock yapmakla, maliyeti düşürmekle meşgul.
    Sony, sessiz çünkü hem daha düşük donanımlı bir cihazla geliyor hem de maliyeti düşüremiyor. Microsoft'un fiyat politikası ise ben konsoldan çok kar etmeyeceğim...
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    DH Misafiri 7 sa.
    Sony True Next Gen ve Dualsense özel oyunları yaparak kazanmayı garantiledi. Xbox grafikleri hep halo gibi olacak maalesef
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    Perro_De_Levantamiento 4 sa. (düzenlendi)
    Playstation 5 in kendi oyunları açısından sorun yok, Ps4 e gelmiyorlar zaten. Yine zirveye oynayacak Ps5 oyunları hem grafik hem kalite açısından





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    Playstation 5 in kendi oyunları açısından sorun yok, Ps4 e gelmiyorlar zaten. Yine zirveye oynayacak Ps5 oyunları hem grafik hem kalite açısından [resim]
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    Perro_De_Levantamiento 4 sa. (düzenlendi)
    Playstation 5 in kendi oyunları açısından sorun yok, Ps4 e gelmiyorlar zaten. Yine zirveye oynayacak Ps5 oyunları hem grafik hem kalite açısından





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    virtiöz (Serhat AYGÜN) 4 sa.
    Konsollar sadece birbirini değil,PC yide engelliyor.Grafik gelişimi için konsollar pcye engel oluyor.Nesil değişikliği bekleniyor ve optimizasyon içinde enerji harcanıyor.
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    SEO19 (EEEE 55555) 6 sa.
    hiç bir zaman ps2 döneminin başarısını yakalayamadı !

    bakınız üretilen oyun sayısı !

    işte başarı bu dur .
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    SEO19 (EEEE 55555) 6 sa.
    hikaye !
    üretilecek sağlam senaryonuz yok !
    eski hesaplara ücretsiz ekstra remaster versiyon desteği verseniz zaten ne satacaksınız !!!

    bir dönem gerçekten PC de verimli oyun oynamak hayal gibiydi !
    ama PC o dönemi artık aştı bu açıdan konsollarını fazla bir artısı kalmadı

    bir tek kablosuz oyun kolundan öte bir artıları yok !
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    DH Misafiri 7 sa.
    Sony True Next Gen ve Dualsense özel oyunları yaparak kazanmayı garantiledi. Xbox grafikleri hep halo gibi olacak maalesef
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    Dürüstİnsan (Erhan Ünal) 7 sa. DH Misafiri
    Evet, özellikle ilk çıkan Xbox One konsolu artık baya güçsüz kaldı.
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    eylül kabus 8 sa. (düzenlendi)
    1650S directx 12 ultimate destekliyor mu?
    Yoksa sadece nvidia tarafından RTX ekran kartları mı destekliyor?
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    IIExtraLifeXC 8 sa.
    PS4 denilen aletin kaç milyon sattığı ortada. Bunlar istiyorki eski eskide kaldı herkes yeni çıkanı alsın,bizi eski ile uğraştırmasın. Oldu kardeş oldu..
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    the_dedektif (gurur kutay) 8 sa.
    millet hala ps3 oynuyor konsol tam 14 yaşında :)

    ps4 ün en ölüsü 3 senesi daha var :)

    sorun çıkaran ps4 değil xbox one ilk nesil.

    diyorumki xbox one x alayım en az 5 sene daha gideri var ama oyun yok abi özel oyun yok.

    kafamda deli sorular....
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    Philipp_Plein (Philipp Plein) 2 sa. the_dedektif
    Kim PS3 oynuyor sizin köydeki internet cafedekiler mi? PS4’ün 3 yıl daha ömrü varmış Biri şu arkadaşa 1. parti oyunların sadece PS5’e yapıldığını, 3. parti firmaların daha şimdiden yeni oyunlarının PS4 ve Xbox One’a desteğini kesmeye başladığını söylesin. Piyasayı baya geriden takip ettiğin belli. PS4 ile ancak şimdiye kadar çıkmış olan oyunları oynarsın 2021 de çıkacakları değil!
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    dere.beyi (sert dert) 8 sa.
    BUNU DÜŞÜNÜP PLANLI ÇALIŞMADIĞINIZ İÇİN BİZ ÖZÜR DİLERİZ KARŞİM...
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    Miex (Miex de Souza) 9 sa. (düzenlendi)
    Grafik konusunun konsolda karşılığı olmasaydı çıktığında düzgün Exclusive'ı bulunmayan PS4, Xbox One'a satış olarak kat kat fark atmazdı. Fiyat farkını örnek gösterirseniz ben de hatırlatırım; yapılan bütün haberler Xbox'ın güçsüz olduğu ve 1080p dahi oynatamadığına yönelikti. Konsol forumlarında da başka bir şey konuşulmuyordu, bu oyun 1080p mi 900p mi muhabbeti o zamanlar doğdu. O gün bugündür ise bütün teknik oyun incelemeleri bu konuya yönelik. Hatta en önemli gündem konusu bu.Grafik konusunun konsolda karşılığı olmasaydı Xbox 360, neslin sonuna kadar satış rakamlarında PS3'ü geçemezdi. Çünkü yukarıdaki durumun tersi de muhteşem exlusivelerine rağmen PS3'te vardı.
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    kaan0101 (Kaan Yıldırım) 6 sa. Miex
    Tabi canım Sony hiç bir zaman güç üzerine dem vurmadı onlar melek çünkü [simage=https://i.hizliresim.com/QKpumE.jpg][simage=https://i.hizliresim.com/1AZmkP.jpg]Geliştiricilerin eski nesli desteklemeleri konusunda şikayetçi oldukları şuan pek olası değil, daha konsollar piyasaya çıkmamış , belirli bir kullanıcı tabanına ulaşmamış ps4 nesli bile bunca senede 100 milyon barajını ancak aşabildi , bu adamlar kime oyun satacak , gelecek nesil oyunları 2022 den önce görmeyi kimse hayal etmesin, şartlar olgunlaşsa bile yine old/new gen oyunlar gelecektir.Özel oyun konsol alımında bir kriter olabilir ama genel bir yargı biçimi değildir. Konsol seçiminde veya alımında bir sürü etmen bulunmaktadır.Sony falso vermekten korkuyor , bu kadar sessiz kalmaları normal değil ,çalışan bir prototip bile göstermediler , ortalık daha yeni alevlenmeye başladığı zaman yine ssd üzerine konuşuyorlardı, hatta spiderman oyununu bu nesil ile karşılaştırıp yükleme sürelerini 1sn düşürdüklerinden bahsettiler vs. ama ne hikmetse gerçekte öyle birşey göremedik , Gdc konferansı hariç donanıma cidden değinmediler bile oda ssd ve ses üzerine oldu. Sony hayal pazarlıyor şuanda , alacak olan varsada konsol çıksın test edilsin öyle alın sonra elinizde patlamasınAynı zamanda kenchiro yoshida ne demiş [simage=https://i.hizliresim.com/3JaVY4.jpg]Önemli olan ne kadar çok donanım sattığın değil , platformdaki kullanıcı sayısı
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    HABERİN ETİKETLERİ
    sony, microsoft ve
    3 etiket daha ps5 xbox series x Ev Elektroniği
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