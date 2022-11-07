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    Qualcomm’un 12 çekirdekli Nuvia işlemcisi oldukça umut verici

    Qualcomm tarafından satın alınan Nuvia yonga girişimi adım adım ilerliyor. Aktarılan son bilgiler ortaya konan ilk Nuvia tabanlı işlemcinin oldukça umut verici olduğunu aktarıyor.
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    Qualcomm’un 12 çekirdekli Nuvia işlemcisi oldukça umut verici Tam Boyutta Gör
    Apple’dan ayrılan önemli isimler tarafından kurulan Nuvia, Qualcomm tarafından satın alınmıştı. Nuvia’nın yola çıkış mottosu olan devrimsel verimlilik için halen daha beklememiz gerekiyor fakat ilk örnek yongalar hakkında da bilgiler gelmeye devam ediyor.

    Bu bağlamda halihazırda Qualcomm’un Nuvia tabanlı ilk işlemci üzerinde testler yaptığı aktarılıyor. Belirtilenlere göre bu gizemli yonganın hedefinde dizüstü ve masaüstü sınıfı sistemler bulunuyor. Öte yandan yonganın son derece umut verici olduğu konuşuluyor.

    Bahsi geçen ilk çip Nuvia Phoenix tasarımına dayanıyor ve 'Hamoa' kod adıyla anılıyor. Bu işlemcinin masaüstü sınıfında yer alması bekleniyor. İlginçtir, Qualcomm zaten Snapdragon 8cx Gen 3 gibi SoC gibi ürünlerle bu alanda boy gösteriyor. Belki de Qualcomm'un ilk Nuvia çipi, Apple'ın M1 ile yaptığına benzer şekilde yol alacak.

    "Son derece umut verici"

    Hamoa kod adlı Nuvia işlemcisinin Apple M1’e benzer bellek ve önbellek yapılandırmasıyla geleceği harici GPU desteğine sahip olacağı belirtiliyor. Bu çip ayrıca, tıpkı Apple gibi özel bir tasarıma sahip olan sekiz performans ve dört verimlilik çekirdeğinden oluşan 12 çekirdekli bir CPU yapılandırmasına sahip olacak. Kaynakların aktardığına göre bu ilk Nuvia yongasının performans sonuçları son derece umut verici.

    Öte yandan Qualcomm'un ilk Nuvia tabanlı işlemcilerin 2024 yılından önce hayatımıza girmesi beklenmiyor. Bununla birlikte henüz erişemediğimiz çok fazla bilgi bulunuyor. Örneğin, Qualcomm bu yongalarında hangi üretim sürecini kullanacak? Verimlilik ve performans noktasında rakiplerine göre neler sunuyor? Bunlar cevaplanması gereken kritik sorular. Bununla birlikte tüm bu sorunların ve daha fazlasının cevabı önümüzdeki aylarda gelecek gibi görünüyor.

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    donanimhabercom Instagram

    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

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    gerbera 20 saat önce

    DH iyice cıvıttı biri yatak almış onun reklamını yapar biri yurtdışından telefon almış vs vs konumuz bu mu konu uçan araba yapılan yorumlara ve onlara izin verenlere bakın.Artık saçma sapan haber yapan kanalların altındaki anonim yorumlar gibi oldu burası.Edit bu sorunu patrona bi ilet istersen,forumun az saygınlığı vardı o da kayboldu maalesef

    S
    sezenhancı 3 gün önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 3 gün önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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