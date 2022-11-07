Tam Boyutta Gör Apple’dan ayrılan önemli isimler tarafından kurulan Nuvia, Qualcomm tarafından satın alınmıştı. Nuvia’nın yola çıkış mottosu olan devrimsel verimlilik için halen daha beklememiz gerekiyor fakat ilk örnek yongalar hakkında da bilgiler gelmeye devam ediyor.

Bu bağlamda halihazırda Qualcomm’un Nuvia tabanlı ilk işlemci üzerinde testler yaptığı aktarılıyor. Belirtilenlere göre bu gizemli yonganın hedefinde dizüstü ve masaüstü sınıfı sistemler bulunuyor. Öte yandan yonganın son derece umut verici olduğu konuşuluyor.

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Bahsi geçen ilk çip Nuvia Phoenix tasarımına dayanıyor ve 'Hamoa' kod adıyla anılıyor. Bu işlemcinin masaüstü sınıfında yer alması bekleniyor. İlginçtir, Qualcomm zaten Snapdragon 8cx Gen 3 gibi SoC gibi ürünlerle bu alanda boy gösteriyor. Belki de Qualcomm'un ilk Nuvia çipi, Apple'ın M1 ile yaptığına benzer şekilde yol alacak.

"Son derece umut verici"

Hamoa kod adlı Nuvia işlemcisinin Apple M1’e benzer bellek ve önbellek yapılandırmasıyla geleceği harici GPU desteğine sahip olacağı belirtiliyor. Bu çip ayrıca, tıpkı Apple gibi özel bir tasarıma sahip olan sekiz performans ve dört verimlilik çekirdeğinden oluşan 12 çekirdekli bir CPU yapılandırmasına sahip olacak. Kaynakların aktardığına göre bu ilk Nuvia yongasının performans sonuçları son derece umut verici.

Öte yandan Qualcomm'un ilk Nuvia tabanlı işlemcilerin 2024 yılından önce hayatımıza girmesi beklenmiyor. Bununla birlikte henüz erişemediğimiz çok fazla bilgi bulunuyor. Örneğin, Qualcomm bu yongalarında hangi üretim sürecini kullanacak? Verimlilik ve performans noktasında rakiplerine göre neler sunuyor? Bunlar cevaplanması gereken kritik sorular. Bununla birlikte tüm bu sorunların ve daha fazlasının cevabı önümüzdeki aylarda gelecek gibi görünüyor.

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Qualcomm’un 12 çekirdekli Nuvia işlemcisi oldukça umut verici