Qualcomm’un 12 çekirdekli Nuvia işlemcisi oldukça umut verici

Bu bağlamda halihazırda Qualcomm’un Nuvia tabanlı ilk işlemci üzerinde testler yaptığı aktarılıyor. Belirtilenlere göre bu gizemli yonganın hedefinde dizüstü ve masaüstü sınıfı sistemler bulunuyor. Öte yandan yonganın son derece umut verici olduğu konuşuluyor.
Bahsi geçen ilk çip Nuvia Phoenix tasarımına dayanıyor ve 'Hamoa' kod adıyla anılıyor. Bu işlemcinin masaüstü sınıfında yer alması bekleniyor. İlginçtir, Qualcomm zaten Snapdragon 8cx Gen 3 gibi SoC gibi ürünlerle bu alanda boy gösteriyor. Belki de Qualcomm'un ilk Nuvia çipi, Apple'ın M1 ile yaptığına benzer şekilde yol alacak.
"Son derece umut verici"
Hamoa kod adlı Nuvia işlemcisinin Apple M1’e benzer bellek ve önbellek yapılandırmasıyla geleceği harici GPU desteğine sahip olacağı belirtiliyor. Bu çip ayrıca, tıpkı Apple gibi özel bir tasarıma sahip olan sekiz performans ve dört verimlilik çekirdeğinden oluşan 12 çekirdekli bir CPU yapılandırmasına sahip olacak. Kaynakların aktardığına göre bu ilk Nuvia yongasının performans sonuçları son derece umut verici.
Öte yandan Qualcomm'un ilk Nuvia tabanlı işlemcilerin 2024 yılından önce hayatımıza girmesi beklenmiyor. Bununla birlikte henüz erişemediğimiz çok fazla bilgi bulunuyor. Örneğin, Qualcomm bu yongalarında hangi üretim sürecini kullanacak? Verimlilik ve performans noktasında rakiplerine göre neler sunuyor? Bunlar cevaplanması gereken kritik sorular. Bununla birlikte tüm bu sorunların ve daha fazlasının cevabı önümüzdeki aylarda gelecek gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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DH iyice cıvıttı biri yatak almış onun reklamını yapar biri yurtdışından telefon almış vs vs konumuz bu mu konu uçan araba yapılan yorumlara ve onlara izin verenlere bakın.Artık saçma sapan haber yapan kanalların altındaki anonim yorumlar gibi oldu burası.Edit bu sorunu patrona bi ilet istersen,forumun az saygınlığı vardı o da kayboldu maalesef
Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.
merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence