AMD Radeon RX 7900 XTX ve RX 7900 XT için minimum güç kaynağı belli oldu

AMD’nin yeni nesil RX 7000 serisi RDNA 3 mimarisi ile birlikte düzenlenen canlı yayın etkinliğinde tanıtıldı. Piyasaya bu yılın sonunda girecek olan Radeon RX 7900 XTX ve RX 7900 XT kartlarını tanıtan firma, bu kartların güç gereksinimlerine de açıklık getirdi.
RX 7900 XTX ve RX 7900 XT için minimum güç kaynağı
Hemen üstte yer alan bağlantıda detaylarına yer verdiğimiz RX 7900 XTX ve RX 7900 XT, sırasıyla 355W ve 300W TBP değerine sahip. AMD, resmi internet sitesinde RX 7900 XTX için minimum 800W gücünde güç kaynağı kullanılmasını öneriyor. Firma RX 7900 XT için önerdiği minimum güç kaynağı ise 750W. Bu rakamların özel tasarımlı (Asus ve Msi gibi) modellerinde farklılaşabileceğini unutmayın. Satın aldığınız kart için üreticinin önerdiği güç kaynağı değerini mutlaka kontrol edin.
Bu arada Nvidia, 450W TGP'ye sahip olan GeForce RTX 4090 için en az 850W güç kaynağı, RTX 4080 16GB (320W) için ise 750W güç kaynağı tavsiye ediyor. Bu kartlar için ayrıca ATX 3.0 uyumlu güç kaynaklarının kullanılması öneriliyor.
AMD, hem RX 7900 XTX hem de RX 7900 XT modellerini 13 Aralık tarihinde piyasaya sürecek. Firma RX 7900 XTX için 999 dolar, RX 7900 XT için ise 899 dolar fiyat etiketi belirlemiş durumda.Kaynakça https://www.amd.com/en/products/graphics/amd-radeon-rx-7900xtx https://www.amd.com/en/products/graphics/amd-radeon-rx-7900xt Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.
merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence