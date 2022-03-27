Mobil oyun dünyası, her geçen gün daha da büyüyor. Call of Duty, Apex Legends, Fortnite ve Battlefield gibi oyunlar mobil versiyonları ile oldukça beğeni topladı. Görünüşe göre Ubisoft, bu pastadan bir dilim de kendine istiyor.
Rainbow Six Siege, mobile geliyor
Oyun dünyasına yakın kaynakları ile bilinen Tom Henderson, Ubisoft’un önümüzdeki ay Rainbow Six Siege’in mobil versiyonunu duyuruacağını belirtti. Oyun, Ubisoft ve Tencent tarafından birlikte geliştiriliyor. Oyunu gördüğünü iddia eden bir kaynak, oyunun mobil pazar için devasa olacağını ve Siege hayranlarının seveceği bir oyun olduğunu belirtti.
Tencent’ın geçtiğimiz hafta içerisinde gerçekleştirdiği yatırımcı toplatısında ise Ubisoft ile projeler hazırladıkları görülüyor. Bu grafikten oyunun 2022 yılından sonra çıkacağı anlaşılıyor. Ayrıca Tencent ve Ubisoft’un Assassin’s Creed ve The Division oyunlarının da mobil versiyonunu hazırladığı gelen bilgiler arasında. Ubisoft’un geçtiğimiz yıl Rainbow Six klonu “Area F2” oyununu da Apple ve Play Store mağazalarından kaldırması, Rainbow Six’in oyunun geleceğini doğrular nitelikte. Rainbow Six Siege mobilin, 6 Nisan’da tanıtılması bekleniyorBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi
Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.
ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)
"yerli uçağımız göklerde"