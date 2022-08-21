Realme 8 5G için Android 12 tabanlı Realme UI 3 güncelleme zamanı

Tam Boyutta Gör

Akıllı telefon üreticisi Realme, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Realme 8 5G için yeni Android güncellemesinin dağıtımına başladı. Android 11 ve Realme UI 2 sürümüyle piyasaya çıkan akıllı telefon, Android 12 ile birlikte yeni özelliklere ve arayüze kavuşuyor.

Samsung Galaxy S10 serisi için kritik güncelleme yayınlandı 1 gün önce eklendi

Realme 8 5G Android 12 güncellemesi neler getiriyor?

Realme 8 5G için yayınlanan güncelleme RMX3241_11.C.03 firmware versiyonuyla birlikte geliyor. Bu güncelleme içerisinde Android 12 tabanlı Realme UI 3.0 yer alıyor. Realme ayrıca Narzo 30 5G modeline de aynı güncellemeyi sunuyor. Yayınlanan güncelleme bir dizi performans ve güvenlik iyileştirmelerini sunuyor. Genel sistem optimizasyonu ve oyun performansında artış sunan güncelleme, animasyonlar tarafında da yenilikler getiriyor.

Firma, Realme 8 5G modeli için güncellemeyi ilk etapta Hindistan sunulmaya başlanmış durumda. Kararlı sürüm burada test edildikten sonra daha geniş bir dağıtıma başlanacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Realme 8 5G Android 12 ve Realme UI 3 güncellemesi çıktı