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    Dünyanın ilk 27 inçlik miniLED oyuncu monitörü tanıtıldı

    Red Magic oyuncu monitörü dünyanın ilk 27 inçlik miniLED ekranına sahip. Görüntü teknolojilerinin yanı sıra mobil cihazlardan gecikmesiz yansıtma da yapabiliyor. 
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    Red Magic oyuncu monitörü
    Daha çok oyuncu odaklı akıllı telefonlar ile tanıdığımız ZTE’nin yan markası Red Magic oyuncu ekipmanları sektörüne de adım atıyor. Firmanın ilk hamlesi dünyanın ilk 27 inçlik miniLED oyuncu monitörü oldu.

    Red Magic oyuncu monitörü

    Red Magic markasının ilk oyuncu monitörü 27 inçlik 4K miniLED bir ekrana sahip. Binlerce minik aydınlatma bölgesi ile miniLED ekranlar çok daha canlı ve derin renkler elde edilebiliyor. Panel ise AUO firmasının ikinci nesil miniLED teknolojisini barındırıyor.

    Ekran 1000000:1 kontrast oranına sahipken 1.7ms gecikme süresi sunuyor. HDR1000 sertifikası ile 1000 nit üzeri parlaklığa ulaşabilen ekran ayrıca mmWave adındaki teknoloji ile mobil cihazlardan 30 metreye kadar gecikmesiz ekran yansıtması yapabiliyor.

    160Hz tazeleme hızına ulaşan ekran HDMI 2.1 bağlantısının yanında 90W seviyesine kadar enerji aktarabilen USB 4.0 Tip-C bağlantısı da sunuyor. Bu bağlantıdan harici bir ekrana daha çıkış almak mümkün. İki farklı çözünürlük ve mmWave ile toplamda 3 seçenek sunacak olan monitör için  başlangıç fiyatı 773$ olacak.

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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

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    Emirhan1978 6 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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