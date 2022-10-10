Dünyanın ilk 27 inçlik miniLED oyuncu monitörü tanıtıldı

Red Magic oyuncu monitörü
Red Magic markasının ilk oyuncu monitörü 27 inçlik 4K miniLED bir ekrana sahip. Binlerce minik aydınlatma bölgesi ile miniLED ekranlar çok daha canlı ve derin renkler elde edilebiliyor. Panel ise AUO firmasının ikinci nesil miniLED teknolojisini barındırıyor.
Ekran 1000000:1 kontrast oranına sahipken 1.7ms gecikme süresi sunuyor. HDR1000 sertifikası ile 1000 nit üzeri parlaklığa ulaşabilen ekran ayrıca mmWave adındaki teknoloji ile mobil cihazlardan 30 metreye kadar gecikmesiz ekran yansıtması yapabiliyor.
160Hz tazeleme hızına ulaşan ekran HDMI 2.1 bağlantısının yanında 90W seviyesine kadar enerji aktarabilen USB 4.0 Tip-C bağlantısı da sunuyor. Bu bağlantıdan harici bir ekrana daha çıkış almak mümkün. İki farklı çözünürlük ve mmWave ile toplamda 3 seçenek sunacak olan monitör için başlangıç fiyatı 773$ olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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