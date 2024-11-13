RedMagic, 165W hızlı şarj destekli 20.000 mAh powerbank'i tanıttı

Tam Boyutta Gör RedMagic, Çin’de düzenlediği etkinlikte oyuncuları hedef alan amiral gemisi telefonları RedMagic 10 Pro serisini tanıttı. Snapdragon 8 Elite işlemcili telefonlarla birlikte powerbankler tanıtıldı. Red Magic Dao Peak Power Stick ve kompakt Dao Peak Energy Cube. Her iki model de taşınabilir şarj çözümlerini geliştirmeyi amaçlayan temel özellikler sunuyor.

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RedMagic Dao Peak Power Stick, dayanıklı ancak modern bir görünüm sağlayan havacılık sınıfı alüminyum alaşımından yapılmış şeffaf bir tasarıma sahip. Küçük ekranından şarj durumunu gerçek zamanlı görebiliyorsunuz. Powerbank, 72 Wh kapasiteli 20.000 mAh pille geliyor ve yüksek enerji yoğunluğu ve güvenlikli olarak 1500 şarj döngüsü sağlıyor. Çok yönlü üç portlu bir tasarım görüyoruz; PD3.1 çift yönlü 140W tak-çalıştır özelliğini destekleyen iki adet USB-C portu ve cihazlar arasında yüksek güçlü, esnek şarj sağlayan USB-A portu ile donatılmış.

Powerbank, belirli RedMagic telefonlarda (10 Pro+, 8Pro+, 8SPro+, 9Pro+ ve 9SPro+ modeli) 165W hızlı şarjı destekliyor. Ayrıca, PD3.0 ve QC3.0 dahil olmak üzere birden fazla hızlı şarj protokolüyle uyumlu ve çeşitli cihazlarda sorunsuz uyumluluk sağlıyor. Ek olarak, cihaza göre optimize edilmiş şarj için çıkışı ayarlamak üzere yapay zeka destekli algılama özelliği mevcut.

RedMagic, ayrıca şarj cihazı, güç bankası ve veri aktarım kablosu işlevi gören çok yönlü üçü bir arada tasarıma sahip kompakt 65W şarj çözümü olan RedMagic Dao Peak Energy Cube'u tanıttı. Bu ürün de şeffaf bir tasarıma sahip. Powerbank, çift USB-C portu, katlanabilir kablo, 5.000 mAh pile sahip. GaN teknolojisiyle güçlendirilen bu power bank, PD3.0, QC3.0 ve PPS gibi çeşitli hızlı şarj protokollerini ve yapay zeka algılama sistemini destekleyerek uyumlu cihazlarda hızlı ve verimli şarj sağlıyor. RedMagic, 1.000 döngüden sonra %80'in üzerinde pil kapasitesini koruduğunu iddia ediyor.

RedMagic powerbank fiyatları ne kadar?

RedMagic Dao Peak Energy Cube'un fiyatı yaklaşık 40 dolar. Dao Peak Power Stick'in fiyatı da 140 dolar.

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