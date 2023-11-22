Redmi telefonları bugüne kadar 1 milyar adet sattı

Redmi telefonlardan kırılması zor rekor
Onuncu yıl şerefine bir açıklama yapan Xiaomi grubu yöneticisi ve Redmi başkanı Lu Weibing, 10 yıl içerisinde Redmi akıllı telefonların 1 milyar satış rakamına ulaştığını belirtti. Bu da ortalama yılda 100 milyon adet satış anlamına geliyor.
Akıllı telefon pazarının henüz büyümeye başladığı 2013 yılında faaliyete geçen Redmi markası bu avantajı çok iyi kullandı ve büyümeden en iyi şekilde faydalandı. Bugüne kadar sayısız fiyat-performans telefonu yanında iddialı amiral gemileri ve oyuncu odaklı telefonlar da piyasaya çıktı. Firma yakın zamanda Dimensity 8300 yonga setini kullanan ilk telefon Redmi K70 serisini de piyasaya sürecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.