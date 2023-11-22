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    Redmi telefonları bugüne kadar 1 milyar adet sattı

    Akıllı telefon pazarında onuncu yılını dolduran Redmi markası önemli bir rekora imza attı. Redmi telefonlar bugüne kadar 1 milyar satış rakamına ulaşmayı başardı.
    Redmi Tam Boyutta Gör
    Xiaomi’nin sadece çevrim içi satılacak ve fiyat-performans odaklı geliştirilecek telefonları için hayata geçirdiği Redmi markası 10 yılı geride bıraktı. Zaman içerisinde bağımsız bir marka haline gelen ve hitap alanını genişleten Redmi önemli bir rekoru geride bıraktı.

    Redmi telefonlardan kırılması zor rekor

    Onuncu yıl şerefine bir açıklama yapan Xiaomi grubu yöneticisi ve Redmi başkanı Lu Weibing, 10 yıl içerisinde Redmi akıllı telefonların 1 milyar satış rakamına ulaştığını belirtti. Bu da ortalama yılda 100 milyon adet satış anlamına geliyor.

    Akıllı telefon pazarının henüz büyümeye başladığı 2013 yılında faaliyete geçen Redmi markası bu avantajı çok iyi kullandı ve büyümeden en iyi şekilde faydalandı. Bugüne kadar sayısız fiyat-performans telefonu yanında iddialı amiral gemileri ve oyuncu odaklı telefonlar da piyasaya çıktı. Firma yakın zamanda Dimensity 8300 yonga setini kullanan ilk telefon Redmi K70 serisini de piyasaya sürecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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