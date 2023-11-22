Redmi telefonları bugüne kadar 1 milyar adet sattı

Tam Boyutta Gör Xiaomi’nin sadece çevrim içi satılacak ve fiyat-performans odaklı geliştirilecek telefonları için hayata geçirdiği Redmi markası 10 yılı geride bıraktı. Zaman içerisinde bağımsız bir marka haline gelen ve hitap alanını genişleten Redmi önemli bir rekoru geride bıraktı.

Redmi telefonlardan kırılması zor rekor

Onuncu yıl şerefine bir açıklama yapan Xiaomi grubu yöneticisi ve Redmi başkanı Lu Weibing, 10 yıl içerisinde Redmi akıllı telefonların 1 milyar satış rakamına ulaştığını belirtti. Bu da ortalama yılda 100 milyon adet satış anlamına geliyor.

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Akıllı telefon pazarının henüz büyümeye başladığı 2013 yılında faaliyete geçen Redmi markası bu avantajı çok iyi kullandı ve büyümeden en iyi şekilde faydalandı. Bugüne kadar sayısız fiyat-performans telefonu yanında iddialı amiral gemileri ve oyuncu odaklı telefonlar da piyasaya çıktı. Firma yakın zamanda Dimensity 8300 yonga setini kullanan ilk telefon Redmi K70 serisini de piyasaya sürecek.

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