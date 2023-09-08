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    Anlık Bildirim

    Reeder markası halka arz ediliyor

    Uzun yıllardır akıllı telefon, tablet, e-kitap okuyucu gibi elektronik ürünlerle piyasada boy gösteren yerli marka Reeder halka arz ediliyor. Marka önemli bir gelir elde edecek.
    Reeder
    A101 marketlerin değişmez akıllı telefon markalarından Reeder halka arz oluyor. Son dönemde satışlarını arttıran ve fiziksel mağazaları ile tüketiciye daha yakın bir görüntü çizen Reeder şimdi sermayesini paylaşacak.

    Reeder halka arz oluyor

    Sezen Sungur Saral ve Uygar Saral tarafından kurulan Reeder ilk olarak 2009 yılında elektronik kitap okuyucu pazarına el atmıştı. 2012 yılında ilk 3G yerli tablet, 2014 yılında EMEA bölgesinde en fazla Intel işlemcili ürün satışı gibi başarıları olan markanın kurucuları da en başarılı girişimciler arasında yer alıyor.

    Türkiye’nin pek çok şehrinde yüze yakın mağazası olan Reeder memleketi olan Samsun’a da üretim üssü ve yönetim merkezi açarak yatırımlar yaptı. Şimdi ise Reeder markası SPK onayı alarak halka açılma sürecini başlattı.

    13-14-15 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan halka arzda hisse bedeli 9.3TL olacak. Gelirin yüzde 35’i borçların azaltılması, yüzde 25’i yatırım ve kapasite artışı, yüzde 20’si fotovoltaik panel üretim yatırımı, yüzde 10’e cep telefonu yatırımı ve yüzde 10’u girişim yatırımları olarak ayrılacak. Toplamda 215 milyon lot ile halka arzın gerçekleşeceği belirtildi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 3 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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