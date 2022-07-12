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Ticaret Bakanlığı’nın aldatıcı reklamları ve kampanya duyurularını takip eden Reklam Kurulu’nun bu sene ne kadar ceza kestiği belli oldu. Yılın ilk 6 ayında 22 milyon TL’nin üzerinde ceza kesildi.

Haziran sonu verilerine göre Reklam Kurulu 1101 dosyayı inceledi. Bunlardan 949 tanesinin mevzuata aykırı olduğunu belirledi ve 721’ine reklam durdurma cezası verildi. Dosyalardan 228’ine idari para cezası uygulanmasına karar verildi. İlk 6 ayda 22 milyon 788 bin 684 TL idari para cezası kesildi.

İndirimlerle ilgili bir düzenleme yapılmış ve üstü çizili fiyat olarak son 30 gün içindeki en düşük fiyatın baz alınmasına karar verilmişti. Yeni düzenlemeye uymadığı belirlenen 82 indirimli satış dosyasına toplam 4 milyon 186 bin TL idari para cezası uygulandı.

Sosyal medyadaki reklamlar yapay zeka ile takip ediyor 1 ay önce eklendi

Influencerlar yapay zeka ile takip ediliyor

Influencerların sosyal medyadaki reklamlarına ilişkin çeşitli düzenlemeler yapılmıştı. Reklam olduğunun bariz şekilde belli olması ve #işbirliği #ortaklık gibi ibareler kullanılması zorunlu hale gelmişti. İlk 6 ayda influencer reklamları hakkında 25 dosya incelendi. 22 dosya mevzuata aykırı uygulama tespit edildi ve 19 dosya için reklam durdurma cezası uygulandı. 3 dosya hakkında ise idari para cezası verildi.

Reklam Kurulu, sosyal medyadaki influencer reklamlarını yapay zeka ile takip ediyor. Yapay zeka, yeni mevzuata aykırı paylaşım yapılıp yapılmadığını belirliyor. İçki, sigara, kumar, yasa dışı bahis gibi reklamları tespit edebiliyor. Yapay zeka sayesinde yasa dışı reklamlar erkenden belirlenerek vatandaşların mağduriyetinin önüne geçiliyor.

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Reklam Kurulu bu sene 22 milyon TL ceza kesti