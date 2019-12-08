Ripple yöneticisi, XRP'nin finansal alanda dünya genelindeki kullanımının artacağını açıkladı

Ripple’in UBRI Connect 2019’daki açılış konuşmasında Schwartz, yanlış algılara rağmen, Amerika’daki milyonlarca insanın ana finansal hizmetlere yeterli erişime sahip olmadığı gerçeğini vurguluyor.

“Amerika Birleşik Devletleri'nde fazla borçlu olduğumuzu düşünmeye meyilliyiz, çünkü her yere gidebilir ve bir banka hesabı açabilirsiniz.

Ancak, son derece şok edici bir istatistik olan, dünya çapında yaklaşık 2 milyar insanın yanı sıra, 24 milyon Amerikalı da banka kullanmıyor.''

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Schwartz, Ripple’ın daha geniş bir misyonunun finansal kurumlara ve müşterilerine, e-postalar kadar hızlı ve verimli para taşımada yardımcı olmak olduğunu söyledi.

“Bugün para, eskiden olduğu gibi, farklı sistemlerde kilitli durumda. Sana biraz para ödemek istersem, hangi sistemde olduğunu sormak zorundayım. Ve yavaş.

Birçok ödeme ağı çalışma saatleri dışında kapanıyor. Birçok ödeme ağı, yalnızca ödemelerin yapıldığı farklı iki zaman dilimi arasında çakışan çalışma saatlerinde işlem gerçekleştiriyor.

Ödemeler günler sürüyor. Çok belirsizler. “Ödemem geçti mi?” Demek için telefon görüşmesi yapmak zorunda olan çok fazla insan var. Ve ödeme şirketi, “bilmiyoruz, birkaç gün sonra bizi tekrar arayın.” diyecek.''

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Schwartz, XRP'nin dijital varlıkları köprü para birimi olarak kullanarak yurtdışına para gönderecek bir yol sağlayarak ödemelerin hızını ve verimliliğini artırmada potansiyel bir rol oynayabileceğini belirtti.

Kurumsal alanda XRP'nin kullandığı RippleNet ödeme ağını, uluslararası ödeme kolaylığı sağlamak için kurduklarını söyledi. Bir kripto para çözümü olmadan herhangi bir ülkeye gittiğinizde, o ülkenin parasını kullanmak zorunda olduğunuzu ve çoğu zaman turistler için problem olabildiğini ekliyor. Fakat, RippleNet ile kripto para ve fiat paralar (itibari paralar) arasında anında alım satım yapılabileceğini çözüm olarak sundu.

https://dailyhodl.com/ripple-executive-says-xrp-poised-to-boost-financial-inclusion-in-the-us-and-abroad/