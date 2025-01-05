Rusya’nın konsol rüyası suya düştü, rekabet mümkün değil

Rusya konsol üretebilir mi?
Mart 2024 tarihinde verilen talimat sonrasında Rus mühendisler iki çözüm üzerinde çalışmaya başladı. İlk çözüm standart bir oyun konsoluydu. Ne var ki Intel, AMD, Nvidia gibi yongalara erişim olmadığı için yerli kaynaklarla geliştirilen Elbrus işlemciler tercih edildi.
Moscow SPARC tarafından geliştirilen Elbrus işlemcisi daha çok savunma ve güvenlik alanlarına yönelik olduğu için konsolların gerek duyduğu performansı karşılamaktan uzaktı. Bu bakımdan Rus oyunlarına ve retro oyunlara gücü yetiyordu. Rus Duma kanadı başkan yardımcısı Gorelkin, rekabetçi bir konsol için yenilikçi fikirlere ihtiyaçları olduğunu belirtiyor.
İkinci çözüm olan bulut oyun altyapısı ise MTS firması tarafından geliştiriliyordu. Fog Play altyapısını temel alan bulut çözümünün henüz global rakipler kadar akıcı ve kaliteli akış sunamadığı belirtiliyor. Şimdilik Rusya hükümeti net bir çözüm bulana kadar projeleri geliştirmeye devam edecek.
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