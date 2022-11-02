AMD Ryzen 7000 3D V-Cache işlemciler, önceki nesle oranla daha fazla bant genişliği sunacak

Tam Boyutta Gör Yarı iletken mühendisliği uzmanı Tom Wassick’e göre halihazırda Ryzen 7000 işlemciler, gelecek olan 3D V-Cache işlemcilere hazırlık olarak bazı modifikasyonlara sahip. Wassick, Zen 4 mimarili Ryzen 7000 işlemcilerinde bulunan CCD kümelerinde önceki nesle oranla daha fazla TSV bağlantısı olduğunu aktarıyor.

AMD, Ryzen 7000 işlemcilerin oyun performans sorununu cevapladı 1 gün önce eklendi

Trans-silicon via (TSV), çip mühendisliğinde daha fazla bağlantıya izin verirken daha az yer kaplayacak şekilde dikey olarak istiflenmiş birden fazla entegre devre (IC) içeren 3 boyutlu paketler oluşturmak için kullanılıyor.

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Ryzen 7000X3D daha fazla ön bellek sunabilir

Daha spesifik olmak gerekirse, Ryzen 7000 yongalarında çok daha büyük ve daha yoğun ek iki adet TSV katmanı yer alıyor. Dolayısıyla Ryzen 7 5800X3D’de bulunandan daha fazla ön bellek miktarının Ryzen 7000 3D V-Cache işlemcilerde yer alması söz konusu. AMD, 3D V-Cache işlemcileriyle birlikte L3 önbellek miktarını önemli ölçüde artırmayı başarmış ve bunun getirisi olarak oyunlar gibi LC önbelleklere duyarlı olan işlemlerde çok ciddi performans artışları yakalamıştı.

Tam Boyutta Gör AMD'nin 3D V-Cache teknolojisi ile piyasaya sürdüğü tek tüketici tabanlı çip, toplamda 96MB L3 önbelleğe sahip Ryzen 7 5800X3D işlemcisi. Halen daha bu işlemci hem Ryzen 7000 serisinden hem de 13. Nesil Core işlemcilerinden bazı oyunlarda daha iyi performans sergileyebiliyor. Dolayısıyla Ryzen 7000X3D için heyecanlanmak pek yanlış olmayacaktır. Ryzen 7 5800X3D’de sunulan 2 TBps bant genişliğine göre daha yüksek bant genişliği hem işlemci performansını hem de işlem verimliliğini artıracaktır.

Öte yandan Ryzen 7000X3D işlemci/işlemcilerinin ek katmanlar nedeniyle daha fazla güç tüketebileceği de masada duruyor. Ancak AMD’nin bu işlemcilerde izleyeceği tasarım yolu bu alanda etkili olacak gibi görünüyor zira 3D V-Cache'in daha verimli olması ve daha fazla güç yerine daha az güç tüketmesiyle de sonuçlanabilir.

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