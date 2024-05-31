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    Anlık Bildirim

    Sabiha Gökçen'de Malezya Havalimanları ile IC Holding iş birliği sonlandı

    İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda optimizasyon çalışmaları için IC Holding ile yapılan iş birliği tamamlandı. ISG CEO'su Serhat Soğukpınar görevden ayrıldı. 
    Sabiha Gökçen'de Malezya Havalimanları ile IC Holding iş birliği Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin en büyük ikinci havalimanı İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda bayrak değişimi yaşandı. Sabiha Gökçen Havalimanı’nın işletmecisi, Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB), daha önce IC Holding ile yaptığı stratejik iş birliğinin başarıyla sona erdiğini duyurdu.

    MAHB’nin IC Holding 11 Aralık 2023'te başlattığı iş birliği ile havalimanı operasyonlarında kapsamlı optimizasyon çalışması yapılmıştı. Optimizasyon çalışmaları tamamlandı. Yürütülen çalışmaların, MAHB'ın operasyonel mükemmellik ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine uygun olarak İSG'nin yönetim ve operasyonel verimliliğini önemli ölçüde artırdı.

    ISG CEO'su görevden ayrıldı

    Bu iş birliğinin sona ermesiyle birlikte İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı CEO’sunda da değişim gerçekleşecek. 26 Aralık 2023 tarihinde CEO olarak atanan Serhat Soğukpınar, görevden ayrıldı. Yeni CEO'nun kim olacağı açıklanmadı. Yeni CEO atanana kadar İSG Stratejik Planlama ve Hazine Yönetimi Direktörü Kerem Maybek, İSG CEO’luğuna vekalet edecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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