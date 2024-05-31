Sabiha Gökçen'de Malezya Havalimanları ile IC Holding iş birliği sonlandı

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Tam Boyutta Gör Türkiye’nin en büyük ikinci havalimanı İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda bayrak değişimi yaşandı. Sabiha Gökçen Havalimanı’nın işletmecisi, Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB), daha önce IC Holding ile yaptığı stratejik iş birliğinin başarıyla sona erdiğini duyurdu.

MAHB’nin IC Holding 11 Aralık 2023'te başlattığı iş birliği ile havalimanı operasyonlarında kapsamlı optimizasyon çalışması yapılmıştı. Optimizasyon çalışmaları tamamlandı. Yürütülen çalışmaların, MAHB'ın operasyonel mükemmellik ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine uygun olarak İSG'nin yönetim ve operasyonel verimliliğini önemli ölçüde artırdı.

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ISG CEO'su görevden ayrıldı

Bu iş birliğinin sona ermesiyle birlikte İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı CEO’sunda da değişim gerçekleşecek. 26 Aralık 2023 tarihinde CEO olarak atanan Serhat Soğukpınar, görevden ayrıldı. Yeni CEO'nun kim olacağı açıklanmadı. Yeni CEO atanana kadar İSG Stratejik Planlama ve Hazine Yönetimi Direktörü Kerem Maybek, İSG CEO’luğuna vekalet edecek.

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Sabiha Gökçen'de Malezya Havalimanları ile IC Holding iş birliği