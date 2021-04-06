Sabit internet hızı yavaş olduğu için BTK'dan Vodafone'a ceza

Tam Boyutta Gör

Ev interneti konusunda müşterilerin şikayetçi olduğu BTK’nın zaman zaman uyarılarda bulunduğu Vodafone’a BTK bu sefer ceza kesti. Bilgi Teknolojileri ve İletilişim Kurumu’nun (BTK) web sitesinde yayınlanan duyuruya göre 2019’daki hizmet kalitesi nedeniyle 174 bin 740 tl idari para cezası uygulanmasına hükmetti.

Kural gereği bir tarifedeki kullanıcıların hız ortalaması, tarifedeki hızın yüzde 75’inden fazla olması gerekiyor. Vodafone, 2019’un Ekim ayında 24 Mbps tarifesinde indirme hızında Kasım ayında ise 4 Mbps ADSL tarifesindeki upload hızında limitin altında kaldı. Bu tarifelere ek olarak 4 Mbps, 8 Mbps, 16 Mbps ve 24 Mbps tarifelerinde düzenli ölçüm yapmadığı ve yeterli veri oluşmadığı tespit edildi. Bu iki durum için 2018 yılı net satış tutarının (1.588.525.391 TL) yüzde 0,003’ü ve yüzde 0,008’i oranında iki ayrı idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Ayrıca Bkz. "Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği, Ticaret Bakanlığına konsollardaki ek vergi konusunda çözüm önerilerini iletti"

BTK ayrıca Millenicom’a da uyarıda bulundu. 2019’un ikinci döneminde müşteri hizmetleri cevap verme süresinin belirlenen limitin altında kalması nedeniyle BTK’nın uyarısı 1 ay boyunca BTK web sayfasında yazılı olarak yer alacak. Sonraki dönemlerde de devam etmesi halince para cezası verilebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.