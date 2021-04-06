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    Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sabit internet hızı yavaş olduğu için BTK'dan Vodafone'a ceza

    BTK, 2019 Yılı Dördüncü Çeyrek Dönem Hizmet Kalitesi incelemesi sonucunda Vodafone Net'e yaklaşık 175 bin TL tutarınca ceza kesti.
    06 Nisan 2021, 22:15 (1 hf.)
    11,7b
    2
    120
    Operatörler - Kurumsal Haberler
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    104

    Sabit internet hızı yavaş olduğu için BTK'dan Vodafone'a ceza
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    Ev interneti konusunda müşterilerin şikayetçi olduğu BTK’nın zaman zaman uyarılarda bulunduğu Vodafone’a BTK bu sefer ceza kesti. Bilgi Teknolojileri ve İletilişim Kurumu’nun (BTK) web sitesinde yayınlanan duyuruya göre 2019’daki hizmet kalitesi nedeniyle 174 bin 740 tl idari para cezası uygulanmasına hükmetti.

    Kural gereği bir tarifedeki kullanıcıların hız ortalaması, tarifedeki hızın yüzde 75’inden fazla olması gerekiyor. Vodafone, 2019’un Ekim ayında 24 Mbps tarifesinde indirme hızında Kasım ayında ise 4 Mbps ADSL tarifesindeki upload hızında limitin altında kaldı. Bu tarifelere ek olarak 4 Mbps, 8 Mbps, 16 Mbps ve 24 Mbps tarifelerinde düzenli ölçüm yapmadığı ve yeterli veri oluşmadığı tespit edildi. Bu iki durum için 2018 yılı net satış tutarının (1.588.525.391 TL) yüzde 0,003’ü ve yüzde 0,008’i oranında iki ayrı idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

    Ayrıca Bkz. "Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği, Ticaret Bakanlığına konsollardaki ek vergi konusunda çözüm önerilerini iletti"

    BTK ayrıca Millenicom’a da uyarıda bulundu. 2019’un ikinci döneminde müşteri hizmetleri cevap verme süresinin belirlenen limitin altında kalması nedeniyle BTK’nın uyarısı 1 ay boyunca BTK web sayfasında yazılı olarak yer alacak. Sonraki dönemlerde de devam etmesi halince para cezası verilebilir.



    Kaynakça https://www.btk.gov.tr/uploads/boarddecisions/idari-yaptirim-2019-yili-dorduncu-ceyrek-donem-hizmet-kalitesi-vodafone-net/78-2021-web.pdf https://www.btk.gov.tr/uploads/boarddecisions/idari-yaptirim-2019-yili-ikinci-ceyrek-donem-cagri-merkezi-hizmetine-iliskin-hizmet-kalitesi-millenicom/77-2021-web.pdf
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    3 3qzotix (bekir yıldız) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ceza heralde Vodafone İstanbul Gazi Osman Paşa Merkezdeki herhangi bir şubeye kesildi. Resmen vatandaşla karşılıklı dalga geçiyorlar.
    1 Yanıt Yanıtla +179
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    C coolman06 (Erkan S.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çok tırsmışlardır %0,003 lük ceza yaklaşık 47.000 TL. Ben olsam zevk için daha da düşürüm hızı sonrada gülerek bu cezayı öderim. Herhangi bir bayisine girip çalışanlara çay içiyorsunuz diye korona cezası kesseler daha çok tutar.
    Çok tırsmışlardır %0,003 lük ceza yaklaşık 47.000 TL. Ben olsam zevk için daha da düşürüm hızı sonrada gülerek bu cezayı öderim. Herhangi bir bayisine girip ça...
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    1 Yanıt Yanıtla +123
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    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yüzde 0.003 nedir ya
    1 Yanıt Yanıtla +84
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    Yorumlar (101) Yorum Yaz Forumda Gör
    3
    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Cezayı firma yedi. Cefayı kullanıcılar çekti. Sefayı Btk yapıyor. Bu nasıl iştir. Para ödeyen kullanıcılar parasının karşılığını alamadı.
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    Paetzold 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Yakında kapanır Vodafone çok yüklü bir ceza kesilmiş.
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    ghost43 (Sinan Bey) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Hepsi aynı turktelekom da incelensin bence
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    Ata (Ata ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    174.740TL gibi komik bir rakam olunca kafalarına göre internet kesintisi bile yaparlar...
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    K karaataas 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bu cezayla şirketi kapatmaları gerek yoksa toparlayamazlar.
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    derlemeler (Erhan Görmez) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    174 bin tl ? adamlar için bu para resmen bir bardak su parası bile değil..
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    redwhiteee (rrrr aaaa) 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Vodafone onu bahşiş niyetine verir bi öğle yemeğinde

    Vodafone İngiliz olduğu için sterlin üzerinden hesaplasak yaklaşık 15bin sterlin oluyor. Vodafone ve 15 bin sterlin
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    K katin (hakan katın) 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bana kalırsa sorun nüfus yoğunluğu ile ilgili Bingöl merkezde bir 2 yıldır yaşıyoruz fiber alt yapı Yok haftanın her günü günün her saati 25 MB TTNet tarife 25 MB in üstünde hız veriyor, not testi yaparken arkada download yapıyordum 😀

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    büyük şehirde yaşamanın sonuçları diyelim.
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    mitokondrioglukadayi 5 gün ( Mesaj Silindi )
    174 bin 740 tl, hahahahahaha.
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    nicktatör (Hamza GNL) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Türk Telekom, D-Smart Turknet neden ceza yemiyor?
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    11725 kez okundu.
    92 kişi, toplam 101 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    vodafone, vodafone evde ve
    6 etiket daha vodafone net btk internet yavaş internet ceza Mobil Teknolojiler
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