Safari, iPhone ve Mac'ler için güncellendi: Parola devri kapandı!



Destekleyen iPhone modelleri için iOS 16 final sürümü, 12 Eylül’de yayınlandı. Apple cihazların varsayılan internet tarayıcısı Safari 16.0 sürümüne kavuşurken, yeni özellikleri de beraberinde getirdi.

iOS 16 güncellemesi çıktı! iOS 16 nasıl yüklenir? 1 gün önce eklendi

Parolasız giriş: Passkeys

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iOS 16 için Safari tarayıcı, iki faktörlü kimlik doğrulamaya benzer düzeyde koruma sağlayan yeni bir alternatif güvenlik türü olan Geçiş Anahtarı (Passkey) desteği ile geliyor. macOS Ventura ile Mac'lere de gelecek olan Passkeys ile kullanıcılar artık parolaya ihtiyaç duymayacak.

AVIF desteği

Safari 16 güncellemesiyle, AVIF görüntü formatı desteği geldi. Google Chrome, Firefox tarayıcının ardından iOS için Safari de AVIF formatı desteğine kavuştu. JPEG, PNG, GIF, WebP gibi bir görüntü formatı olan AVIF, kayıplı ve kayıpsız sıkıştırma ve çoklu renk alanları gibi bir dizi özellik sunuyor. Kullanıcılar için en önemli faydası, bant genişliği kullanımını önemli derecede azaltması. Bu da web sayfalarında daha hızlı gezinme demek.

Google Chrome ve Firefox tarayıcılarda uzun süredir olan AVIF formatı desteği sonunda Safari tarayıcıda. Yalnız AVIF dosyaları şu an için iOS 16 yüklü Safari üzerinden açılabiliyor. macOS Monterey için de Safari 16.0 güncellemesi yayınlandı ancak bu destek Ekim ayında yayınlanmasını planlanan macOS Ventura ile Mac’lere gelecek.

macOS Ventura öncesi güncelleme

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Sekme Grubu başlangıç sayfaları , her sekme grubuna farklı arka plan görüntüsü ve favoriler eklemenize izin verir.

, her sekme grubuna farklı arka plan görüntüsü ve favoriler eklemenize izin verir. Sekme gruplarındaki sabitlenmiş sekmeler , her sekme grubu için sık gittiğiniz web sitelerini sabitlemenizi sağlar.

, her sekme grubu için sık gittiğiniz web sitelerini sabitlemenizi sağlar. Kenar çubuğundaki sekmeler , açık sekmelerinizi liste görüntüsünde görmenizi sağlar.

, açık sekmelerinizi liste görüntüsünde görmenizi sağlar. Belirli web siteleri için yaptığınız ayarlar artık aygıtlarda eşzamanlanır .

. Güçlü parola düzenleme, güçlü parolaları web sitesine özel gereksinimlere uyacak şekilde ayarlamanızı sağlar.

Güvenlik açıkları da kapatıldı

Safari 16 güncellemesi ayrıca, kullanıcıları eklentiler (uzantılar) aracılığıyla izleyebilen, rastgele kod yürütülmesine ve yanıltıcı, sahte kullanıcı arayüzü ile karşılaşılmasına yol açabilecek WebKit güvenlik açığını da gideriyor.

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Safari 16, iPhone ve Mac'ler için çıktı: Parolaya veda!