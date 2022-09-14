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    Safari, iPhone ve Mac'ler için güncellendi: Parola devri kapandı!

    iOS 16 güncellemesi ile Safari 16 sürümüne kavuştu. Apple, macOS Monterey yüklü Mac’ler için de Safari tarayıcıyı güncelledi. İşte gelen yeni özellikler:        
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    safari 16

    Destekleyen iPhone modelleri için iOS 16 final sürümü, 12 Eylül’de yayınlandı. Apple cihazların varsayılan internet tarayıcısı Safari 16.0 sürümüne kavuşurken, yeni özellikleri de beraberinde getirdi.

    Parolasız giriş: Passkeys

    iOS 16 passkeys
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    iOS 16 için Safari tarayıcı, iki faktörlü kimlik doğrulamaya benzer düzeyde koruma sağlayan yeni bir alternatif güvenlik türü olan Geçiş Anahtarı (Passkey) desteği ile geliyor. macOS Ventura ile Mac'lere de gelecek olan Passkeys ile kullanıcılar artık parolaya ihtiyaç duymayacak.

    AVIF desteği

    Safari 16 güncellemesiyle, AVIF görüntü formatı desteği geldi. Google Chrome, Firefox tarayıcının ardından iOS için Safari de AVIF formatı desteğine kavuştu. JPEG, PNG, GIF, WebP gibi bir görüntü formatı olan AVIF, kayıplı ve kayıpsız sıkıştırma ve çoklu renk alanları gibi bir dizi özellik sunuyor. Kullanıcılar için en önemli faydası, bant genişliği kullanımını önemli derecede azaltması. Bu da web sayfalarında daha hızlı gezinme demek.

    Google Chrome ve Firefox tarayıcılarda uzun süredir olan AVIF formatı desteği sonunda Safari tarayıcıda. Yalnız AVIF dosyaları şu an için iOS 16 yüklü Safari üzerinden açılabiliyor. macOS Monterey için de Safari 16.0 güncellemesi yayınlandı ancak bu destek Ekim ayında yayınlanmasını planlanan macOS Ventura ile Mac’lere gelecek.

    macOS Ventura öncesi güncelleme

    safari macos monterey
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    • Sekme Grubu başlangıç sayfaları, her sekme grubuna farklı arka plan görüntüsü ve favoriler eklemenize izin verir.
    • Sekme gruplarındaki sabitlenmiş sekmeler, her sekme grubu için sık gittiğiniz web sitelerini sabitlemenizi sağlar.
    • Kenar çubuğundaki sekmeler, açık sekmelerinizi liste görüntüsünde görmenizi sağlar.
    • Belirli web siteleri için yaptığınız ayarlar artık aygıtlarda eşzamanlanır
    • Güçlü parola düzenleme, güçlü parolaları web sitesine özel gereksinimlere uyacak şekilde ayarlamanızı sağlar.

    Güvenlik açıkları da kapatıldı

    Safari 16 güncellemesi ayrıca, kullanıcıları eklentiler (uzantılar) aracılığıyla izleyebilen, rastgele kod yürütülmesine ve yanıltıcı, sahte kullanıcı arayüzü ile karşılaşılmasına yol açabilecek WebKit güvenlik açığını da gideriyor.

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