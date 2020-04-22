Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sağlık Bakanlığı'nın Whatsapp Danışma Hattı devrede

    Sağlık Bakanlığı, koronavirüs hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlara 7 gün 24 saat boyunca Whatsapp üzerinden yanıt verecek. Danışma hattı için 0541 888 01 84 numaralı telefona mesaj atabilirsiniz.
    Beğen
    2 sa.
    420
    12
    1
    Mobil Uygulamalar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Sağlık Bakanlığı'nın Whatsapp Danışma Hattı devrede
    Tam Boyutta Gör

    Sağlık Bakanlığı, vatandaşların koronavirüs hakkında daha hızlı ve doğru bilgi alabilmesi için Whatsapp iletişim hattını kullanıma sundu. 7 gün 24 saat iletişime geçilebilecek.

    İlginizi Çekebilir Avatar 100 adet yerli solunum cihazı kullanıma hazır

    Sağlık Bakanlığı, koronavirüs hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar için devreye soktuğu SABİM ALO 184 danışma hattının yanı sıra şimdi de Whatsapp üzerinden vatandaşı bilgilendirmeye başladı.  

    Ayrıca Bkz. "Sahra hastanesi nedir? Atatürk Havalimanı'na yapılacak salgın hastanesi hakkında tüm bilinenler"

    Whatsapp chat botu, hazır konu başlıkları altında vatandaşa anında cevap yazıyor. Örneğin koronavirüse yakalandığını düşünen kişilere hangi belirtileri taşıdığını sorarak, risk durumu hakkında bilgi veriyor. Koronavirüs hakkında bilgi almak isteyen kişilere videolar ve resimlerle bilgi veriyor. Koronavirüs hakkındaki güvenilir bilgi kaynaklarını paylaşıyor.

    Whatsapp danışma hattı yardımıyla Bilim Kurulu üyelerinin koronavirüs hakkındaki bilgilendirici kısa videolarına ulaşabilmek de mümkün. Sağlık Bakanlığı Whatsapp Danışma Hattı ile iletişime geçmek için 0541 888 01 84 numaralı telefona mesaj atabilirsiniz.



    https://twitter.com/saglikbakanligi/status/1252896653876637696 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    denile 2 sa.
    Arkadaşlar bir yakınım Sağlık Bakanlığı'nda admin, kesin bilgi yayalım.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 15 dk. 2021 Opel Mokka'nın teaser videosu paylaşıldı 40 dk. Yenilenen Casper Excalibur modelleri Mayıs ayında satışa çıkacak 53 dk. Xbox Series X'in logosu ortaya çıktı 1 sa. Meizu 17'nin tanıtım tarihi değişti 1 sa. Crucial yüksek performanslı P5 NVMe SSD’lerini duyurdu 1 sa. Resident Evil 3 Remake - Video İnceleme 2 sa. Samsung Galaxy S20 Ultra DXOMARK puanıyla hayal kırıklığı yarattı 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Sağlık Bakanlığı'nın Whatsapp Danışma Hattı devrede Sonraki Araştırmaya göre 14 bin yıl önce eriyen Avrasya Buz Örtüsü, deniz seviyesini 8 metre yükseltti 3 sa. Razer Blade Stealth 13 en hızlı 13.3 ekranla satışa sunuldu 4 sa. Range Rover Evoque ve Discovery Sport'un hibrit versiyonları tanıtıldı 5 sa. Microsoft Flight Simulator sistem gereksinimleri açıklandı 6 sa. Sahra hastanesi nedir? Atatürk Havalimanı'na yapılacak salgın hastanesi hakkında tüm bilinenler 6 sa. realme 6i ilk izlenimler | Helio G80 performansı 6 sa. YMTC, Lexar’a NAND Flash sağlayacak 7 sa. Kavga bitti, Fortnite oyunu Google Play’e geldi 7 sa. Nintendo hesaplara izinsiz erişilmesini mercek altına aldı 8 sa. Volkswagen'den SUV açıklaması: Yeni model beklemeyin 8 sa. Koronavirüs salgını Netflix’e yaradı 16 sa. Venom 2 filminin ismi ve yeni vizyon tarihi açıklandı 16 sa. Netflix'in yeni dizisi 'Tiger King' izlenme rekorları kırdı 17 sa. Netflix'e rakip HBO Max'in çıkış tarihi kesinleşti: İşte detaylar 17 sa. Huawei fotoğrafçılık yarışması tanıtımında DSLR fotoğraf kullanıldı 18 sa. Uygun fiyatlı Xbox Lockhart yakında gelebilir 18 sa. Oppo A52 resmen tanıtıldı: Dört arka kamera, 5.000 mAh pil 19 sa. AMD B550 yongaseti, Ryzen 3 3100 ve Ryzen 3 3300X resmileşti 19 sa. Intel Core i7-10700K Ryzen 7 3800X’in ensesinde 20 sa. Huawei P40 serisi Türkiye'de! İşte Huawei P40 ve P40 Pro Türkiye fiyatı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    GTA 6 dev bir haritayla gelebilir
    DonanımHaber
    Tor projesi işten çıkarmalara başladı
    DonanımHaber
    Oyun Konsollarını Fahiş Fiyata Satan İşletmelere Cezalar Kesildi
    Bölüm Sonu Canavarı
    Total War: Warhammer II ve Northgard Bu Hafta Sonu Steam'de Oy...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Moon Knight Dizisinin Çekimleri Kasım Ayında Başlayacak
    Bölüm Sonu Canavarı
    CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK VERGİ ORANLARI İLE BU GÜZELİM Ü...
    DH Forum
    İstanbulbilisim'den telefon alınır mı?
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim