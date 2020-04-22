Sağlık Bakanlığı'nın Whatsapp Danışma Hattı devrede

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Sağlık Bakanlığı, vatandaşların koronavirüs hakkında daha hızlı ve doğru bilgi alabilmesi için Whatsapp iletişim hattını kullanıma sundu. 7 gün 24 saat iletişime geçilebilecek.

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Sağlık Bakanlığı, koronavirüs hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar için devreye soktuğu SABİM ALO 184 danışma hattının yanı sıra şimdi de Whatsapp üzerinden vatandaşı bilgilendirmeye başladı.

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Whatsapp chat botu, hazır konu başlıkları altında vatandaşa anında cevap yazıyor. Örneğin koronavirüse yakalandığını düşünen kişilere hangi belirtileri taşıdığını sorarak, risk durumu hakkında bilgi veriyor. Koronavirüs hakkında bilgi almak isteyen kişilere videolar ve resimlerle bilgi veriyor. Koronavirüs hakkındaki güvenilir bilgi kaynaklarını paylaşıyor.

Whatsapp danışma hattı yardımıyla Bilim Kurulu üyelerinin koronavirüs hakkındaki bilgilendirici kısa videolarına ulaşabilmek de mümkün. Sağlık Bakanlığı Whatsapp Danışma Hattı ile iletişime geçmek için 0541 888 01 84 numaralı telefona mesaj atabilirsiniz.

https://twitter.com/saglikbakanligi/status/1252896653876637696

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