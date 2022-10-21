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    Samsung Galaxy S23 Ultra Geekbench 5 testinde! İşte sonuçlar

    Samsung Galaxy S23 Ultra önümüzdeki yılın kış sezonunda düzenlenmesi planlanan Unpacked 2023 isimli etkinlikte karşımıza çıkacak. Bu model 2023'ün ilk yarısında piyasaya sürülecek. 
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    Samsung Galaxy S23 Ultra Geekbench
    Galaxy S23 serisinde muhtemelen üç yeni model kullanıcıların beğenisine sunulacak: Galaxy S23, Galaxy S23 Ultra ve Galaxy S23 Plus. Eğer bir değişiklik yapılmaz ise bu akıllı telefonlarla 8 Şubat 2023 tarihinde tanışacağız.

     

    Samsung Galaxy S23 Ultra Geekbench 5 testi sonuçları

    Samsung Galaxy S23 Ultra bu serinin en özel akıllı telefonu olarak tanıtılacak. Geekbench 5'in veri tabanında SM-S918U model numarası ile yer alan Galaxy S23 Ultra'ya kod adı Kalama olan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 güç verecek. Gen 2'nin mimarisi 1+2+2+3 şeklinde.

    Bu işlemcinin bünyesinde Adreno 740 adlı bir grafik işlemcisi mevcut. Snapdragon 8 Gen 2'nin direksiyon koltuğunda ise 3.36 GHz hızıyla çalıştırılan bir çekirdek yapısı var. Geekbench 5 testi ile sınanan Samsung Galaxy S23 Ultra'nın tek çekirdekli testten 1521, çok çekirdekli testten ise 4689 puan aldığı ortaya çıktı.

    Samsung Galaxy S23 Ultra
    Galaxy S23 de bu teste katıldı ve kendisinin tek çekirdekli testten 1524 puan aldığı öğrenildi. Çok çekirdekli testten aldığı skor ise 4597. Görseldeki SM-911U kodu S23'ü temsil ediyor.

    Ultra modelinde en az 8 GB RAM olacak. Samsung'un bu modeli 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı ile de donatılabilir. Ayrıca Android 13 ve One UI 5.0 ikilisi de Galaxy S23 Ultra'ya destek veren faktörlerin arasında yer alacak. 

    5000 mAh'lik bir bataryadan da beslenebileceği söylenen S23 Ultra'nın 25 W hızlı şarj ile akıllı telefon piyasasındaki yerini alacağı öne sürüldü. Galaxy S22 Ultra'da 45 W hızlı şarj ve 15 W kablosuz şarj desteği mevcut.

    Samsung Galaxy S23 Ultra neler sunacak?

    Sızdırılan diğer bir bilgi ise bu akıllı telefonun S22 Ultra'daki çerçevelerden biraz daha kalın olan çerçevelere sahip olacağı yönünde. 120 Hz ekran yenileme hızı ve 6.8 inç büyüklüğündeki Dinamik AMOLED (QHD+) kavisli ekran da kullanıcıların hizmetine sunulacak. Bu ekranın üst kısmında bir çentik göreceğiz.

    Cihazın arka tarafında 4 adet kamera olacak. Ana kamera 200 MP çözünürlüğe sahip. 12 MP ultra geniş açı kameraya 10 MP telefoto kameralar (2 adet) eşlik edecek. 10X optik yakınlaştırma ve 100X diijtal yakınlaştırma gibi seçenekler de bu kameraları destekleyecek.

    Son olarak Galaxy S23 serisinde en az 4 adet renk seçeneği bulunacak: Siyah, bej, yeşil ve açık pembe. Bu seçeneklerin sayısı değiştirilebilir. Samsung'dan bu konu hakkında bir açıklama henüz gelmedi. Exynos işlemcili Galaxy S23 modellerinin de piyasaya sürülüp sürülmeyeceği belli değil.

    Kaynakça https://www.mysmartprice.com/gear/samsung-galaxy-s23-ultra-geekbench-official-launch-snapdragon-8-gen-2-soc/ https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_s23_ultra_stops_by_geekbench_with_snapdragon_8_gen_2-news-56243.php
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