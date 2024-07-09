Samsung Galaxy S24 FE yakında geliyor: Maket görüntüleri sızdı

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Tam Boyutta Gör 2024'ün başlarında Galaxy S24 ve S24 Ultra'yı duyuran Samsung, seriye bir ''Fan Edition'' modeli eklemeye hazırlanıyor. Bilindiği üzere daha önce Galaxy S22 FE pas geçilmiş, S23 FE ise uzun sızıntıların ardından geçtiğimiz yıl lanse edilmişti. Geçtiğimiz saatlerde ise, canlı fotoğraflarda Galaxy S24 FE'nin bir maket görüntüsü ortaya çıktı.

Sızdırılan maket görüntülerine göre Galaxy S24 FE, yuvarlatılmış köşelere kıyasla düz bir yan çerçeveye sahip olacak. Ön tarafta ise selfie çekimleri için ortada bir delik ve ekranın üst kısmında bir kulaklık girişi bulunuyor. Bu tasarım, sizlere S24 serisinden tanıdık gelmiş olabilir. Ancak ilginç olan şu ki telefonun hem genel hem de çene çerçevesi oldukça kalın.

Tam Boyutta Gör Telefonun arka bölümünde ise, üç sensörlü kamera kurulumu ve bir flaşh modülü yer alıyor. Boyut olarak Samsung Galaxy S24 FE, 162.06 x 77.36 x 8.05 mm ölçülerinde olacak. Kıyaslama yaparsak S23 FE'nin 158.0 x 76.5 x 8.2 mm boyutlarında olduğunu hatırlatalım. Bu da yeni modelin biraz daha uzun, geniş ve daha ince olacağını gösteriyor.

Galaxy S24 FE neler sunacak?

Daha önceki raporlara göre Galaxy S24 FE'nin 6,65 inçlik bir AMOLED panele sahip olması bekleniyor. Performans açısından, cihaz muhtemelen Exynos 2400 yonga seti, 4.500mAh (25W) pil ve Android 14 tabanlı OneUI 6.1 tarafından desteklenecek. Arka bölümde ise, 50 MP ana kamera, 10 MP telefoto lens ve 12 MP ultra geniş sensörler ile S23 FE'nin kamera kurulumunu koruması bekleniyor. Ayrıca hem ana hem de telefoto lensler OIS desteği ile geliyor.

Samsung, Galaxy S24 serisiyle One UI 7'yi test ediyor 23 sa. önce eklendi

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Samsung Galaxy S24 FE maket görüntüleri sızdı: İşte tasarımı