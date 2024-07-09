Samsung Galaxy S24 FE yakında geliyor: Maket görüntüleri sızdı

Sızdırılan maket görüntülerine göre Galaxy S24 FE, yuvarlatılmış köşelere kıyasla düz bir yan çerçeveye sahip olacak. Ön tarafta ise selfie çekimleri için ortada bir delik ve ekranın üst kısmında bir kulaklık girişi bulunuyor. Bu tasarım, sizlere S24 serisinden tanıdık gelmiş olabilir. Ancak ilginç olan şu ki telefonun hem genel hem de çene çerçevesi oldukça kalın.
Galaxy S24 FE neler sunacak?
Daha önceki raporlara göre Galaxy S24 FE'nin 6,65 inçlik bir AMOLED panele sahip olması bekleniyor. Performans açısından, cihaz muhtemelen Exynos 2400 yonga seti, 4.500mAh (25W) pil ve Android 14 tabanlı OneUI 6.1 tarafından desteklenecek. Arka bölümde ise, 50 MP ana kamera, 10 MP telefoto lens ve 12 MP ultra geniş sensörler ile S23 FE'nin kamera kurulumunu koruması bekleniyor. Ayrıca hem ana hem de telefoto lensler OIS desteği ile geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.