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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S24 FE yakında geliyor: Maket görüntüleri sızdı

    Geçtiğimiz yıl tanıtılan Galaxy S23 FE modeli ile FE serisine tekrar geri dönen Samsung, yeni telefonu için hazırlıklara başladı. Bugün Galaxy S24 FE'nin maket görüntüleri ortaya çıktı.
    Samsung Galaxy S24 FE maket görüntüleri sızdı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    2024'ün başlarında Galaxy S24 ve S24 Ultra'yı duyuran Samsung, seriye bir ''Fan Edition'' modeli eklemeye hazırlanıyor. Bilindiği üzere daha önce Galaxy S22 FE pas geçilmiş, S23 FE ise uzun sızıntıların ardından geçtiğimiz yıl lanse edilmişti. Geçtiğimiz saatlerde ise, canlı fotoğraflarda Galaxy S24 FE'nin bir maket görüntüsü ortaya çıktı.

    Sızdırılan maket görüntülerine göre Galaxy S24 FE, yuvarlatılmış köşelere kıyasla düz bir yan çerçeveye sahip olacak. Ön tarafta ise selfie çekimleri için ortada bir delik ve ekranın üst kısmında bir kulaklık girişi bulunuyor. Bu tasarım, sizlere S24 serisinden tanıdık gelmiş olabilir. Ancak ilginç olan şu ki telefonun hem genel hem de çene çerçevesi oldukça kalın.

    Samsung Galaxy S24 FE maket görüntüleri sızdı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Telefonun arka bölümünde ise, üç sensörlü kamera kurulumu ve bir flaşh modülü yer alıyor. Boyut olarak Samsung Galaxy S24 FE, 162.06 x 77.36 x 8.05 mm ölçülerinde olacak. Kıyaslama yaparsak S23 FE'nin 158.0 x 76.5 x 8.2 mm boyutlarında olduğunu hatırlatalım. Bu da yeni modelin biraz daha uzun, geniş ve daha ince olacağını gösteriyor.

    Galaxy S24 FE neler sunacak?

    Daha önceki raporlara göre Galaxy S24 FE'nin 6,65 inçlik bir AMOLED panele sahip olması bekleniyor. Performans açısından, cihaz muhtemelen Exynos 2400 yonga seti, 4.500mAh (25W) pil ve Android 14 tabanlı OneUI 6.1 tarafından desteklenecek. Arka bölümde ise, 50 MP ana kamera, 10 MP telefoto lens ve 12 MP ultra geniş sensörler ile S23 FE'nin kamera kurulumunu koruması bekleniyor. Ayrıca hem ana hem de telefoto lensler OIS desteği ile geliyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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