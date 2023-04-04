Samsung Galaxy S24 serisinin kilit özellikleri ortaya çıktı!

Galaxy S24 serisi şekilleniyor
Güney Koreli teknoloji devi Galaxy S24 serisini gelecek yıl piyasaya sürmeyi planlıyor ancak yeni gelen bilgiler Galaxy S24 ve Galaxy S24+, temel modellerinde yükseltilmiş bir RAM kapasitesiyle geleceğine işaret ediyor. Bilindiği üzere Galaxy S23 ve Galaxy S23+ modelleri 8 GB RAM ile geliyordu. İddiaya göre Galaxy S24 ve Galaxy S24+ modellerinde ise bu bellek miktarı 12 GB’a yükselecek.
Galaxy S24 Ultra tarafındaysa amiral gemi olmaya layık olacak gibi görünüyor. Galaxy S23 Ultra, 12 GB RAM seçeneğiyle piyasaya çıkmıştı. İddiaya göre Galaxy S24 Ultra’nın RAM miktarı ise 16 GB olacak. Henüz Samsung tarafından temel modelde 16 GB RAM’e sahip olan bir telefon yok dolayısıyla bu firma için bir ilk olacak. Depolama tarafındaysa 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçeneklerinin korunacağı belirtiliyor. Galaxy S24 ve Galaxy S24+ tarafında ise depolama kapasitesinin temel modelde 256 GB'a yükseleceği belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı